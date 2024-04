То, что глубокоуважаемые господа Н. П. Патрушев и С. Е. Нарышкин в течение последних двух месяцев неоднократно делали заявления о коварных планах Польши поглотить Западную Украину, по меньшей мере странно. И, более того, вызывает ряд вопросов к уважаемым руководителям не менее уважаемых ведомств.

Сергей Васильковский. Старая церковь в с. Тухля. Галиция. 1903

Во-первых, реальных планов государства панов Дуды и Моравецкого на аншлюс Галичины и Волыни не существует в природе, во-вторых, вопрос о подобном изменении границ вообще не в компетенции руководства Польши, и, в-третьих, но, как говорится, last but not least — и что с того, даже если это так?

Да, уход Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областей под руку Варшавы — это первый шаг к разделу Украины, но России-то от этого что за печаль? Отчего уважаемые руководители уважаемых ведомств вдруг почему-то публично озаботились сохранением территориальной целостности недружественного, мягко говоря, на данный момент государства?

Душа болит за «Едыну Украiну»? Или мы просто чего-то не знаем?

Давайте говорить прямо — ирредентистские настроения на Галичине существовали всегда, даже несмотря на, мягко говоря, не совсем дружественное отношение к галичанам со стороны поляков: довольно долго в Польше память о Волынской резне была камертоном настроений общества. И только в последние несколько лет слова Адама Мицкевича (сказанные, правда, по другому поводу): «Jeśli zapomnę o Nich — ty Boże na niebie zapomnij o mnie!» — начали постепенно забываться. Смена поколений, с этим ничего не поделаешь…

Тем не менееидея о возвращении Кресов Всходних назад, «в родную гавань», в польском обществе, если говорить деликатно, непопулярна. Чего нельзя сказать о Галиции. Тамошний народ вовсе не прочь вдруг в одночасье, не прилагая для этого особых усилий, сделаться гражданами Евросоюза с польскими паспортами. И эти настроения имеют под собой серьезный исторический фундамент!

Галиция (Russia) на немецкой карте середины двадцатого века Речи Посполитой в XIV веке

Галиция НИКОГДА не была частью Русского Мiра — на что мне, конечно, категорически возразят наши славянофилы, приведя в пример православные братства Львова, Перемышля или Дрогобыча. Но дело в том, что означенные братства, при всём к ним уважении, были элементом европейского общественного устройства, они возникали в городах, имеющих магдебургское право, и целиком и полностью были вплетены в жизнь Речи Посполитой. Именно поэтому феномен православных братств существовал на Украине и в Беларуси, но его не было в России. И я повторюсь — Галиция никогда не была частью Русского Мiра, в отличие, скажем, от Волыни или Подолии, не говоря уж о Киевщине или Черниговщине… Галиция — это, если уж брать сугубо нейтрально, Восточная Малопольша, и отрицать этот факт было бы просто глупо.

Ялтинская — впрочем, и Хельсинская тоже — система на данный момент умерла. Как говорится, requiescat in pace. Но международное право, как бы ни утверждалось, что его по факту более не существует, пока ещё имеет место быть и должно на что-то опираться. Если наших украинских и европейских партнеров не устраивает Ялта или Хельсинки — что ж, давайте вернемся к Вене-1815. Ну не к Вестфальскому же миру, в конце концов… А Венский конгресс смело отнёс Галицию к европейской «семье народов», и государь Александр I отнюдь против этого не возражал и никаких претензий на означенные территории не предъявлял. Кстати, и Герцогство Варшавское, отошедшее по решению означенного конгресса России и сделавшееся Царством Польским, объединялось с Россией сугубо личной унией, но никак — не унификацией политических систем, общественного устройства и прочими атрибутами государства. И Александр I, и Николай I короновались в Варшаве короной Пястов и не видели в этом ничего предосудительного, как и в том, что Царство Польское имело собственную армию, таможню, полицию, Сейм и — даже страшно сказать! — Конституцию…

Поэтому нет ничего страшного и ужасного в том, что Галиция (нынешняя Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области Украины) вернется под власть Варшавы — это будет не более, чем возвращением к истокам политического мироустройства нашей части Европы. Ну, а если к означенной Галиции возжаждет примкнуть Волынь (Волынская и Ровенская области «самостийной та нэзалэжной») — то это будет осознанным выбором тамошнего населения, не желающего «усмирять сепаров и ватников» на востоке и уж тем более сражаться с «орками из Орды» во имя сохранения, в том числе территориальной целостности Украины. Которая западэнцам, скажу вам по секрету, глубоко до фонаря…