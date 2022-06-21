Намёком на блокирование ЕС Калининградского транзита Литва оказалась вытолкнутой её братьями по оружию прямо на линию огня, под прицел «противника», имевшего неосторожность расположиться по соседству на шестой части суши. Правда, прицел тот на деле больше похож на микроскоп, не столько по причине небольших размеров самопровозглашённой «цели», своими выкриками озвучивающей словарь стратегических угроз, сколько ввиду невнятности замысла оппонентов на текущий момент.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Ситуация на границах Литвы и России, в том числе в лице Союзного государства с Белоруссией, отслеживается ИА REGNUM в постоянном режиме. Особенно тщательно — с января текущего года, поводом к чему стало провоцирование Литвой прекращения транзита китайских товаров по Великому шелковому пути в Европу, с чрезвычайной точностью (иногда — до пары часов) синхронизированное по времени с действиями мятежников, пытавшихся осуществить переворот в Казахстане. А 22 февраля, то есть за два дня до начала спецоперации на Украине, Агентством был опубликован материал с прозрачным намёком, в том числе и на события вокруг российского анклава на Балтике; начало которых, возможно, мы сейчас и наблюдаем.

Звенящую тишину молчания Генштаба МО РФ, которому явно есть что сказать, но — не для СМИ, ведь гриф секретности «Особой важности» на ступень выше, чем даже «Совершенно секретно», начали прерывать высказывания российского МИДа. Самих, которых вместе с законодательными инициативами значимых фигур обеих палат российского Законодательного собрания РФ более чем достаточно для вхождения в предынфарктное состояние и для более состоятельного во всех смыслах члена мирового сообщества, чем Литовская Республика. Которой в настоящее время ремейк операции «Багратион» явно не угрожает: для прекращения легитимности её существования достаточно юридических нестыковок в документах, лежащих в основе её государственности и территориальной целостности. Озвученной части — причём не самой чувствительной — нестыковок и казусов уже хватило для некоторого локального отрезвления литовской стороны, пусть и не самой главной в наращивании напряженности в той части Центральной Европы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Так, вечером 20 июня литовский портал Alkas. lt ярко выраженной национал-консервативной ориентации сообщил, что в литовском МИД состоялась встреча с временным поверенным в делах Российской Федерации Сергеем Рябоконем. В ходе встречи литовской стороной была сделана попытка опровергнуть сообщения российских представителей о том, что Литва запретила транзит в Калининградской области.

«Через территорию Литвы продолжаются перевозки пассажиров и грузов, не подпадающих под действие санкционного режима ЕС, в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит», — цитирует ​​ноту, врученную российскому дипломату, упомянутое литовское издание.

Попытки литовского МИД переложить всю полноту ответственности за происходящее на Евросоюз дезавуируются (говоря дипломатическим языком) самим же изданием. С тщательностью, явно достойной (с точки зрения литовских же интересов) лучшего применения, опубликовавшего ещё в конце марта текущего года любопытный материал, посвященный «проблемам укрепления безопасности Калининградского транзита», в видении министра внутренних дел ЛР Агне Билотайте. Которая при посещении пограничного пункта в г. Кена обсудила с руководителями Государственной пограничной службы и Департамента полиции вопросы безопасности специального Калининградского транзита.

И сообщила, что «Литва обратилась в Еврокомиссию с просьбой оценить калининградский транзит в контексте войны и выделить почти 24 млн евро на обеспечение его безопасности». Тщательность противостояния литовского государства, озвученная главой её МВД, перемещению россиян из России в Россию, впечатляет:

«В целях усиления безопасности калининградского транзита принято решение чаще сопровождать транзитные поезда с воздуха. При том, что с 2008 г. транзитные поезда сопровождаются патрульными самолетами на выборочной или дежурной основе. Но нужен ещё один вертолёт. В настоящее время через Литву ежедневно проходит в среднем 4 поезда и около 100 пассажиров, — сообщила министр. — До пандемии Covid-19 это число составляло 700 пассажиров в день. В настоящее время схема специального транзита реализуется на условиях и в порядке, установленных МИД, с ограничением количества пассажиров до 250 человек».

Dave Collier Железнодорожный вокзал. Калининград

С её же слов, военный транзит по железной дороге через территорию Литвы контролируется Центром управления движением Вооруженных сил Литвы, «сотрудники которого осматривают и оценивают проезжающих пассажиров при въезде в Литву и определяют, есть ли между ними солдаты».

Как сообщает издание, в 2017–2019 годах транзитом в Калининград через Литву следовало до 800 тысяч человек в год, а в 2021 году — около 400 тысяч. Положение существенно усугубило прекращение полётов в воздушном пространстве Прибалтики. Подобные унижения в истории уже имели место: к примеру, для Польши, давившей на анклав «Веймарской республики» — Восточную Пруссию. Столь же строгим контролем над «Данцигским коридором» дело закончилось очень грустно. Неуместность такой аналогии день ото дня всё менее очевидна, особенно с учётом риторики и действий западных политиков последних лет. Надежда на внезапное, пусть и маловероятное, отрезвление которых всё же остаётся, так как альтернатива ужасна. Да и дорога на Калининград шириной с Литву, из плавленого асфальтобетона, получится слишком недешёвой для всех. Такие дороги в Калифорнии, округе Колумбия и прочих Североамериканских, пока ещё Соединённых, Штатах лучше строить: машин там много, а бензин — всё дороже…