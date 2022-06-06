Неприятный случай в Крыму, где на пляже «Барабулька» мать с ребёнком прогнали из-под зонта, под которым те укрывались от солнца, ссылаясь на то, что теневая зона стоит денег, стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии на эту тему 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

«Плоды гнилого капитализма: жадность до тошноты! Чтоб вы лопнули от жадности, капиталюги!» — написал Roman P.

Многие пользователи пришли к выводу, что работники на этом пляже если чего-то и добились, то только испорченного настроения у отдыхающих.

«Бред какой-то! Всё настроение и отдых испортили людям со своей платной тенью», — отметила Наталья С.

Некоторые комментаторы отмечают, насколько абсурдным выглядит требование, которое предъявили владельцы зонта к матери с ребёнком.

«А за брызги с моря не надо платить на этом арендованном пляже? Позорище!» — возмущается Олег Б.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

«Вообще обнаглели в край. Скоро уже за воздух придётся платить», — предполагает Яна Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что раз предприниматель взял в аренду данный кусок пляжа, то он вправе устанавливать на нём свои правила.

«Частник вправе устанавливать свои порядки, таковы правила. Не мешало бы правда их вывешивать на видном месте. А что вы хотели, он за эти деньги содержит участок, нанимает медработника, спасателей, уборку проводит. Извольте заплатить за пользование чужим имуществом», — написал Руслан С.

Отдельные комментаторы отмечают, что от таких бизнесменов больше вреда, чем пользы.

«Частный бизнес должен заниматься благоустройством пляжей, а не гонять людей. Если они будут так себя вести, то и клиенты к ним обращаться перестанут», — поделился своим мнением Сергей А.

«Нормальный бизнесмен не стал бы ребёнка прогонять. Наоборот, предложил бы маме воды, к примеру, позаботился. Так, глядишь, в следующий раз она бы пришла и арендовала этот несчастный зонт. Чисто из благодарности. Но наши нувориши, видимо, не понимают законов бизнеса, им лишь бы хапнуть», — отмечает Руслан Х.

Часть людей полагает, что подобные случаи в очередной раз доказывают необходимость перевода всех пляжей на российском берегу исключительно в государственную собственность, чтобы никакие горе-бизнесмены не имели возможности портить людям отдых.

«Арендованных частных пляжей не должно быть вовсе. Море и песок возле него должны быть исключительно в государственной собственности. А то этим бизнесменам сначала за тень платить, а потом вздумается за морской воздух брать плату!» — пишет Валентина А.

«Следует повыгонять всех арендаторов с пляжей! Абсолютно всё побережье Крыма должно быть государственным и оставаться доступным для всех желающих бесплатно!» — считает Алексей Г.

Нашлись и те, кто отмечает, что российскому руководству следовало бы урегулировать вопросы, связанные с курортами на территории страны, иначе туристов будет не заманить на отечественные пляжи.

«Вот поэтому множество людей предпочитает ездить в Турцию, где всё более-менее отрегулировано и подобных эксцессов не случается», — пишет Николай Л.

Напомним, 6 июня портал Tourdom.ru опубликовал материал, согласно которому в Крыму произошёл неприятный случай: на пляже «Барабулька» мать с ребёнком прогнали из-под зонта, под которым те укрывались от солнца, ссылаясь на то, что теневая зона стоит денег.