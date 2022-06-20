Намеченный на 29 июня саммит НАТО в Мадриде обещает стать скандальным. Британское издание The Guardian утверждает, что Турция грозит отложить на год вступление Швеции и Финляндии в альянс. Гласный и негласный диалог Анкары со Стокгольмом и Хельсинки при посредничестве Брюсселя и внешнем наблюдении Вашингтона привел к тому, что Турция выставила огромный список требований взамен вступления Финляндии и Швеции в НАТО: определиться с позицией в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической; не допускать проведения в своих парламентах мероприятий лицами, связанными с террористическими структурами; отказать в материальной помощи курдским Отрядам народной самообороны в Сирии; экстрадировать в Турцию лиц, связанных с терроризмом; прекратить контакты с представителями действующих в Ираке и Сирии курдских формирований; прекратить связи с беглыми и находящимися в розыске представителями организации ФЕТО; не предпринимать шагов, направленных против национальной безопасности Турции; регулярно контактировать и сотрудничать с Турцией в вопросах противодействия терроризму; блокировать банковские счета лиц и организаций, связанных с террористическими организациями; а также не допускать деятельности на своей территории НПО, имеющих антитурецкую направленность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Правда, поначалу многим казалось, что Турция устраивает обычный торг. Еще недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг уверенно заявлял, что Финляндию и Швецию примут чуть ли не сразу, в течение одного заседания саммита. Теперь он признает, что шансы этих стран на их ускоренное членство в Североатлантическом альянсе «могут исчезнуть». Но проблема не только конкретно в Швеции и Финляндии. Первоначально Анкара планировала решить вопросы с ними «тихо», но вмешались США, которые публично пригрозили туркам санкциями и придали кризису гласность. Выход из ситуации Турция усматривала в контактах между своим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом. Вашингтон отказался, сокращая тем самым варианты действий Турции с позиции «сохранения лица». Анкара в ответ подняла ставки, настаивая на том, чтобы американцы изменили определенные направления собственной внешней политики на Ближнем Востоке, в частности в отношении курдского вопроса, как бы подчеркивая, что эпицентр проблемы находится не в странах Скандинавии, а в США. В Турции также опасаются того, что процесс передела границ в Европе, начавшийся по ходу развития украинского кризиса, будет переброшен и на Ближний Восток.

Официальный сайт президента Турции Реджеп Эрдоган и Джо Байден

В такой ситуации Анкара может объективно сыграть на стороне России, останавливая расширение НАТО, инициируя глубокий институциональный кризис внутри альянса. При этом, как выясняется, позицию Турции признают президенты Хорватии и Венгрии. Когда Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии против курдских сил, Венгрия была единственной страной, которая не только поддержала Анкару, но и блокировала выпуск заявления ЕС об осуждении операции. В этой связи некоторые эксперты даже заговорили о возможности образования внутри НАТО неформального блока Турция — Хорватия — Венгрия. Интрига тут как раз в том, что, за исключением Венгрии, которая отказывается присоединиться к энергетическим санкциям против России, у Турции и Хорватии мотивация не связывается с Москвой. У Турции это курды. У неё также свежи воспоминания, когда в свое время Швеция стала единственной, кто заблокировал заявку Турции на членство в ЕС. У Хорватии — проблемы хорватского меньшинства, которому запрещено занимать высокие посты в Боснии и Герцеговине. Она призывает НАТО оказать давление на Сараево и устранить это «недоразумение». Турция намерена до конца добиваться уступок, Хорватия также выставила свою непростую цену. Две страны активно лоббируют собственные интересы. Поэтому Столтенбергу предстоит большая работа, чтобы не сделать саммит НАТО в Мадриде скандальным.