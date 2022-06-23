С приходом к власти в США демократической администрации Джо Байдена, отношения между Вашингтоном и странами Ближнего Востока резко ухудшились. На протяжении всей своей политической карьеры и в ходе президентской гонки Байден неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, Катара и других стран региона за нарушение прав человека, неуважение к демократическим принципам и тому подобное.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Кроме того, в своей региональной политике администрация Байдена делает ставку на Израиль и активно ищет контактов с Ираном — главными соперниками арабских монархий Персидского залива в регионе. Всё это привело к затяжному охлаждению в отношениях между США и ключевой державой региона — Саудовской Аравией.

Высокопоставленные лица в правительстве королевства неоднократно крайне нелестно высказывались о новом президенте США. Более того, Эр-Рияд несколько раз отказывал членам правительства США в возможности посетить Саудовскую Аравию с официальным визитом.

Некоторая «оттепель» в отношениях между США и саудовцами наметилась в конце мая 2022 года. Впервые за полгода в Вашингтон прибыл представитель правящей семьи Саудовской Аравии, но не король и не наследный принц Мухаммед ибн Салман, а его младший брат — принц Халед, занимающий должность заместителя министра обороны страны.

U.S. Department of State Халид ибн Салман аль Сауд

Официальные источники не сообщили, что именно обсуждал принц в ходе переговоров с главами Госдепа и Министерства обороны США. Однако, скорее всего, речь шла о поиске путей возобновления союзнических отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном.

Штаты не могут позволить себе упустить столь важного союзника, который год за годом всё чаще обращает взор в сторону Китая и России. Поэтому возвращать союзников в лоно Вашингтона будет лично президент США.

Согласно заявлениям Госдепа США, в рамках турне на Ближний Восток Байден посетит Саудовскую Аравию и «ряд других стран региона». Предположительно, президент США посетит также Египет и ОАЭ. Также известно о том, что саудовский МИД официально пригласил эмира Катара посетить саммит с участием короля Салмана бин Абдель-Азиза и президента Джо Байдена.

Главная интрига, которую Вашингтон сохраняет в секрете, — какие именно предложения Байден «везёт с собой» на Ближний Восток. Предположительно, президент США намерен давить на государства Персидского залива, требуя от них увеличивать добычу нефти, чтобы не допустить мирового энергетического кризиса, возникшего из-за санкций ЕС и США против российских энергоносителей. Также Белый Дом будет настаивать на присоединении держав региона к санкциям против России и требовать от них отказаться от сотрудничества с Китаем.

Каждый из этих пунктов по отдельности крайне невыгоден для держав региона. Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива получают двойную прибыль, умышленно не повышая объёмы добычи нефти. Увеличить объёмы добычи — значит лишить себя сверхприбылей. Присоединение к санкциям против России также не в интересах держав региона, которые с началом украинского конфликта заняли подчёркнуто нейтральную позицию.

В свою очередь, партнёрство с Китаем на Ближнем Востоке рассматривают как возможность для привлечения инвестиций и технологий в ряд перспективных отраслей, таких как развитие транспортной инфраструктуры.

fmprc.gov.cn Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Примечательно, что Вашингтон не может предложить своим партнёрам ничего взамен за отказ от прибылей и партнёрства с Китаем и Россией. Более того, Штаты, вероятнее всего, перейдут на прямой язык угроз и неприкрытого давления по таким вопросам, как поставки оружия и боеприпасов (от которых крайне зависят армии почти всех стран региона).

Ещё один способ для давления на Саудовскую Аравию и её соседей — это частичное снятие санкций США с Ирана. Только давление со стороны США постоянно сдерживает рост иранского военного потенциала. Со снятием ограничений, иранцы смогут серьёзно упрочить своё военно-политическое влияние в регионе и начать выдавливать саудовцев из Йемена, Ирака, Ливана и других районов.

Поэтому властям Саудовской Аравии стоит ждать от визита американских партнёров только угроз и давления, которое, увы, может возыметь свои плоды. С другой стороны, ранее арабские монархии неоднократно демонстрировали своё умение на словах соглашаться с Вашингтоном, а на деле продолжать сотрудничество с другими игроками на мировой политической арене. Ожидать, что ради США и их амбиций Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт выстрелят себе в ногу, точно не стоит.