На протяжении последних десятилетий конфликт между Израилем и Палестиной стал одной из самых горячих тем мировой политики. Несмотря на большое количество палестинских фракций и группировок, главным противником Израиля в регионе является группировка ХАМАС и её военизированное крыло — «Бригады Из-ад-Дин Кассам». Несмотря на радикальное неравенство сил, ХАМАС прочно удерживает позиции не только в Палестине, но и успешно преподносит себя по всему миру как главную силу, противостоящую израильской агрессии.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

Однако борьба ХАМАС традиционно строится на поддержке извне. Долгие годы главным партнёром движения на Ближнем Востоке считался Катар. Неслучайно, что генеральный секретарь политбюро ХАМАС Исмаил Хания проживает в Дохе, а его безопасность гарантируют катарские спецслужбы. Поэтому неудивительно, что по ряду вопросов ХАМАС традиционно следует в кильватере катарской политики. С началом гражданской войны в Сирии в марте 2011 года руководство ХАМАС официально заявило о разрыве всех связей с правительством Башара Асада и своей поддержке «сирийской оппозиции».

На протяжении всего конфликта в рядах сирийских боевиков регулярно появлялись добровольцы из Газы, которые попадали в Сирию при поддержке движения «Братья-мусульмане» (деятельность организации запрещена на территории РФ). И сирийская оппозиция, и ХАМАС начинались как филиалы данного международного движения, поэтому связи между ними были налажены достаточно прочно. Кроме того, союз с Катаром и исламскими радикалами гарантировал ХАМАС поддержку со стороны Египта, Ливии, Туниса и других стран, где на волне «Арабской весны» к власти пришли местные филиалы «Братьев-мусульман» (деятельность организации запрещена на территории РФ).

ХАМАС

Однако с приходом к власти в Египте правительства Абдель-Фаттаха ас-Сиси Египет серьёзно изменил свою политику по палестинскому вопросу и начал налаживать добрососедские отношения с Израилем. К началу майского конфликта 2021 года между ХАМАС и Израилем палестинцы остались де-факто один на один со своим противником. Египет занял выжидательную позицию, а другие бывшие друзья не стали оказывать сколько-нибудь значимую финансовую, дипломатическую или военную помощь. Она пришла со стороны Ирана и… сирийского правительства.

Здесь стоит отметить, что внутриарабская политика — вещь довольно противоречивая. Правительства ряда арабских стран и официальные СМИ используют в своих сообщениях устойчивое клише «братская республика» или «братские отношения». С одной стороны, это объяснимо, поскольку население арабских стран говорит на одном языке и принадлежит к одной национальности. Однако в то же время «братскость» отношений между различными странами — вещь крайне нестабильная. В 2011 году ряд ранее «братских» арабских режимов разорвал отношения с Сирией. Однако с 2019 года ситуация начала меняться и постепенно Сирия вновь начала возвращаться в «арабскую семью».

Поэтому нет ничего удивительного в том, что палестинские группировки обратились за помощью к Сирии, которая, к слову, обладает едва ли не самой боеспособной армией в регионе. Помощь Сирии вылилась в поставки в Газу ракет и обучение палестинских курсантов сирийскими офицерами. Однако официально считается, что отношения между ХАМАС и Дамаском не были восстановлены с 2011 года.

Башар Асад на встрече с Али Хаменеи

В середине июня 2022 года лидер ХАМАС Исмаил Хания неожиданно совершил официальный визит в Бейрут. В ходе визита Хания встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и лидером ливанского движения «Хезболла». По словам официальных лиц, обе встречи прошли крайне продуктивно, а их участники договорились о тесном сотрудничестве «по ряду важных вопросов». По слухам, в Бейруте также прошла встреча Хании с представителями сирийского президента Башара Асада.

В случае если переговоры (как официальные, так и тайные) прошли удачно для ХАМАС, властям Израиля стоит серьёзно беспокоиться о безопасности своих северных границ. Для ХАМАС крайне важно разместить свои ракеты на территории Сирии и Ливана для того, чтобы оттягивать часть израильских сил от Газы. Ракетный обстрел с нескольких направлений может стать проблемой для израильской системы ПВО.

Поэтому формирование устойчивого военного блока Ливан — ХАМАС — «Хезболла» — Сирия — Иран можно считать прологом к новому витку арабо-израильских войн, поводы для которого появляются практически ежедневно.