Россия стала объектом для обвинений, не имеющих ничего общего с реальностью. Москве в вину ставят попытки предпринять шаги, направленные на умышленное снижение глобальной продовольственной безопасности, недопущение экспорта украинской сельхозпродукции морем, а также блокирование посевной кампании в этой стране. Пора положить конец этим домыслам, пишет посол РФ в США Анатолий Антонов в статье, вышедшей 16 июня в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в настоящее время в мире нет физической нехватки продовольствия. Но есть проблемы с распределением агропромышленных товаров и их доставкой потребителям.

Еще в 2020 году ООН предупреждала о рисках нарастания кризиса на мировом аграрном рынке. Сначала стал наблюдаться рост цен, а к февралю произошел их скачок на 50% — до начала спецоперации России на Украине.

Причины этой тенденции вполне очевидны. На ситуацию повлияли пандемия коронавирусной инфекции и недостаток инвестиций в реальный сектор. Затем еще одним существенным неблагоприятным фактором стали новые торговые барьеры и односторонние санкции, введенные рядом государств. Стоит также отметить, что страны Запада допустили ошибки и просчеты в своей экономической и энергетической политике.

Raimond Spekking Анализ на коронавирус. Германия

Ситуацию еще больше осложнила проводимая Западом кампания по форсированному ускорению международным сообществом перехода от традиционных к возобновляемым источникам энергии без учета социально-экономических особенностей стран и регионов. Попытки резкого перехода на «зеленую» энергетику привели к удорожанию сельхозпродукции, а также ресурсоемких минеральных удобрений.

Россия не имеет абсолютно никакого отношения к повышению цен. Страну обвиняют в обострении ситуации на продовольственном рынке и противодействии ее нормализации со стороны тех самых сторон, которые своими действиями создали вышеперечисленные диспропорции. Что это, как не попытка переложить ответственность?

Двадцать миллионов тонн якобы готового к отгрузке зерна из украинских портов, на которые постоянно ссылаются так называемые партнеры России, составляют менее 1% от общего объема мирового продовольственного рынка. Задержку экспорта пшеницы вряд ли можно считать «катастрофическим» развитием общей ситуации.

Также стоит отметить, что ежегодная посевная кампания стартовала во всех областях Украины и проходит достаточно успешно. Россию беспокоит то, чтобы соседняя с ней страна оставалась самодостаточной с точки зрения продовольственной безопасности. Это соответствует национальным интересам Москвы. В связи с этим российские власти предпринимают необходимые усилия — помощь фермерам на освобожденных территориях, восстановление инфраструктуры, поставка семян. Параллельно российские военнослужащие занимаются гуманитарным разминированием сельхозугодий. Обезврежено более 12 тыс. взрывчатых веществ на 200 га полей.

«Что касается предполагаемых случаев хищения зерна, то мы категорически отвергаем такие беспочвенные обвинения. 7 июня пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик четко заявил, что у организации нет доказательств подобных преступлений», — подчеркнул дипломат.

«Россия не пытается препятствовать украинскому экспорту продовольствия. Мы прекрасно понимаем важность возобновления поставок в нуждающиеся страны. Но выход торговых судов из черноморских портов тормозится действиями киевских властей», — добавил он.

Антонов обратил внимание на то, что речь идет о решении официального Киева установить около 420 мин. Из-за устаревшей конструкции их часто срывает с якорей, ввиду чего они становятся еще более опасными. В результате в Николаеве, Херсоне, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном застряли десятки иностранных судов (70 судов из шестнадцати стран по состоянию на 31 мая).

navylive.dodlive.mil Морская мина

Россия принимает меры по поддержке гражданского судоходства. Порт Мариуполя был разминирован и возобновил свою работу. С марта ВМФ России организует ежедневные гуманитарные коридоры из территориальных вод Украины в пролив Босфор. Были обнародованы подробные координаты таких маршрутов.

«Мы благодарны нашим турецким партнерам за внимание к вопросу восстановления поставок продовольствия через Черное море и за проявленную Анкарой готовность к поиску решений. Успеха можно добиться только при условии, что украинские власти согласятся на конструктивное сотрудничество в этом вопросе. Они должны начать с разминирования мин, которые они установили. Призываем еще раз прочитать заявления президента России Владимира Путина от 3 июня и министра иностранных дел Сергея Лаврова от 8 июня о том, что Россия будет гарантировать безопасность таких маршрутов и не будет использовать их в интересах спецоперации. Вывод — препятствий с нашей стороны нет. Мяч сейчас на стороне Киева», — отметил Антонов.

Помимо портов Одессы, в Москве рассматривают еще несколько способов организации доставки украинской продукции за границу. Например, используя инфраструктуру на Азовском море. Россия готова способствовать беспрепятственному вывозу зерна из подконтрольных ей портов. Имеются также возможности использования транспортных коридоров через Польшу, Румынию и Белоруссию. Единственное, чего требует последний и, безусловно, самый простой с точки зрения практической реализации вариант, — это снятие санкций с белорусских удобрений.

Кстати, нелегитимные ограничения распространяются и на Россию. Они являются серьезным препятствием для ее нормальной работы в качестве поставщика продуктов питания. Санкции наносят ущерб производителям и экспортерам, прямо или косвенно затрагивая финансовые, транспортные и логистические возможности, доступные для всех компаний и предпринимателей.

Мешки с зерном

Эффект от «исключений из санкций», о котором настойчиво говорят инициаторы этих запретительных мер, на самом деле иллюзорен. Западные банковские, страховые и торговые институты, запуганные возможными последствиями для нарушителей ограничений, отказываются от сотрудничества. Ситуация усугубляется введением антидемпинговых мер в отношении российских удобрений (в том числе карбамидо-аммиачных и фосфорных).

«Россия готова и впредь неукоснительно выполнять свои обязательства по международным контрактам на поставку сельхозпродукции. Мы осознаем важность нашей пшеницы для народов Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В текущем сельскохозяйственном году наш экспорт составит 37 млн тонн зерна, в следующем году мы планируем увеличить его до 50 млн тонн. Россия намерена и дальше оказывать гуманитарную помощь, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН», — указал Антонов.

Целью России всегда была стабилизация ситуации на мировом рынке продовольствия и оказание помощи странам, нуждающимся в качественном и недорогом зерне. Продвижение так называемой «вины» России в ухудшении ситуации с глобальной продовольственной безопасностью не имеет ничего общего с реальностью. Попытки изобразить Москву врагом чреваты дополнительными проблемами для их инициаторов. Остается только надеяться, что Запад все же сможет проявить необходимую политическую волю и благоразумие для разрешения созданного им же кризиса.

«Если Вашингтон действительно хочет улучшить ситуацию на мировом аграрном рынке, давайте сотрудничать. Хватит обвинять Россию во всех бедах. Мы готовы вместе работать над улучшением ситуации во всех странах мира», — заключил российский дипломат.