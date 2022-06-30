В НАТО наиболее агрессивны, как правило, самые маленькие страны-члены. Вероятно, это потому, что они знают, что их в том конфликте, который начался из-за них, воевать не заставят: ведь они просто слишком малы, чтобы что-то изменить, пишет бывший специальный помощник Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, вышедшей 30 июня в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Так, Литва, армия которой насчитывает всего 8 тыс. 850 военнослужащих и 5 тыс. 650 резервистов, в настоящее время осуществляет своего рода блокаду Калининграда. Вильнюс запрещает транспортировку в регион угля, металлов, электроники и других продуктов, подпадающих под санкции ЕС. По словам губернатора региона, в списке запрещенных товаров находится примерно половина импорта территории. Литовские официальные лица утверждали, что лишь «выполняют приказы» вышестоящей инстанции.

«Мы просто соблюдаем санкции, которые были введены на уровне Европейского союза, и это не имеет никакого отношения к двусторонним отношениям между Россией и Литвой», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Если учесть, что воздушное пространство над территорией ЕС также закрыто для России, пополнение запасов изолированной области возможно только по морю. Для Москвы блокирование внутреннего транзита, даже транзита через третью страну, может стать поводом для войны. Российские официальные лица стали мрачно бормотать о возмездии и «серьезных последствиях».

«Если в ближайшее время транзит грузов между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право предпринять действия в защиту своих национальных интересов», — предупредили в российском МИД.

То, что Литва машет красной тряпкой перед русским медведем, кажется странным: страны Прибалтики годами выли по поводу своей уязвимости перед российским нападением, требуя, чтобы НАТО и США сделали для них больше. На самом деле некоторые литовские чиновники считают себя мучениками. Например, Лауринас Кащюнас, который занимается вопросами национальной безопасности в литовском сейме, утверждал, что Литва «в некотором смысле является современным Западным Берлином».

oscepa Лауринас Кащюнас

Таким образом они показывают свое раздутое чувство собственной значимости: Берлин был важнейшей точкой противостояния в Холодной войне, потому что США и СССР вели спор о будущем Германии — на тот момент бывшей доминирующей континентальной державы, которая впоследствии вернет себе этот статус. Претензии Литвы на эту роль очень сомнительны.

В самом деле, если не будет никакой провокации, зачем России нападать на какую-либо из стран Прибалтики? Какие выгоды ожидает Москва получить от захвата трех малых государств, не играющих столь же важной роли, как и Украина? Тем более что они уже в НАТО, и нападение на них, скорее всего, спровоцирует полномасштабную войну. Более того, трудности Москвы на Украине предполагают, что страны Балтии могут оказаться не такой легкой добычей, как предполагалось ранее, хотя Россия, несомненно, извлекла уроки из своих ошибок и, вероятно, будет стремиться к решающему результату.

И все же давать Кремлю повод для войны — глупо. Официальные лица Североатлантического союза признают, что, учитывая нынешнее развертывание, эти три государства, вероятно, будут захвачены до прибытия значимой помощи.

«В нынешней позиции НАТО не может эффективно защищать территорию своих наиболее незащищенных членов. В рамках нескольких военных игр с участием широкого круга опытных участников в форме и без, играющих за обе стороны, самое долгое время, которое потребовалось российским силам, чтобы достичь окраин эстонской и/или латвийской столиц, Таллина и Риги, соответственно, составляет 60 часов. При столь быстром поражении у НАТО осталось бы не так много вариантов и все они были бы плохими: начать кровопролитное контрнаступление, чреватое эскалацией, с целью освобождения Прибалтики, самостоятельно пойти на эскалацию, как альянс угрожал во время Холодной войны, или признать хотя бы временно поражение с неопределенными, но предсказуемо катастрофическими последствиями для Альянса и, естественно, народов Прибалтики», — такую оценку дали эксперты корпорации Rand.

Россия, проводящая спецоперацию на Украине, вряд ли откроет новый фронт. Без полномасштабной мобилизации Москве, похоже, не хватает необходимых войск. Тем не менее большинство западных наблюдателей были удивлены тем, что Россия начала спецоперацию на Украине, и многие считали, что Москве не хватает сил для продолжающихся наступательных операций в Донбассе. В ближайшем будущем может быть больше сюрпризов.

По меньшей мере можно ожидать, что Москва будет выступать с еще большими угрозами. Калининград уже хорошо вооружен. Недавно Москва провела военные учения, в ходе которых была смоделирована ракетная атака на Эстонию. В минувшие выходные президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и объявил о передаче Минску ракет «Искандер-М», способных нести ядерное оружие. Война в Прибалтике — это такой вариант развития событий, стремиться к которому нельзя никому.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ракетный комплекс «Искандер-М»

Так почему же Литва сознательно нагнетает напряженность?

Возможно, Литва надеется подтолкнуть НАТО, то есть Америку, к прямой военной конфронтации с Россией. Время удобное: на этой неделе в Мадриде состоится саммит альянса. Некоторые в Вильнюсе выступали за войну. В марте Сейм единогласно принял резолюцию, призывающую ввести над Украиной бесполетную зону, что повлекло бы за собой воздушную войну над Украиной и потребовало бы нанесения ударов по средствам ПВО России. К счастью, такую операцию могли провести только США. Хотя премьер-министр Литвы раскритиковал эту идею, Науседа назвал эту меру «хорошей декларацией», выразив при этом осторожность. Вильнюс с тех пор потерял терпение?

Конечно, посеяв ветер, рискуешь пожать бурю, поэтому возможна и более скромная цель. Вильнюс, возможно, надеется спровоцировать шквал угроз со стороны России, что усилит давление на призывы прибалтийских государств о постоянном размещении американских войск. Что может быть лучше для продвижения более раннего предложения Науседы о размещении гарнизона США, которое, как он утверждал, «стало бы лучшим стимулом безопасности и сдерживания, которое НАТО могла бы предоставить не только Литве, но и всему региону»?

Так, в апреле генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, также выступал за создание постоянных баз в Восточной Европе. Он предложил сделать американские войска ротационными, но как только объекты будут созданы, логичным следующим шагом станет постоянное присутствие. По информации CNN, «Пентагон недавно объявил о замене войск для этих временных ротаций, сигнализируя о том, что усиленное присутствие США будет сохраняться в течение некоторого времени», отметив, что «Пентагон объявил, что примерно 10,5 тыс. военнослужащих армии США будут отправлены в Европу в ближайшие недели и месяцы, чтобы заменить силы, которые уже там».

Другие в Вашингтоне поддерживают этот подход. Например, на прошлой неделе Майкл О’Хэнлон из Института Брукингса заявил: «НАТО должна создать достаточный боевой потенциал в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы она могла надежно защищать территории этих стран в будущей войне против России, ожидая подкрепления с более западных позиций».

Почему США должны предоставлять эти войска? После начала специальной военной операции страны ЕС заявили, что теперь, наконец, после более чем семидесяти лет жизни за счет Америки они будут больше тратить на собственную оборону. Нахлебник однажды — нахлебник навсегда! Видимо, этого хочет даже администрация Байдена.

army.mil Американские десантники в Вильнюсе. Литва. 2015

США продолжают делать больше за страны ЕС. С февраля администрация Байдена отправила в Европу дополнительно 40 тыс. военнослужащих.

«Ожидается, что США в обозримом будущем сохранят 100 тыс. военнослужащих в Европе…. Чиновники добавили, что это число может временно увеличиться, если НАТО проведет больше военных учений в регионе, а США могут добавить дополнительные базы в Европе, если изменится обстановка в плане безопасности», — сообщает CNN.

И эта информация подтверждается. Вчера во время саммита НАТО Пентагон объявил о многочисленных «долгосрочных обязательствах по укреплению европейской безопасности», включая размещение постоянных сил в Польше, усиленных ротационных подразделений в странах Прибалтики и Румынии, а также различного персонала и техники в других частях континента. Более того, министерство обороны заявило, что «все эти боеспособные силы и вспомогательные средства поддерживаются значительными инвестициями в долгосрочное присутствие США в Европе», добавив, что министерство обороны «продолжает выделять $3,8 млрд на финансирование Европейской инициативы сдерживания (и еще $4,2 млрд запрошено в 2023 финансовом году) для ротации сил, учений, инфраструктуры (строительство складских помещений, модернизация аэродромов и учебных комплексов) и предварительно размещенного оборудования».

И эти суммы только от США, которые продолжают наращивать свои военные расходы. Напротив, несмотря на скромный рост европейских расходов после присоединения Крыма Россией в 2014 году и «вмешательства» в Донбассе, большинство членов НАТО по-прежнему сильно отстают в своих военных расходах. В прошлом году только одно государство-член выделило на вооруженные силы большую долю своего ВВП, чем Америка: это Греция, которая опередила Вашингтон на 0,02% и сосредоточила свои военные усилия против Турции, члена НАТО, а не против России. В целом только семь европейских членов достигли официальной отметки в 2%.

Даже это число возмутительно мало для стран Прибалтики и Польши, которые неустанно лоббировали расширение американского присутствия в своих странах. Почему страны, убежденные в том, что их независимости угрожает опасность, тратят лишь пару центов из каждого евро (или злотого) на свою защиту? Украина продемонстрировала полезность грамотной территориальной обороны. И любой, кто ожидает, что кто-то другой придет ему на помощь, должен приложить максимум усилий на старте, а не сосредотачиваться на политическом лоббировании увеличения субсидий от дяди Сэма.

Какова позиция Европы в отношении подстрекательской уловки Литвы? «Высокий представитель» Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель — человек с большим титулом, но малополезный в делах — сказал, что он «всегда беспокоился о возмездии России», но защищал Литву, объясняя, что «она не виновна, она не выполняет национальные санкции, он не выполняет их волю».

Жозеп Боррель в Европарламенте

Однако за кулисами чиновники ЕС нервно болтали. Politico отмечает «слегка завуалированное, но довольно серьезное противоречие между заявлением Литвы, в котором утверждается, что санкции ЕС включают запрет на транзит металлов и поэтому Литва должна заблокировать такой транзит в Калининград, и представителем Комиссии, который сказал, что Литва просто должна выполнить «соразмерные» проверки «при разрешении свободного транзита». Действительно, неназванный «высокопоставленный чиновник» сообщил Politico, что «некоторым прибалтам было выгодно усилить давление».

Без сомнения, они это сделали. И тем самым Вильнюс сознательно и безрассудно разжег огонь, горящий на востоке Европы.

Украина пострадала от российской агрессии. Американцы справедливо поддерживают защиту Киевом своей независимости и суверенитета. Но более важным интересом США является предотвращение распространения и эскалации конфликта. Даже если никто на самом деле этого не хочет — в худшем случае это полномасштабная война с применением обычных вооружений между крупными промышленно развитыми государствами, увенчанная обменом ядерными ударами, — чем дольше будут продолжаться текущие боевые действия, тем выше вероятность того, что боевые действия выйдут из-под контроля.

Вашингтон должен в частном порядке донести до Вильнюса и других столиц по всей Европе, особенно на востоке, четкий и жесткий сигнал: подстрекательство Москвы к нанесению удара освободит США от любых обязательств по их защите, даже если они являются членами НАТО. Для Америки и остальной Европы жизненно важно держать собак войны на привязи, если это вообще возможно.