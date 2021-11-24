Верховный суд штата Нью-Йорк отменил закон, позволяющий жителям города Нью-Йорк, не являющимся гражданами, принимать участие в муниципальных выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

В результате закона, принятого в декабре 2021 года городским советом Нью-Йорка, был создан новый класс «муниципальных избирателей», в который вошли иностранцы. Согласно закону, муниципальные избиратели среди прочего получили право участвовать в выборах мэра.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Слава богу, что в Нью-Йорке еще остался судья с неповрежденным мозгом…» — радуется Lalanels.

Oblkompriroda.ru Правосудие

«Вау! Одно умное решение за 100 лет!» — восклицает Homer091.

«Наверное они поняли, что иностранцы будут голосовать за республиканцев, а не за демократов. Но я все равно рад», — комментирует Lilpiggy.

«ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! Это предотвратит «подрыв демократии» и поможет восстановить доверие избирателей. Мы также должны отменить голосование по почте в пользу очного голосования. Теперь нам нужно очистить списки избирателей и с этого момента проводить обязательный аудит всех выборов в штатах и на федеральном уровне», — советует theblurrrr.

«Тот факт, что они просто рассматривали такой закон, просто невообразим. Более того, они приняли его и (вероятно) использовали на прошлых выборах», — осуждает AnIndependentVoter404.

«Интересно, задумывались ли демократы о том, чтобы попробовать «ЧЕСТНОСТЬ» в качестве политической стратегии для привлечения избирателей? Честно говоря, демократам просто нужно сказать: «Упс, мы были неправы», а затем присоединиться к республиканцам или по крайней мере принять консервативные взгляды», — уверен Jeff2121.

«Они не могут победить, будучи честными», — отвечает Gandalf1945.

«Тот факт, что Нью-Йорк попытался принять такой закон, заставляет мою кровь кипеть. Невозможно понять, почему возможность голосовать негражданам вообще рассматривалась, если только это не было уловкой для покупки голосов», — задумывается calicat10.

«К счастью, суды остановили эту катастрофу (хотя она вообще не должна была зайти так далеко, как зашла)», — поддерживает magaforall.

«И они еще удивляются, почему Дональд Трамп и другие поставили под сомнение результаты выборов… если бы республиканцы попытались провести такой закон, нас бы обвинили в том, что мы «подорвали демократию», — сравнивает CADreamin'.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Как сообщало ИА REGNUM, республиканцы предложили законопроект, призванный помешать фальсификации выборов. Закон предусматривает ужесточения для избирателей, голосующих заочно, ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

Данный законопроект был принят в нескольких штатах, но был сильно раскритикован демократами, которые пытались отменить его действие.