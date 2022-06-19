Решение американской компании Microsoft запретить скачивать пользователям из России со своего официального сайта операционные системы Windows 10 и 11, их образцы и программу Media Creation Tool, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM За компьютером

«Торренты, здравствуйте! Прибыли «Майкрософт» — прощайте!» — написал Олег Б.

Многие пользователи удивились такому решению, потому что мало кто в России покупал официальную лицензионную операционную систему от Microsoft.

«А что, разве «виндовс» в России кто-то лицензионный покупал? Сколько живу, ни разу официально его не покупал», — отметил Николай Ш.

«Серьёзно? Разве кто-то покупал официальную версию Windows? Вот «Майкрософт», конечно, нашли, где дураков искать!» — написал Богдан Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что такой исход является большой проблемой для корпоративных клиентов, которые попросту обязаны пользоваться лицензионными программами.

«Вообще Microsoft зарабатывает с Windows не благодаря простым пользователям, а скорее корпоративным, которые вынуждены использовать исключительно лицензионное оборудование и софт, иначе придут из органов и посадят на долгие годы. Теперь, как я понимаю, приходить никто не станет», — предполагает Геннадий О.

Часть людей полагает, что в результате такого запрета больше всех пострадает сама Microsoft, которая отныне не будет вызывать доверия со стороны пользователей по всему миру.

bfishadow Microsoft

«Это чёткий сигнал другим странам: стоит вам пойти наперекор политике США — вас попытаются заткнуть и отобрать у вас всю продукцию, даже законно купленную. И никакие договоры американским мошенникам не писаны», — указывает Анна М.

«Мда, после таких выкрутасов мало кто будет серьёзно относиться к западным компаниям, которые по щелчку пальцев просто берут и отключают целые народы!» — уверен Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти должны как-то ответить на такие действия со стороны компании Microsoft, чтобы российские пользователи не чувствовали себя обделёнными.

«На месте российских властей я бы взломанный образ Windows выложил прямо на «Госуслугах», чтобы вот такую большую фигу американцам показать!» — пишет Александр С.

Нашлись и те, кто отмечает, что российские граждане с лёгкостью могут обойти этот запрет, просто воспользовавшись VPN — средством для виртуальной замены вашего местоположения.

«Только что проверил на лицензионной «винде» обновление — всё скачивается и устанавливается, т.е. поддержка уже купленных операционок будет продолжаться. А с сайта можно и с помощью VPN скачать. Я надеюсь, что российские власти не будут палки в колёса этой прекрасной технологии вставлять. Так что проблемы я не вижу», — написал Максим К.

«Да нет никаких проблем со скачиванием — врубайте VPN и радуйтесь! Мне вообще кажется, что многие западные компании это делают лишь для галочки и без особого желания устроить какие-либо серьёзные препятствия для России и её граждан. Больше говорят об ограничениях, чем реально ограничивают», — подметила Маргарита П.

Напомним, 19 июня портал CNews опубликовал материал, согласно которому американская компания Microsoft запретила скачивать пользователям из России со своего официального сайта операционные системы Windows 10 и 11, их образцы и программу Media Creation Tool.