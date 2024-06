В летнем сезоне музыкальный мир концентрируется на живых эмоциях. Это время начала больших фестивалей, концертов, но и без новой музыки июнь обойтись тоже не может. Корреспондент ИА REGNUM отметил главные релизы, вышедшие в первую пятницу лета 2022 года.

Антонина Ржевская. Музыка (фрагмент)

Post Malone — Twelve Carat Toothache

Жанр: Поп-рэп, альтернативный хип-хоп

Twelve Carat Toothache — самый короткий альбом Post Malone на сегодняшний день. По словам Поста, это намеренная попытка противостоять перегруженным трек-листам, которые доминируют на стриминговых платформах. «Я пошел на множество компромиссов, особенно в музыкальном плане, но теперь я не чувствую, что хочу этого, — сказал он в интервью Billboard в январе. — Мне не нужен № 1; это больше не имеет для меня значения, а в какой-то момент имело».

Это указывает на несколько различных потенциальных результатов для его четвертого студийного альбома — теперь, когда Post Malone действительно зарекомендовал себя как одного из монополистов поп-рэп-сцены, поднялся до статуса настоящего хедлайнера и стал иконой «чувствительного плохого парня», снятие некоторого давления, связанного с созданием хита за хитом, может сработать в его пользу. Если ему нечего терять на этом этапе его несокрушимой карьеры, то Twelve Carat Toothache может стать его «свободным» альбомом, а быть раскрепощенным всегда звучит очень модно.

Tore Sætre Post Malone

Twelve Carat Toothache — альбом неоднозначный: с одной стороны, Пост не изменяет себе в звучании, как бы выдавая логическое продолжение предыдущих работ, однако, дав себе свободу выбора, он не смог определиться с точным настроением пластинки. Он делит альбом на «добрые» и «грустные» песни, что и формирует название пластинки. При всей успешности и известности старые демоны не дают жить рэперу спокойно. Post Malone оказал себе услугу, ограничив хронометраж пластинки, но если он выступает за качество, а не за количество, то качество должно быть более острым, конкретным, уязвимым и целостным.

Но даже если альбом не вполне соответствует интроспективным концепциям Post Malone, у него есть одна вещь, которая всегда будет работать в его пользу: его замечательный, уникальный вокальный голос на фоне большинства представителей поп-рэп-сцены. И к счастью, Post Malone действительно прогрессирует в вокальном плане в Twelve Carat Toothache. Если бы только он применил ту же трудовую этику при создании этих песен… но, увы, Post Malone может быть слишком саморазрушительным.

Лучшие треки: I Like You (A Happier Song); Cooped Up; Euthanasia

Эндрю Бёрд (Andrew Bird) — Inside Problems

Жанр: чембер-поп, альтернативный фолк

Мультиинструменталист Эндрю Бёрд вернулся со своим новым полноформатным альбомом Inside Problems. Вдохновленный сложными мыслями, Бёрд предлагает слушателю подумать с помощью 11 новых песен.

Берд всегда оставался личностью сложной и занятой. Процветая в своем творчестве, какую бы форму оно ни принимало, он, похоже, испытывает неутолимую жажду творить. Inside Problems — четвертый альбом Бёрда за четыре года, следующий за альбомами My Best Work Yet 2019 года, праздничным Hark! 2020 года и совместным These13 2021 года. За это же время он также занялся актерской деятельностью (он снялся в четвертом сезоне сериала «Фарго»), записал музыку для фильма Джадда Апатоу и получил свою первую премию «Грэмми».

Missmojorising Эндрю Бёрд

В новом альбоме Бёрд обращает свой взор внутрь себя, используя в качестве вдохновения случайные мысли, которые проносятся в его голове, когда он лежит в постели и пытается заснуть. Учитывая часто импрессионистский характер его текстов, иногда не сразу можно понять то, что Берд описывает.

Но Берд достаточно умен, чтобы задавать правильные вопросы о том, кто мы, что мы делаем и почему мы это делаем. Его размышления удачно сочетаются с изящной смесью фолка, инди-рока, ритм-н-блюза и джаза, которую он и его группа создали в этом альбоме. В своем роде Inside Problems затрагивает серьезные темы в скромной, доступной форме, и это одно из его главных достоинств; здесь Эндрю Берд — мягко говоря, причудливый обычный парень с некоторыми мыслями, которыми он хочет поделиться, и скрипкой, которая помогает их донести, а самоанализ творческих личностей редко бывает таким веселым и полезным, как этот.

Лучшие треки: The Night Before Your Birthday; Atomized; Inside Problems

Horsegirl — Versions Of Modern Performance

Жанр: инди-рок, нойз-поп, шугейз

Первый альбом Horsegirl, трио из Чикаго, в самой наглой степени рвется к первой линии возрожденного инди-рок-фронта. От ранних Parquet Courts до Dry Cleaning то, что когда-то называлось колледж-роком, вернулось обратно. Мы снова слышим записи, построенные на колючих гитарах, живых барабанах и бесстрастных или бесчувственных певцах.

Mike Maguire Horsegirl

Versions of Modern Performance продолжает работу над прошлогодней песней Billy, проходя в процессе через ключевые моменты современного инди-рока. Гитары, на которых практически слышно, как медиаторы скребут по струнам, в отличие от обработанных инструментов в современной поп-музыке? Есть. Басовые линии, которые взлетают и падают вместе с мелодиями? Есть. Голоса, полупогребенные, отдающие дань уважения первому альбому Патти Смит? Здесь же. Общее ощущение, что вы снова в 1991-м наблюдаете восхождение андерграунда в массы? Да.

Versions of Modern Performance не просто возрождают определенный звук, они возрождают идею тайны в рок-н-ролле. Как они спрашивают в песне Option 8: «Кто скажет, когда все крыши снова обрушатся?». Рок уже давно не задавал себе подобных вопросов, и Horsegirl здесь, чтобы снова поднять их и позволить ответам завораживающе витать в воздухе.

Лучшие треки: Option 8; Anti-glory; Beautiful Song