На чьей стороне Казахстан в гибридной войне Запада против России?
В Казахстане прошел референдум по внесению изменений в Конституцию республики. Ожидаемо, гора родила мышь. Вопросы, вынесенные на референдум, затрагивали процедурные вопросы, а вводимые по его итогам изменения носят декларативно-популистский характер. Под громким пропагандистским лозунгом «Нового Казахстана», как это преподносится в проправительственных СМИ, и косметическими поправками в Конституцию президент республики Касым Токаев в действительности хотел получить (и получил) формализованный вотум народного доверия. Поправки в Конституцию носят настолько незначительный и вторичный характер, что их незачем даже перечислять.
Новый президент Казахстана, фактически назначенный преемник Елбасы Нурсултана Назарбаева, после своего вполне формального избрания на должность оказался в непростой политической и аппаратной ситуации. Бывший Предсовмина и Первый секретарь ЦК компартии Казахстанской ССР, а потом и многолетний президент независимого Казахстана усугубил клановую систему, и без того веками существовавшую на этой территории. Культ личности Назарбаева достиг эпических масштабов: его имя было закреплено в конституции, столица республики была переименована в Нур-Султан. После отставки Назарбаев сохранил за собой ряд ключевых политических позиций, включая контроль над Советом безопасности и правящей партией «Нур-Отан», его родственники и члены его клана продолжали контролировать экономику республики.
Елбасы Назарбаев создал коррумпированное феодальное государство, основанное на этническом национализме и клановости в социально-экономической и политической сферах. Возраст и нарастающие социально-экономические последствия такого правления привели его к необходимости передать формальную власть и, главное, ответственность за собственный архаический курс своему преемнику. Скорее всего, Назарбаев и члены его клана рассчитывали, что Касым Токаев удовлетворится видимостью власти, долей в экономических ресурсах и станет частью созданной в Казахстане феодальной системы, сатрапом назарбаевского клана в онтологическом значении этого понятия, наместником, с переносом на него ответственности за результаты предыдущего правления.
Такая роль не могла удовлетворить нового президента; накопленные в многочисленные каденции Назарбаева социально-экономические проблемы вылились в народные волнения. В январе 2022 года только Россия под флагом ОДКБ удержала Казахстан от гражданской войны с перспективой распада государственности. Остро встал вопрос легитимности власти: для нового президента это было важно не только для освобождения от груза культа личности Назарбаева и ослабления позиций его клана, но и для того, чтобы нивелировать роль России в разрешении кризиса, уменьшить ее влияние.
Касым Токаев инициировал референдум не для того, чтобы поменять феодальную сущность казахстанской государственности, а чтобы публично зафиксировать свою победу в традиционной межклановой борьбе.
Для России итоги прошедшего референдума означают лишь несколько большую предсказуемость политики Казахстана. Члены клана Назарбаева будут и дальше, более или менее жестко, в зависимости от их покладистости, отстраняться от политического и экономического влияния в республике. Заявление Елбасы о том, что якобы именно он посоветовал преемнику сместить его с должности главы Совбеза, представляется вполне лицемерным — при желании он мог сам проявить инициативу и подать в отставку с этого ключевого поста. Национализм и русофобия в республике будут только усиливаться. К уже традиционным факторам становления государственности постсоветских республик Центральной Азии на «антиимпериалистической», то есть антироссийской основе и русофобии добавляется страх перед все более жесткой позицией России в защите русского населения и собственных национальных интересов.
Российская помощь в сохранении государственности Казахстана в январе 2022 года и особенно специальная военная операция на Украине была воспринята значительной частью элит Казахстана и других республик Центральной Азии как угроза собственной власти, основанной, как и на Украине, на догмате необходимости отрыва от Москвы. Западные санкции против РФ, лицемерные призывы Вашингтона и его союзников к изоляции России в обмен на расширение сотрудничества находят широкий отклик на зараженной русофобией территории.
Множатся экономические разногласия: недавний спор по железнодорожным перевозкам, ограничения в российско-китайском транзите через Казахстан, наконец, решение о создании собственного бренда нефти, все равно смешиваемого с российским URALS в трубопроводах, — всё это говорит об усилении центробежных тенденций в российско-казахстанских отношениях и в экономической сфере. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), основоположником которого считается Назарбаев, постепенно вырождается в бюрократический аппарат для получения постсоветскими республиками односторонних экономических преференций от Москвы, дорогу с односторонним движением.
Проправительственные СМИ Казахстана заполнены сообщениями о прибывающих туда «по политическим мотивам» российских гражданах, осуждающих СВО на Украине. Осуждение действий России и самой России при формальном нейтралитете властей носит повсеместный характер.
В свое время Россия пропустила удар, посчитала незначимой книгу Леонида Кучмы «Украина не Россия»; в Москве продолжали видеть второго президента бывшей советской республики пророссийским политиком. Точно так же у нас не заметили или предпочли не заметить, как основанная Назарбаевым в 1995 году «Ассамблея народов Казахстана», имеющая статус консультативно-совещательного органа при президенте, была в 2007 году им же переименована в «Ассамблею народа Казахстана», получив при этом конституционный статус и квоту в парламенте. Этот откровенный шаг в создании мононациональной государственной парадигмы на традиционно многонациональной территории не был адекватно оценен в России.
Дрейф Казахстана от России в ближайшее время неизбежно продолжится, как и его дальнейшее втягивание в так называемый «тюркский мир» и другие недружественные России формальные и неформальные структуры. Для недопущения украинского сценария необходимо предпринять не только политико-дипломатические и экономические, информационно-аналитические усилия, но и организационные меры. Российско-казахстанская сухопутная граница является одной из самых протяженных в мире, она фактически открыта. Контрабанда, в том числе наркосодержащих веществ, широкие возможности беспрепятственного пересечения границы представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности России.
Казахстан не может и не будет воевать с Россией. Но дальнейший антироссийский дрейф республики может привести к транзиту через ее территорию боевиков Талибана (организация, запрещенная в РФ) и созданию там военных объектов НАТО. Экспансионизм Талибана (организация, запрещенная в РФ) носит объективный характер, единственной альтернативой внешней агрессии для этой террористической организации является внутренняя война, междоусобица, которой уже многому наученные и опытные лидеры постараются избежать. Военные базы США, специализирующиеся на создании одного из наиболее опасных видов оружия массового поражения — биологического, на территории Казахстана уже существуют. Несмотря на то что на последнем саммите ОДКБ президент России уделил особое внимание опасностям создания военно-биологических лабораторий Пентагона, особенно на постсоветском пространстве, эти вопросы не получили отражения в итоговом заявлении.
Еще в конце 2020 года президент В. В. Путин заявил:
Нынешняя ситуация, в том числе в Казахстане, показывает не только справедливость этих слов, но и продолжающуюся инерцию, пассивность вплоть до прямого компрадорства части российского чиновного и научно-аналитического сословия даже в условиях развязанной Западом против России гибридной войны.