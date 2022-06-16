Объем российского экспорта в 2021 году увеличился на 46%. При этом в экспортном профиле растет доля высокотехнологичной продукции отечественного производства. Например, в январе 2022 года отечественные производители продали на 44% больше машин, оборудования и аппаратуры по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Какие технологии востребованы за рубежом и что помогает активному росту несырьевого экспорта?

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Кого из «наших» знают за границей?

Экспортный профиль России удивительно разнообразен, особенно если на минуту забыть об энергоносителях, ископаемых и химической продукции, о которых все и так знают и которые традиционно составляют больше половины экспорта. На внешние рынки поставляются российские косметика и медикаменты, одежда и обувь, продукты питания и сельхозпродукция. И не только.

С точки зрения стратегии освоения внешних рынков, наибольший интерес представляют тяжелая промышленность и информационные технологии. С одной стороны, в этих секторах велика конкуренция со стороны западных концернов и IT-компаний.

С другой стороны, для выхода за рубеж (как, впрочем, и качественного освоения внутреннего рынка) нужна глобальная перестройка всех учетных, производственных и логистических схем, которые на многих предприятиях сложились еще в советские годы. А это невозможно без современных систем автоматизации производства.

Вот лишь некоторые примеры российских технологических находок, востребованных за рубежом.

Информационные технологии

· продукты для информационной безопасности;

· поисковики и экосистемы;

· навигационные системы и ПО для морского судоходства;

· цифровые двойники для промышленности, логистики и судоходства;

· системы управления промышленным производством.

Энергетика

· атомная энергетика: 67% мирового строительства атомных станций;

· солнечная энергетика: 90% мирового рынка одностенных углеродных трубок и модификаторов.

rosenergoatom.ru Атомная электростанция

Тяжелая промышленность

· подвижной состав;

· тяжелые грузовики и спецтехника;

· военная техника.

Ближнее или дальнее зарубежье?

Принято думать, что Россия экспортирует преимущественно в страны СНГ, Азии и Африки. Тем не менее, по данным Федеральной таможенной службы, второе место после Китая по объему ввоза товаров из России занимают Нидерланды, затем следуют Германия, Турция, Белоруссия, Великобритания, Италия, Казахстан, США, Южная Корея.

Движущая сила внешней торговли

Одни компании и разработки выходят на международные рынки, а другие нет. Что объединяет тех, кто покорил мир — или, на первое время, ближнее зарубежье?

Уникальность и востребованность

Продукт или технология, решающие задачи целевой аудитории и обладающие полезными «фичами», которые не предлагает больше никто, — прекрасный задел для выхода на международную арену. А если продукт уникален, у компании есть шансы стать монополистом (как производитель углеродных трубок).

Маркетинговая и ценовая политика

Участие в международных выставках и конференциях нужно не для имиджа, а для того, чтобы заявить о своем продукте, завести знакомства и сформулировать ценовое предложение, которое будет интересно зарубежным партнерам.

Анна Алябьева ИА REGNUM Международная выставка

Клиентоориентированность

Продукту, имеющему успех на внутреннем рынке, может потребоваться «доработка» ради внедрения в зарубежных компаниях. Готовность меняться под запросы новых заказчиков может обеспечить серьезное преимущество перед крупными интернациональными или «местными» игроками, не столь охотно идущими на кастомизацию своего продукта. Например, в области автоматизации производства можно предложить клиентам из США и Европы собственные разработки, партнерские интеграции, продукты SaaS корпоративного масштаба.

Географическая экспансия

Филиалы и представительства повышают управляемость бизнеса. Кроме того, зарубежные партнеры могут воспринимать компанию, представленную в их стране, как более надежную, прозрачную и стабильную. Многие предприятия открывают зарубежные производства еще и ради оптимизации затрат на логистику. Более того, в большинстве развитых стран срабатывает обыкновенная приверженность к «своим», национальным продуктам, поэтому, например, бельгийцы будут сначала смотреть бельгийские решения, а только затем импортные, немцы — немецкие и так далее.

Автоматизация производства

Автоматизация дает ускорение и систематизацию производственных и бизнес-процессов. А без этого сложно конкурировать даже в самой узкой нише на внутреннем рынке.

Внедрение систем управления производственными процессами (MES, Manufacturing Execution System) и мониторинга оборудования (MDC, Machine Data Collection) — трудоемкая процедура, требующая доскональной подготовки и серьезного анализа всего производственного цикла. Тем не менее уже сложилась практика внедрения таких систем на крупных промышленных предприятиях, поскольку выгоды очевидны:

1. Снижение энергопотребления на 30%;

2. Снижение себестоимости продукции до 50%;

3. Оптимизация загрузки оборудования и устранения простоев;

4. Исключение или уменьшение влияния «человеческого фактора»;

5. Контроль состояния оборудования и инструмента;

6. Профилактика и снижение затрат на ремонт.

Многие крупные промышленные предприятия используют российские системы мониторинга и управления производством. Они позволяют получить достоверную цифровую картину производства в реальном времени, четко соблюдать сроки выполнения операций и технологии. За счет этого не только повышается эффективность производства, но и растет качество продукции.

Цифровизация производства может проходить поэтапно и начинаться с внедрения системы уровня MDС. К тому же на российском рынке представлены системы мониторинга оборудования, которые включают в себя расширенный набор функциональных возможностей. Помимо MDC можно воспользоваться богатой аналитикой и KPI, управлением библиотекой программ ЧПУ, планированием заданий, цеховой диспетчеризацией, управлением инструментом и многим другим. Такие системы предоставляют данные для ERP-систем и бесшовно интегрируются в системы класса MES.

Заключение

Цифры говорят о том, что отечественные производители занимают всё более твердые позиции на международной арене, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Чтобы составлять достойную конкуренцию зарубежным компаниям, предприятия неизбежно будут внедрять системы автоматизации производства — тем более, что это можно сделать силами отечественных разработчиков.