Червонцы для Митволя — в деле могут всплыть неожиданные фигуранты?
Одним из громких уголовных дел июня 2022 года стало дело Олега Митволя, который ранее занимал посты префекта Северного округа Москвы, заместителя главы Росприроднадзора. Поговаривают, что одним Митволем дело о хищении почти 980 млн рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске, не ограничится. ИА REGNUM попробовало разобраться в активах бывшего высокопоставленного чиновника, его семьи и вышло на интересные связи.
Уголовное дело
По имеющимся данным, Митволя задержали 8 июня 2022 года в аэропорту, когда он направлялся на отдых за пределы страны, а уже 10 июня суд в Красноярске отправил экс-чиновника в камеру до конца июля, избрав в качестве меры пресечения арест.
Известно, что он стал фигурантом уголовного дела о хищении почти 980 млн рублей, которые выделены на строительство красноярского метро. Исполнителем госконтракта выступало АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), в котором Митволь с 2018 года занимал пост председателя совета директоров.
Следствие считает, что исполнитель получил выплаты за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию.
Справка: по открытым данным, Олег Митволь в разные годы занимал пост префекта Северного административного округа города Москвы, замруководителя Росприроднадзора, являлся главой центрального совета экологической политической партии «Альянс зелёных — Народная партия», а в 2016 году на выборах в Госдуму был номером один в списке одной из партий. В разные годы он был в числе топ-менеджеров банка «Нефтяной Альянс», совета директоров крупной издательской группы. В 2013 году Митволь выражал желание выдвинуться на пост мэра Екатеринбурга.
Работы по строительству метро в Красноярске начались ещё в 90-х годах, но из-за проблем с финансированием их неоднократно приостанавливали. Стройку законсервировали в 2013 году, но спустя несколько лет работы в этом направлении возобновили. Предполагалось, что первая линия подземки на 9,76 км протяжённости будет построена в 2026 году. Работы финансируются краевой госпрограммой «Развития транспортной системы». На строительство краевые власти планировали взять инфраструктурный бюджетный кредит — более 89 млрд рублей.
Госконтракт на метро в Красноярске
Обратимся к карточке контракта, связанного с красноярским метро.
В сентябре 2019 года государственное казённое учреждение «Краевое транспортное управление» из Красноярского края подписало контракт на 954 млн рублей на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в г. Красноярске. Исполнителем выступило АО «КрасноярскТИСИЗ». Источником финансирования были федеральный (950 млн рублей) и краевой бюджет, основанием для проектирования выступал межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Красноярского края в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Уже в декабре 2019 года «в связи с увеличением объемов работ» стоимость контракта выросла до 975 219 283 рублей 22 копеек.
Изначально завершить работы должны были до конца декабря 2019 года, но срок корректировался. Например, в августе 2021 года было подписано очередное дополнительное соглашение, и на декабрь 2021 года контракт всё еще был действующим.
Как следует из карточки тендера, стоимость исполненных поставщиком обязательств составила 230 808 321,04 рубля, а фактически оплачено ему было 954 млн рублей. Неоднократно исполнителю начисляли пени за «ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом».
Отметим, в карточке контракта фигурирует отрицательное заключение госэкспертизы от марта 2020 года на результаты инженерных изысканий. В документе, в частности, отмечалось, что по графе инженерно-геологические изыскания «представлены необоснованные объемы работ». Помимо этого, имелись и иные недочёты.
В мае 2020 года также было дано отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Общие выводы экспертов сводились к тому, что проектная документация «не соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», «не соответствует заданию на проектирование», «не соответствует требованиям технических регламентов». При этом в части обеспечения пожарной безопасности и вовсе была пометка — «невозможность эвакуации людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью».
В мае 2021 года снова выданы два отрицательных заключения документации по уже повторной государственной экспертизе. В июне и августе 2021 года документация всё-таки получила положительное заключение.
Если вспомнить претензии следствия к Митволю, то они находят своё отражение и в документации. Работы были выполнены, можно сказать, со скрипом. Но при этом их оплатили бюджетными средствами.
Из открытых источников известно, что Митволь заключил со следствием досудебное соглашение, то есть список причастных к преступлению может быть пополнен.
Примечательно: ещё 14 лет назад в интервью «АиФ» Митволь заявлял, что ему неоднократно «пытались дать на лапу» и заткнуть «физиономию червонцем», но не вышло.
Активы Митволя и его супруги
Одним постом в «КрасноярскТИСИЗ» активы Митволя и его семьи не ограничиваются. У бывшего чиновника довольно обширный бизнес-портфель, весомая доля которого — в «мусорном секторе».
Митволь является единственным владельцем ООО «Компания «Полигон», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, но при этом имеет доли в двух компаниях из сферы сбора отходов, в том числе опасных, — 66,65% в ООО «НПК Меркурий» (Чувашия, имеет более порядка 30 госконтрактов, совладельцы — Анатолий Булычев и Александр Шефер), а также 70% в ООО «ДВЦО» из Владивостока (совладельцы — Александр Ботвинко и ООО «Экопромпродукт» Михаила Гнеденкова и Юрия Лазарева). Также в активе «Полигона» была челябинская компания «Экобезопасность», но в 2020 году она была ликвидирована.
Справка: возглавляет «Полигон» Игорь Виноградов. Он же фигурирует как руководитель АО «Информационно-издательская группа «Новые известия». В последнем, по данным базы «Контур. Фокус», Митволь фигурировал в числе учредителей.
Помимо этого, Олег Митволь — владелец 50% доли в подмосковном ООО «Методический центр по отходам» (совладелец — Павел Киреев). Данное ООО, в свою очередь, владеет 50% доли в московской компанией «РХЗ Эко» (совладелец — глава холдинга «Иннотехинвест» Павел Прошкин) и 25% в ООО «Управляющая компания «Дальневосточная строительная компания» из Биробиджана. Основным владельцем последней является небезызвестный «КрасноярскТИСИЗ». Создана стройкомпания в ЕАО в феврале 2022 года и пока госконтрактов не имеет.
Также в бизнес-портфель Митволя входит строительное ООО «Группа компаний «Трэнд» (совладелец — Оксана Березкина). Компания «Трэнд» была исполнителем порядка 140 госконтрактов на общую сумму около 1 млрд рублей. Среди заказчиков — администрация Тольятти, ведомства Москвы, организации, подведомственные Минобороны РФ, и другие юрлица. Среди частых заказчиков — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
Бывший чиновник является ещё и владельцем доли в ООО «ПК «Меркурий» из Ачинска (Красноярский край). Фирма работает в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина. Среди его бизнес-партнёров — Валерий Маркграф и Игорь Терещенко.
Помимо этого, Олег Митволь является главой МОД «Зеленая альтернатива», участником ООО «Альфа» Московский центр оценки квалификаций в сфере охраны окружающей среды». Совладельцем последнего выступает ООО «Альфа Управляющая компания» (владельцы — директор «Всероссийского центра переподготовки офицеров, увольняемых в запас» Константин Киреев и Ирина Гусева).
Супруга экс-чиновника — Людмила Митволь также занимается бизнесом. Ей принадлежит торгово-ювелирное ООО «Минком». Но интереснее другой ее актив — ныне ликвидированное ООО «Свитстафф». Совладельцем доли в нём была Татьяна Навка, чьи данные совпадают с данными супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По вменяемой статье Митволю грозит до десяти лет лишения свободы, но с учётом сотрудничества со следствием санкция может быть мягче.
Любопытный факт: в 2016 году тогда уже бывший директор «Красноярск ТИСИЗ» был осужден за многомиллионную растрату средств.
На сегодня «Красноярск ТИСИЗ» судится с госзаказчиком контракта на метро — КГКУ «Краевое транспортное управление», с которого требует более 152,9 млн рублей стоимости дополнительных работ в рамках государственного контракта № 22 от 09.09.2019 года. Под этим номером как раз и фигурирует контракт на красноярское метро, ставший основой уголовного дела Митволя.