Российская валюта штурмует рубеж в 50 рублей за доллар. Ещё немного, и эта психологически важная отметка с большой долей вероятности будет пройдена. Вопрос в том, что будет дальше. Ещё недавно политики, экономисты и простое население с упоением следили за тем, как рубль укреплял свои позиции, а сейчас многие эксперты бьют тревогу — такая тенденция чревата последствиями не менее разрушительными, чем обвал курса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Как чрезмерно слабый рубль, так и чрезмерно крепкий рубль создает дисбалансы и напряжения в системе, провоцируя сверхдоходы у одних и сверхубытки у других. Необходим баланс, при котором экономические агенты смогут прогнозировать свои издержки, не нарушая естественную пропорцию расходов, описывает суть проблемы телеграм-канал Spydell_finance.

«Учитывая явный крен российской экономики в сторону экспортно-ориентированной модели, слабый рубль был бы более выгоден, чем крепкий. Однако из-за невозможности эффективно распоряжаться полученными доходами и транспонировать их в товары и услуги, необходимо акцентировать внимание на новых участниках экономических отношений в России — это промышленные кластеры, которые будут перехватывать санкционный импорт. Другими словами, это промышленность, которая работает на внутренний спрос. Для этого нужны соответствующие конкурентные условия», — отметил ТГ-канал.

По его мнению, ключевым вопросом на данном является способность российской промышленности закупать необходимые станки, оборудование, промышленные узлы и агрегаты. Однако тут возникают существенные сложности, поскольку это оборудование специфичное, «маркированное» и производится преимущественно в недружественных странах. Поэтому закупить его быстро и масштабно не выйдет. При текущем курсе рубля тема с импортозамещением окончательно закрыта. Решать же проблему курсовых издержек промышленного импорта можно через госсубсидии и льготное кредитование.

«Инвестиционный, промежуточный импорт и потребительский импорт — разные понятия, которые имеют различное воздействие на экономику. Первое способно создать добавленную стоимость, рабочие места и развивать экономику, а второе — это чистый вычет из экономики. Что точно не следует делать в нынешних условиях — это подсаживать экономику на потребительский импорт, т. к. это заблокирует пространство для реализации импортозамещения», — написал автор поста.

Подобный подход выглядит не слишком привлекательным с точки зрения потребителей. Однако России нужна ответственная и сбалансированная методика, которая имеет долгосрочный эффект.

«Грохнуть экономику через сверхкрепкий рубль после закрытия внешних товарных и финансовых рынков — это худший вариант. Краткосрочно может показаться, что лучше проесть текущие доходы на потребительский импорт, но это тупиковый путь. Это не решение проблем, это уход от проблем. Что касается фондовооруженности, это тему можно частично закрыть через госсубсидии, как было указано выше», — отмечает Spydell_finance.

Аналогичных взглядов на угрозу слишком крепкого рубля придерживается и телеграм-канал «Империя курильщика». Его автор объясняет, почему несмотря на укрепление рубля импортные товары до сих пор не падают в цене, как того ожидают простые потребители.

«Вижу много постов с удивлением, почему при таком курсе в Россию ещё не хлынул импорт, почему у нас сохраняется такой профицит платёжного баланса, по причине которого рубль продолжает укрепляться. Также вижу много постов обывателей, которые недоумевают, почему России сих пор не существенно опустились цены на большинство импортных товаров, ведь доллар уже 51», — отметил ТГ-канал.

Автор публикации считает, что положение российского бизнеса можно сравнить с ситуацией, когда тот зажат в тисках. Причем касается это и импортеров, и отечественных производителей, поскольку на территории страны практически нет предприятий, которые не зависели бы от иностранных комплектующих.

«Всё равно PCB-платы, кнопки, термостаты и многие другие компоненты импортные. Так вот старые себестоимости продукции как полностью или частично импортной, так и компонентов до сих пор не проданы! Средняя себестоимость по большинству остатков всё равно равна курсу около 80-85 рублей за доллар», — сообщил канал.

Как следствие, ситуацию на потребительском рынке России можно описать формулой: мало продаж — мало снижения цен, так как мало новых партий товара, то есть мало нового импорта. Импорт не растет, значит, растет рубль. Рубль продолжает рост, продолжают рост убытки импортеров и производителей, вынужденных снижать цены. Убытки растут, снижаются возможности для нового импорта, и далее по кругу.

«Прям как про девочку, которая страшная, потому что ее не любят, а ее не любят, потому что она страшная. Порочный круг нужно разрывать. Во-первых, правительство должно заставить ЦБ срочно понизить ставку минимум в 5%. А во-вторых, заставить государственные банки убрать премию за риск и повышенные в феврале требования к заемщикам, потому что в текущих условиях закладывание риска в стоимость повышает риски, а не понижает», — дал свою методику решения проблемы «Империя курильщика».

При этом у правительства России есть рыночный способ ослабить курс рубля и не допустить дефляции без бюджетного правила и вмешательства в валютные торги. Как считает телеграм-канал «Юрий Баранчик», сделать это можно через увеличение импорта. Именно его просадка в результате западных санкций и сказалась на ситуации с курсами.

«По сути, как отмечает Силуанов, доллары и евро в России стали токсичными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Сказать, что они никому не нужны, пока нельзя, но их роль в экономике тает на глазах. В то же время произведённые за рубежом товары очень нужны макроэкономике. Их закупки позволят вернуть баланс на торгах и избежать убытков тем немногим российским экспортёрам, кто поставляет за рубеж не сырьё, а продукцию реального сектора», — сообщил ТГ-канал.