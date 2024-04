В 2022 году, точнее 15 июня, исполнилось 32 года временного применения Соглашения между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о линии разграничения морских пространств (The Agreement between the United States of America and the Union of the Soviet Socialist Republics on the Maritime Boundary). Соглашение было подписано в Вашингтоне 1 июня 1990 года Министром иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе и Государственным секретарём США Д. Бейкером.

Министерство обороны Российской Федерации Россия и США

Они же дополнительно ещё и договорились, по предложению американской стороны, применять положения Соглашения 1990 года на временной основе, до его ратификации обеими сторонами, с 15 июня 1990 года.

Эта договорённость была оформлена обменными нотами, и она вынудила наших дальневосточных рыбаков срочно покидать свои исторические районы промысла в Беринговом море, которые оказались в связи с достигнутой «линией разграничения» в американской зоне.

Годовые потери нашего флота, ввиду ухода из этих районов, на тот период составляли не менее 150 тыс. тонн, а в перспективе ежегодно до 300 тыс. тонн. Именно поэтому данное Соглашение 1990 года получило наименование у рыбаков как «линия предательства Шеварднадзе». Об этом ранее подробно было отражено в статье, опубликованной на сайте ИА REGNUM.

Voice of America Джеймс Бейкер и Эдуард Шеварднадзе

Следует напомнить, что «линия разграничения морских пространств» поименована по Соглашению 1990 года в русском тексте. А вот на английском языке в этом же Соглашении 1990 года это «мaritime вoundary», что более соответствует русскому переводу как «морская граница». Как говорят в Одессе «почувствуйте разницу». И она действительно существенна. Автору этих строк в своё время приходилось на эту тему дискутировать с американскими официальными лицами, включая представителей Береговой охраны США. И все они подтверждали, что для них это действительно «морская граница», которую они обязаны охранять и пресекать её нарушения судами, гражданами других государств.

Протяженность «линии разграничения» — «морской границы» составляет 5289 км. Это самая протяженная в мире «линия разграничения» между соседними государствами. Она разграничивает между Россией и США в северной части Тихого океана, в Беринговом, Чукотском морях и в Северном Ледовитом океане как 200 мильные исключительные зоны, так и континентальный шельф, а также и территориальные воды.

Предполагалось обеими сторонами, а ими были тогда от СССР Горбачёв — Шеварднадзе и от США Буш (стар.) — Бейкер, что ратификация Соглашения 1990 года не займёт много времени и может пройти почти одновременно в СССР и США.

Горбачев и Шеварднадзе

Однако ознакомившись с положениями Соглашения и с неожиданной договорённостью о его временном применении, депутаты Верховного Совета СССР не согласились его «по скорому» ратифицировать. Предложено было детально заслушать по этому вопросу Министра иностранных дел Э. Шеварднадзе.

Одновременно в СМИ начали появляться критические статьи учёных, рыбаков, обозревателей по данному соглашению. Были и обращения по этому вопросу и ряда специалистов-международников непосредственно к М. Горбачеву. Известно и отрицательное отношение к Соглашению 1990 года в то время посла СССР в США А. Добрынина, о чем он упоминает в своих мемуарах.

Полагаю, что всё это, наряду с другими обстоятельствами, и побудило Шеварднадзе подать в отставку. Интересен и такой факт. В своих многократных воспоминаниях о сотрудничестве с США Шеварднадзе, как и Горбачёв, ни разу не упоминают о своих «достижениях» по Соглашению 1990 года. Всё же, полагаю, и они понимали, что пошли слишком далеко в уступках американцам.

Видя, как не в пользу ратификации Соглашения 1990 года складываются настроения в законодательном органе Советского Союза, руководство США, желая «надавить» на Советы, ускоренно 16 сентября 1991 года ратифицировало его. Сенат США его одобрил: «за» — 86, «против» — 6 голосов. Как писала в то время газета «Вашингтон пост» (17.09.91 г.): «В защиту договора Государственный департамент сказал, что 70% территории Берингова моря будет находиться под юрисдикцией США и даст стране на 13 200 кв. морских миль больше пространства, чем если бы линия была проведена на равном расстоянии между побережьями».

Попытки осуществить ратификацию Соглашения 1990 года во времена Ельцина, в последующем Путина — Медведева — Путина, не имели успеха. Депутаты, сенаторы Федерального собрания Российской Федерации, а главное же, общественное мнение, понимают, что такая договорённость не отвечает национальным интересам России.

И не смотря на это, власть продолжает его применять вот уже 32 год в нарушении всех российских нормативных актов. Так вот в нашей российской действительности межгосударственное Соглашение 1990 года между двумя ядерными державами оказалось, как говорится в определённой среде, «в законе».

Наступила пора России, опираясь на реальную поддержку депутатов, сенаторов, общественное мнение и с учётом существующей ситуации и на перспективу, определиться всё же, что Соглашение 1990 года не отвечает нашим национальным интересам, и вывести его из зоны «в законе», как говорят в народе, на чистую воду.

Опасения, что американцы нас не поймут и что в данных условиях ни о каком пересмотре Соглашения 1990 года не может быть и речи, должны быть не нашими, а американской стороны.