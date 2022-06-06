Владельцы крупнейших спортивных объектов попросили столичные власти смягчить налоговое бремя. Льготой, которую предполагается распространить на пять лет, смогут воспользоваться 85 крупнейших объектов. Согласно прогнозу департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПР), выпадающие доходы городского бюджета начиная с 2022 года составят порядка 1 млрд рублей.

Питер Брейгель Младший. Сборщик налогов. 1620-1640

6 июня в Мосгордуме прошло заседание комиссии по экономической и социальной политике, на котором ДЭПР попросил депутатов поддержать законодательную инициативу исполнительной власти, позволяющую в десять раз снизить налог на имущество спортивных организаций. Аргументируя налоговые преференции, заместитель руководителя ДЭПР Дарья Мурченко пояснила, что у недавно построенных и реконструированных объектов слишком высока балансовая стоимость.

Вместе с тем недружественные страны запрещают российским спортсменам выступать на мировых первенствах, а международные соревнования, которые планировалось провести в России, отменяют — крупные спортивные комплексы теряют значительные доходы, что препятствует их развитию. В ДЭПР полагают, что высвободившиеся средства будут направлены на закупку спортивного оборудования, организацию соревнований, а главное, обеспечат москвичам доступ к современной спортивной инфраструктуре.

Александр Дейнека. Эстафета по кольцу. 1947

Надо ли говорить, что члены комиссии, внеся несущественные коррективы, законопроект поддержали? Однако в этой истории примечательно не то, что близкие к чиновникам владельцы крупных бизнесов просят очередных преференций. За минувшие годы, а в особенности последнее десятилетие, бесплатные спортивные секции в Москве практически сведены к нулю. Видимо, поставлена негласная задача на 100% коммерциализировать спортивную сферу. В этом отношении интересен список просителей льгот, который приводит Дарья Мурченко. В него вошли спорткомплекс «Лужники», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена».

В новейшие времена многим спортивным площадкам пришлось верифицировать бизнес, и из чисто утилитарных спортивных сооружений спорткомплексы превратились в многофункциональные торгово-спортивно-развлекательные центры. Представляется, что спортивная составляющая всего лишь маркетинговая уловка, настоящие деньги владельцы объектов зарабатывают на сопутствующих услугах. В зависимости от выбранной бизнес-стратегии, местоположения, наличия известных тренеров, ряда других факторов цены могут варьироваться.

Приватизированный в 1992 году Центральный стадиона им. В. И. Ленина (нынешние «Лужники»), при строительстве которого расселили 8 тысяч москвичей, быстро был превращен в крупнейшую вещевую ярмарку. Торговали в помещениях комплекса, на его аллеях, под торговые ряды отдали два футбольных поля и автопарковку. Непрофильная деятельность приносила руководству миллионы долларов, при этом спортивные объекты приходили в запустение, за исключением футбольной арены, также приносящей немалую прибыль. Необходимо отметить, что и после приватизации мэрия сохранила почти 25%-ную долю в АО «Лужники».

Екатерина Калаева ИА REGNUM Спорткомплекс «Лужники»

Сергей Собянин, сменивший Юрия Лужкова, заявил, что спорткомплекс необходимо вернуть под контроль города: «Не проедешь, не войдешь, а это парковая зона, где люди бы гуляли, занимались спортом». В 2011 году Москва выкупила «Лужники», и уже под управлением чиновников комплекс стал убыточным. При этом коммерческая направленность не поменялась, нелюбящий неорганизованную торговлю градоначальник закрыл барахолку. После нескольких реконструкций «Лужники» превратились в спортивно-развлекательный кластер с элементами торговли, где бесплатно можно разве что погулять. В лужковские времена Москва также вкладывала миллионы долларов в реконструкцию спортивных объектов, получая дивиденды в неполновесных рублях. Органы правопорядка пытались разобраться, как же так вышло, но общественности о результатах расследования не сообщили.

Вряд ли действительно бедствует также пострадавший от действий недружественных нам государств Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В комплекс входят площадка-трансформер для проведения мероприятий, банкетный зал, гостиница, Центр гимнастики. Многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена» вмещает в себя ледовую арену, центры художественной гимнастики, фехтования и хоккейной подготовки. Покататься можно как самостоятельно, так и под руководством тренера.

Даже массовый спорт никогда не был совсем бесплатным удовольствием, чтобы поиграть в дворовой коробке в хоккей, необходимо купить коньки и клюшку. Правда, при организациях и предприятиях существовали спортивные общества, которые брали на себя содержание спортивных объектов и секций. Ныне им на смену пришли центры известных спортсменов, спортивных бизнесменов и государственные спорткомплексы. Ознакомиться с расценками на аренду тех или иных площадок в несколько кликов сможет любой желающий.

Александр Дейнека. Хоккеисты. Эскиз к мозаике

В профессиональном спорте ситуация близка к критической. Пока ребенка не заметит государство и не поставит на довольствие (для этого нужно выиграть крупные турниры), все расходы вынуждены нести родители. Они разнятся по видам спорта, немалую толику в итоговый прайс вносят известность тренера и его спортивные достижения.

Московский градоначальник часто говорит о развитии спорта, при этом не упоминает о том, что он становится платным. Министры и статистические службы докладывают, что реальное благосостояние людей растет, когда в действительности оно падает и растет закредитованность населения — тут не до спорта, быть бы живу. Проблемы в спорте порождены государственной политикой последнего тридцатилетия и жадностью спортивных бизнесменов, а вызванные ковидом ограничения лишь обнажили идущую деградацию и ускорили ее. Стоило бы пересмотреть отношения со спортивными комплексами и общие экономические тенденции. Только подобные методы у властей популярностью не пользуются. Поэтому близкие чиновникам владельцы бизнесов и дальше будут требовать преференций, а народ —массово игнорировать ставшие недоступными занятия спортом.