Специальная военная операция по денацификации Украины идет уже четвертый месяц, и на Западе все активнее звучат призывы завершить конфликт дипломатическими средствами. К переговорам призывают во Франции и Италии, а также бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. Иными словами, в Западной Европе и США намечается определенный консенсус: все больше тех, кто предлагает отдать России территории в обмен на мир.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

На Украине же придерживаются иного мнения: никаких территориальных уступок Москве. И в этом украинские граждане и их лидер Владимир Зеленский правы: давление на Украину с целью добиться урегулирования путем переговоров с помощью территориальных уступок не приведет к долгосрочному миру и стабильности в Европе. Напротив, такой шаг станет «вознаграждением» Москве за ее действия в краткосрочной перспективе, создаст новую полосу нестабильности в сердце Европы и фактически оправдает политику России. Мирное урегулирование в теории звучит разумно. Но на деле — в этом конфликте, в этот момент — прочного мира это не принесло бы, пишут президент и главный исполнительный директор Центра анализа европейской политики Алина Полякова и бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид в статье, вышедшей 8 июня в Foreign Affairs.

Так, отмечают Полякова и Фрид, дипломатическое решение, предложенное Италией, к ее чести, не требует односторонней сдачи территории Украиной. Структура из четырех частей включает прекращение огня и демилитаризацию, нейтралитет Украины плюс гарантии безопасности, автономию для Крыма и Донбасса, при этом оба региона остаются в составе Украины, а также вывод российских войск в сочетании со снятием санкций. Судя по ее публичным заявлениям в первые недели конфликта, Киев мог бы принять что-то вроде этих условий, если бы они были реализованы.

Но вряд ли они будут. Так, в 2 013 году у Кремля уже было на Украине хорошо: страна была официально нейтральной, ее отношения в сфере безопасности с Западом были минимальными, а ее президентом был «человек Путина» Виктор Янукович. Очевидно, российскому лидеру этого было недостаточно: «он вынудил» Януковича отказаться от скромного торгового соглашения с Европейским союзом и тем самым спровоцировал «демократическое восстание». С тех пор аппетит Москвы «только вырос»: как и можно было ожидать, министр иностранных дел России Сергей Лавров уже отклонил предложение Италии.

Kremlin.ru Виктор Янукович на встрече с Владимиром Путиным в декабре 2006 года

Даже если завтра Кремль объявит, что принимает дипломатические рамки в качестве основы для переговоров, есть все основания скептически относиться к вероятности такого развития событий. Итальянская сделка, например, похожа на ныне несуществующие Минские соглашения, которые начались с режима прекращения огня, включали местный контроль над Донбассом и закончились восстановлением восточной международной границы Украины. «Россия не воспринимала Минск всерьез как нечто иное, как платформу для эскалации требований». Вряд ли сегодня она стала лучше относиться к дипломатическому предложению.

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«Любой, кто все еще верит в намерение Москвы серьезно относиться к таким схемам, должен изучить ее поведение в Сирии, где русские рассматривали каждую договоренность как возможность продвинуть свою позицию на местах», — указали авторы.

По их словам, чтобы те или иные переговоры увенчались успехом, все стороны за столом должны хотеть найти решение, искренне участвовать в процессе и придерживаться окончательного компромисса. Москва до сих пор «не проявляла» склонности делать что-либо из этого, и вряд ли она изменит свое поведение, пока видит какой-то путь к победе на Украине.

Западные политики должны признать суровую правду об Украине: конфликт, вероятно, будет продолжаться еще какое-то время. На данном этапе противостояния Западу следует меньше думать о том, что Украина должна отдать России и как не унизить Путина, а больше о том, что он может сделать, чтобы обеспечить Киеву наилучшее возможное положение на переговорах. Главный аргумент тех, кто хочет, чтобы Украина в одностороннем порядке отдала свои территории, заключается в том, что страна не может одержать победу в конфликте, и в том, что, как выразилась редакция The New York Times, возвращение территории «не является реальной целью».

Но тем, кто сомневается в возможностях Украины, следует задуматься о том, чего страна уже добилась. Точно так же, как первоначальные предположения о «быстрой» победе России были ошибочными, нынешние предположения о медленном, но неудержимом наступлении русских тоже могут оказаться ошибочными. Украинские наступления с целью возвращения территории на юге и востоке страны могут оказаться трудными. Но Россия с ее ограниченными силами может и не удержать всю освобожденную территорию. Никто не знает, как пойдет конфликт дальше.

«В частных беседах с нами двумя высокопоставленные военные и гражданские чиновники США поделились неоднозначными взглядами на то, как, вероятно, пойдет конфликт, и признали, что сами не уверены. Неопределенность — сомнительная основа для принятия важных решений, которые имеют пагубные последствия для миллионов людей, таких как призыв к Украине отказаться от территории или давление на нее, чтобы она прекратила боевые действия», — заявили Полякова и Фрид.

«На данном этапе нет никаких оснований позволять Путину выиграть за столом переговоров то, чего ему не удалось добиться на поле боя», — добавили они.

Военный успех Украины не является неизбежным, однако он «возможен». Российское руководство не впечатлят твердые речи западных лидеров. Однако оно вполне может принять во внимание поражение на местах, которое могло бы убедить пойти на переговоры об урегулировании, которое оно могло бы изобразить с помощью своей пропагандистской машины как победу. Путин рассчитывает, что Запад потеряет терпение в затяжном конфликте и капитулирует по мере роста цен на энергоносители и продовольствие. И хотя российские граждане славятся умением переносить лишения, им обещали скорую «спецоперацию», а не годы конфликтов, мешающих жить нормальной жизнью. Их терпение истощится, если Россия проиграет на поле боя.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

Соединенные Штаты, ЕС и другие друзья Украины несут ответственность за то, чтобы помочь Киеву одержать победу соразмерно этой возможности. Теперь цель Запада состоит в том, чтобы помешать противнику, а не убедить или заставить Украину сдаться. Это означает отправку на Украину большего количества оружия и усиление экономического давления на Россию.

Такой план не исключает переговоров. Зеленский и его команда пока от такого варианта не отказались. Фактически в первые недели конфликта они продемонстрировали «большую приверженность переговорам, чем Кремль». Время для переговоров может наступить, поэтому сейчас задача состоит в том, чтобы поставить Украину в максимально выгодное положение в преддверии этого момента, чтобы у нее были наилучшие варианты.

Пока украинцы готовы сражаться за свою Родину и всю Европу, Запад обязан их поддерживать. Мир может показаться привлекательной темой для разговора, но украинцы знают, что он не может быть достигнут любой ценой. Западные политики должны к ним прислушаться.