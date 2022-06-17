Европейская комиссия рекомендовала пока не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом 17 июня заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«По Грузии Еврокомиссия предложила признать ее европейскую перспективу, но вернуться к вопросу о статусе кандидата позднее», — сказала она.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Ну, по-честному, где Европа — и где Грузия? Разный менталитет, разное историческое прошлое», — написала Анна.

«Скорее всего, их кинули, так как не поддержали санкции против России — вот вам и демократия», — считает Ирина.

«Грузию вряд ли на серьёзном уровне хотели брать в ЕС, так, вечно подержать в кандидатах… Может, сейчас до властей Грузии дошло, что к чему, потому и не стали в санкции играться. То есть дальновидность включили», — отметил Yura.

«Я думаю, что все адекватные грузины (а их на самом деле достаточно много) счастливо выдохнули», — написал Sanyu1223.

«Удивляют страны, которые в такой неоднозначный для всего мира экономический период прутся в эти шайки — НАТО и ЕС. Самое время тихонечко сидеть, наблюдать и делать выводы», — прокомментировала Ekaterina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Просто в Грузии военные действия пока не планируются, поэтому не рекомендуют ЕС, а в Украине — уже, и в Молдавии планируется, — поэтому!» — поделилась своим мнением Katya.

«Не поддержали Украину, как просили, — не достойны кандидата», — пишет Andrey K.

«Ну, а то. Грузия воевать не хочет. Вот и не дают. Украина уже огнём горит, Молдавия — в процессе, Грузия отстаёт. Мотивируют», — отреагировал Wild Сat.

«Ну что же, Грузии пора повернуться в сторону тех, кто их ценит, а не унижает каждый раз. Удивительно, как гордые грузины каждый раз терпят, что их используют в своих целях», — отметила Zhamilya.

«Коротко говоря, основным условием для вступления в ЕС является присоединение к русофобской тематике ЕС, ну и, соответственно, активное подключение к гибридной войне, ведущейся Западом против России…» — пишет Alexandr S.

«Иными словами, Грузия должна напрочь перестать быть Грузией со своими порядками и правами, а стать просто одной из пешек ЕС», — добавил «ИВ».

«Напомните, пожалуйста, сколько лет Турция в кандидатах сидит?» — написала Элина З., ввиду того, что Турция является кандидатом на членство в ЕС с 1999 года.

«Так, может, Грузии лучше под боком России оставаться и дружить с большой страной, чем тявкать на неё. Они уже пытались — знают, что это такое. Так что Грузии логично вообще отказаться от ЕС и входить в союз с Россией!» — считает «Россиянка Zа наших».

«Самым разумным для Грузии было бы отказаться от попыток «быть как все» и лезть в эту европомойку. Ничего хорошего это им не даст, а вот море проблем гарантирует. Рядовые граждане стран ЕС этот самый союз в гробу видели! Какой здравомыслящий человек захочет добровольно лезть в петлю? А то, что ЕС — удавка на шее, это точно!» — отметил A. D.

«Грузия — прекрасная страна с красивыми традициями, с джигитами и прекрасными дамами. Зачем лезть в европомойку с её ЛГБТ, свободными отношениями, толерантностью, разрушением национальных традиций и глобализацией, абсолютным подчинением властям», — написала Татьяна.

«Кандидат в кандидаты», — смеется Dmitry G.

«Придётся грузинам в Таможенный союз проситься», — с сарказмом подытожил И. Д.

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