Материал французского издания Le Figaro, согласно которому общественный интерес к событиям на Украине ослабевает по мере продолжения спецоперации — встречаемость слова «Украина» в поиске Google рухнула с 24 февраля, а количество упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 миллионов до 345 тысяч, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Маковский. Надоела

«Интерес к Украине снижается, но зато раздражение среди заинтересованных повышается», — отмечает Святослав С.

Многие пользователи пришли к выводу, что мир попросту устал от Украины, которая всё никак не может разобраться со своими проблемами.

«Потому что Запад начал от этой Украины только страдать. Проблемы Киева уже, как кость в горле. Не знают, как от нее отделаться», — поделился своим мнением Лев М.

«А настоящего интереса к ней и не было никогда. Были планы сделать из неё «анти-Россию», но бандеровцы и на это оказались не способны. Теперь попользуются и выкинут на свалку истории», — считает Олег Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что интерес к Украине искусственно подогревался, поэтому неудивительно, что население планеты стремительно забывает про эту страну.

«Да и не было никогда большого интереса. Украина — лишь инструмент в руках США. Мало кто в мире вообще знает, где эта Украина располагается», — уверен Камень В.

«А разве интерес был к Украине? Интерес у Запада к её территориям, для достижения своих целей, а также надо было давить на Россию, чем они с успехом занимаются до сих пор», — пишет Ирина Н.

Часть людей полагает, что интерес к Украине снижается потому, что попытки Европы и Америки как-то повлиять на происходящие там процессы так ни к чему и не привели.

«Понятное дело. Этот интерес всегда был раздутым, сейчас всем надоело быть «типа» поддерживающими Запад», — указывает Устин Б.

«Все уже устали видеть то, как Европа раз за разом обделывается со своей помощью Украине. С каждым разом становится только хуже как Европе, так и Украине», — написала Ирина В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артист

Ряд пользователей указывает на то, что Запад постепенно начинает отказывать Украине в своём участии в её конфликте с Россией.

«Это ещё только цветочки, ягодки будут зимой. Тратят бабло на этот фашистский режим, плюс санкции, от которых сами страдают, больше чем в России. Неминуемо всё будет откатываться назад», — убеждён Валерий Х.

«Запад уже открыто начинает сливать Украину. Поставки оружия прекратились, будущие откладываются. Да еще и информационной поддержки становится минимум. Дело идёт к сдаче», — считает Татьяна П.

Нашлись и те, кто призвали простых украинцев наконец-то открыть глаза на происходящие на Украине события и понять, что Россия пытается установить в регионе мир, а войну затеяли США, а также их марионетка в лице киевского режима.

«Запад в любом случае захочет умыть руки, повесив долги на украинцев. Поэтому лучше сейчас украинцам переформатироваться и перейти на сторону России, так как бандитские формирования будут ещё долго кошмарить народ», — советует Валера Ш.

Напомним, 22 июня французское издание Le Figaro опубликовало материал, согласно которому общественный интерес к событиям на Украине ослабевает по мере продолжения спецоперации — встречаемость слова «Украина» в поиске Google рухнула с 24 февраля, а количество упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 миллионов до 345 тысяч.