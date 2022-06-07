Недельный рост цен в мае значительно снизился, как следует из июньского бюллетеня ежемесячного доклада Центробанка «О чем говорят тренды», под влиянием нескольких разовых дезинфляционных факторов — прежде всего укрепления рубля. Судя по выводам регулятора, мартовский ажиотажный спрос в совокупности с тем же самым мартовским значительным ростом цен «исказили картину» следующих месяцев, на которую наложилось укрепление рубля. Иными словами, тренд апреля-мая — как бы легкое отыгрывание ситуации «назад» из-за завышенных ранее цен, а по ряду товаров еще и из-за сезонного фактора и усиления позиций рубля. Но «обманываться» не стоит: «картина» эта не столь однозначна, к тому же впереди на ней появятся «новые мазки».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Так, как говорится в бюллетене, в большей степени на замедление роста цен повлияло «начавшееся удешевление плодоовощной продукции вследствие значительного эффекта от укрепления рубля». Вместе с тем дополнительным фактором «стало возвращение роста цен на сахар к «нормальным уровням» после сильного «перелета» в марте на фоне повышенного спроса на продовольственные товары длительного хранения». При этом на отдельные позиции, такие как «масла, молочная продукция, бакалея», рост цен остается на повышенном уровне «вследствие сохраняющихся проблем с логистикой и ростом затрат производителей».

В апреле цены на непродовольственные товары, зависимые от валютного курса, как утверждается в бюллетене, вместе с укреплением рубля «снизились после роста на 10–20% месяцем ранее».

«В целом медианный рост цен этой группы товаров в апреле оказался значительно ниже медианы роста цен товаров, слабо зависимых от курса», — говорится в публикации ЦБ РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

Собственно влиянию валютного курса на цены в новой реальности аналитики Банка России уделили особое внимание. Им предстоит «нащупать» в совершенно новых для российской экономики условиях «золотую середину» для дальнейшей денежно-кредитной политики. С одной стороны, полагают они, влияние обменного курса на цены через классический механизм эффекта переноса сохранилось, с другой — приобрело опосредованный характер «благодаря» ожиданиям производителей и продавцов. При этом сам по себе прямой перенос валютного курса в цены через стоимость импортных товаров и комплектующих был менее выражен. Между тем ситуацию это изменило: как отмечают аналитики, «мы увидели быстрое изменение в динамике цен товаров, наиболее чувствительных к колебаниям курса».

Предполагается, что по мере достижения нового равновесия на товарном и валютном рынках курс рубля будет характеризоваться меньшими колебаниями и эффект переноса в цены от того самого «опосредованного» фактора постепенно снизится. Правда, структурная перестройка экономики способна вновь изменить ситуацию. Как ожидают аналитики, в дальнейшем возможны изменения уровня и скорости переноса обменного курса в цены. «Дополнительным фактором, искажающим действие эффекта переноса, — также указывают они, — стала отвязка внутренних цен на экспортные товары от мировых из-за нарушения логистических цепочек, закрытия старых рынков сбыта, образования дисконта цен на российские товары к мировым бенчмаркам, а также введения внутренних ограничений на вывоз некоторых товаров». Но, судя по всему, авторы бюллетеня считают этот фактор временным. В этих условиях, резюмируют они, «формирование достоверных оценок чувствительности изменения потребительских цен к курсовой динамике на базе модельного аппарата станет возможно только по прошествии времени». Следовательно, оценить масштаб дезинфляционных последствий текущего укрепления рубля можно будет позже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Наблюдаемое же замедление роста цен в мае, предупреждают авторы бюллетеня, может оказаться неустойчивым. Несмотря на снижение с пиковых значений марта, медиана роста наблюдаемых на недельной основе товаров и услуг (без учета плодоовощной продукции и услуг, цены на которые регулируются) остается на повышенном уровне конца 2021 — начала 2022 года, и в скором времени инфляционное давление может повыситься под влиянием растущих издержек производителей в условиях поиска новых поставщиков и логистических цепочек, а также роста спроса на продукцию внутренних производителей из-за меньшей доступности импорта.