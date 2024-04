Власти Германии намерены более активно использовать электростанции на угле в качестве одного из путей для экономии газа и заполнения им подземных газохранилищ (ПХГ) страны. Об этом 19 июня сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на доклад германского министерства экономики на эту тему.

"Опять Путин виноват», — иронизирует covert.

«Лучше кизяком!» — смеется Татьяна М.

«Где-то заплакали Грета Тумберг и дядюшка Сорос. Они так продвигали зеленую повестку, и не срослось», — отметила одна из участниц обсуждения.

«Дровами можно топить… Хотя… Откуда в Германии дрова? Как говорил Путин: «Дрова в Сибири…» — отреагировала Нина П.

«Русофобия плюс закупка ресурсов исподтишка», — пишет Darya.

«Так вся эта возня с зеленым переходом и декарбонизацией была изначально направлена на изъятие доходов у обладающих ресурсами стран странами-паразитами, которые их использовали или не имели», — отметила Галина.

«А их шарахнутая на всю голову «зеленая» глава МИДа Анналена Бербок разрешила?» — поинтересовалась Ольга.

«А Польше вернут штрафы за добычу угля?» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«Где они возьмут столько угля, чтобы перекрыть расход газа для его экономии?» — недоумевает Алексей Е.

«Партия зеленых в таком случае должна в полном составе выйти из всей системы власти Германии, ибо это противоречит программе зеленых», — отреагировала Мarusa 2015.

«Да и пусть используют. У них промышленность от газовой горелки, а угольных мощностей не хватит даже на собственные попки в домах, а не то чтобы промышленность пахала, плюс перепрофилирование, расчеты, проекты, мониторинги выбросов и оплата их в казну. Что они там использовать собрались? Испугали клопа стенкой, бу прям», — написала Наталья A.

«Фрицы, ещё дрова есть, мазут. Газеты, наконец, — The New York Times, The Guardian, The Washington Post», — иронизирует Михаил М.

«Много лет говорю: русский газ — это не обязанность, русский газ — это привилегия. Ее легко потерять и тяжело заслужить», — написал Дмитрий А.

«А уголек с Донбасса или Кемерово?» — с сарказмом поинтересовалась Леночка Л.

«А как же ветряки и солнечные панели?» — шутит Андрей K.

«Русофобия всегда была движущим элементом Запада», — подытожил «Чёрный Властелин».