Как говорят, всякая идея проходит три стадии: какая чушь — в этом что-то есть — кто же этого не знает. Абсурдом считает сохранение практики выдачи бессрочных дипломов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как об этом сообщили в прессе, и предлагает ввести новую категорию образовательных документов — «дипломы по требованию». Новую идею в общественном мнении окрестили чушью, так как дело не в актуальности имеющихся знаний, а в том, что дипломы в нашей стране огромное количество людей просто покупают, а не получают честным путем. Эффект абсурдности усиливает то обстоятельство, что идею высказал не пресс-секретарь президента Д. С. Песков, а его однофамилец, Д. Н. Песков, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Это разные сотрудники.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Однако высказанную идею можно «переводить» во вторую стадию: в ней что-то есть. Конечно, подтверждать наличие необходимых компетенций (дипломы по требованию) при приеме на работу бессмысленно. Никто не отменял присказку — забудьте обо всём, чему учили в институте. Наличие диплома лишь предпосылка. Компетентность и способность к адаптации удостоверяется лишь в процессе работы, в «команде» под «каким-то» руководством (закавычил, потому что эти правильные слова имеют абсолютно позитивное значение лишь в учебниках, а практика многолика. И с командой может не повезти, и с руководством тоже). Поэтому гораздо важнее то, что давным-давно названо «повышением уровня квалификации». Оно носит добровольный характер, но есть сферы, в которых это обязательная процедура, закрепленная в официальных нормативно-правовых актах (педагогическая деятельность и здравоохранение). Есть еще одна сфера профессиональной деятельности, не менее значимая, чем названные, но для которой процедура удостоверения компетентности вообще не существует. Это сфера законотворчества, в которой сложилась ситуация коллективной безответственности.

Правом писать федеральные законы в нашей стране наделено около тысячи субъектов, но фактически в этом процессе участвуют десятки тысяч безымянных и безответственных авторов. 4028 депутатам дано право инициировать принятие законов субъектов Российской Федерации. Еще около 70 тысяч — это депутаты муниципальных собраний, которые тоже имеют полномочия на издание правовых актов локального характера. Права даны, но этими правами пользуются всякий раз по-разному.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

В текущем созыве Государственной думы в палату не внесено ни одного законопроекта из:

— Совета Федерации Российской Федерации;

— Конституционного суда Российской Федерации;

— Высшего Арбитражного суда Российской Федерации;

— Государственного Совета Республики Коми, Народного Собрания Республики Ингушетия, Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики, Народного Хурала Республики Бурятия, Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, Государственного Совета Чувашской Республики, Ивановской областной думы, Липецкого областного Совета депутатов, Магаданской областной думы, Новгородской областной думы, Законодательного собрания Новосибирской области, Законодательного собрания Омской области, Орловского областного Совета народных депутатов, Законодательного собрания Пензенской области, Рязанской областной думы, Саратовской областной думы, Тамбовской областной думы, Законодательного собрания Тверской области, Тульской областной думы, Законодательного собрания Ульяновской области, Законодательного собрания Еврейской автономной области, думы Чукотского автономного округа.

Из других регионов в Государственную думу направлен 241 законопроект. Из них перестали рассматривать 88 проектов федеральных законов, но по разным причинам. Шесть дошло до стола президента. 82 законопроекта пошли в корзину для бумаг: отклонены или отозваны авторами. Коэффициент полезного действия сосчитать несложно. Эта ситуация повторяется из года в год, но никому не портит настроение. Может быть, 82 отклоненные или снятые с рассмотрения законопроекта действительно некачественные юридические тексты, выполнены на зряшную тему или потеряли актуальность?

Kremlin.ru Владимир Путин

Выберем всего один факт, но такой, который является не случаем, а событием. Смоленская областная дума предложила принять федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город-герой» и направила в Госдуму соответствующий проект. В стране девять городов-героев, звания которым было присвоено именными указами Президиума Верховного Совета СССР:

— Москва — 8 мая 1965 года;

— Ленинград (Санкт-Петербург) — 8 мая 1965 года;

— Волгоград — 8 мая 1965 года;

— Севастополь — 8 мая 1965 года;

— Керчь — 14 сентября 1973 года;

— Новороссийск — 14 сентября 1973 года;

— Тула — 7 декабря 1976 года;

— Мурманск — 6 мая 1985 года;

— Смоленск — 6 мая 1985 года.

Надо урегулировать их правовой статус. Комитет Госдумы по обороне, назначенный ведущим при прохождении проекта, посчитал законопроект соответствующим Конституции Российской Федерации и Регламенту Государственной думы. При этом высказал комментарий: лучше назвать закон «Об установлении особого статуса городов-героев Российской Федерации», а не о почетном звании. Логично. Однако правительство посчитало предложение смоленских законодателей, во-первых, избыточным, так как звание города-героя присваивалось каждому городу отдельным указом Верховного Совета СССР. Во-вторых, крайне недальновидным, так как часть городов-героев находится на территории Украины и Белоруссии.

После этого, а возможно, вследствие этого, комитеты Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, по международным делам отрицательно высказались в отношении смоленской инициативы. Они посчитали некорректной запись, что особенность статуса города-героя обусловлена необходимостью сохранения и развития военно-исторического и военно-культурного наследия в Российской Федерации, обеспечения сохранности объектов, увековечивающих память о защитниках города-героя (памятников, обелисков, мемориалов), проведения мероприятий, увековечивающих память о ратных подвигах городов страны, защитники которых самоотверженно боролись с фашизмом, а также реализации мер по патриотическому воспитанию молодежи. Потому что «очевидным является необходимость проведения подобных мероприятий на всей территории Российской Федерации (и не только)».

Smoladmin.ru Аллея городов-героев. Смоленск

Комитеты Госдумы стали поучать региональных авторов законопроекта: Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Так прописано в Конституции. Далее отношения регулируются федеральными законами: «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы», «О воинской обязанности и военной службе», Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания».

Такое ощущение, что те, кто писал заключения на смоленскую инициативу, вообще не понимают, как «сработают» законы в связи с новой инициативой.

Смоленские законодатели действительно ошиблись, но не в том, в чем их упрекают, не по существу, а в аргументации. Вопрос об особом статусе городов-героев в Российской Федерации — по сравнению со всеми другими российскими городами — поставлен правильно. В отличие от всех других российских городов города-герои должны находиться на особом государственном попечении. Их земля должна быть так же украшена и увековечена, как и ее горсть, замурованная в гранит у Могилы Неизвестного Солдата. Эти города, как и люди — Герои России, должны быть выделены в особую статусную группу.

Сейчас же города-герои находятся в разном положении, в том числе в сложном и сложнейшем положении. Начнем с того, что все регионы России вполне официально делятся на два типа — дотационные и доноры. Первые — проблемные, они не могут прокормить себя за счет собственных доходов и абсолютно зависят от поддержки из федерального бюджета. Севастополь получает дотацию в 3,4 млрд рублей, Волгоградская область — 10,8 млрд рублей, Смоленская область — 3,7 млрд рублей. На 20-м месте в рейтинге субъектов России по качеству жизни находится Тульская область, на 24-м — Севастополь, на 38-м — Мурманская область, на 42-м — Волгоградская область, на 47-м — Смоленская область. Данные по индексу качества жизни в городах России еще больше дистанцировали друг от друга города-герои. Волгоград оказался в секторе «Космополиты», который составляют города-миллионники и крупные города. Это центры притяжения различного рода ресурсов. Здесь диверсифицированная экономика с развитой сферой услуг, иные, постиндустриальные ценности общества и запрос на удовлетворение более высоких потребностей (самореализация, саморазвитие, удовлетворение эстетических и духовных потребностей). Тулу определили в категорию «Догоняющие» (крупные города со средним и низким уровнем дохода). Региональные административные и экономические центры. Относительно стабильная численность населения (незначительный по сравнению с другими городами рост или снижение). Преимущественно индустриальные города с фокусом на диверсификацию, развитие сферы услуг и повышение уровня жизни населения). Мурманск — в секторе городов «С достатком» (большие, средние и малые города, уровень дохода в которых выше по сравнению с большинством других городов индекса. Преимущественно индустриальные и/или транспортно-логистические центры). Севастополь — в сегменте городов «С амбициями» (большие, средние и малые города со средним и низким уровнем дохода. Положительная динамика численности населения. Города с относительно благоприятными климатическими условиями, преимущественно в Европейской части РФ). Смоленск оказался в числе городов «На распутье» (большие, средние и малые города со средним и низким уровнем дохода. Устойчивая депопуляция населения).

Aleksander Kaasik Памятник матросу и солдату в Севастополе

Поэтому федеральный закон о городах-героях должен быть, но не о статусе, а об их опережающем социально-экономическом развитии. Люди — герои Великой Отечественной войны уходят по естественным причинам: человеческая жизнь не вечна. Но города-герои обязаны жить вечно. И достойно по всем меркам и рейтингам. Что же касается аргументов комитетов Госдумы о том, что в стране повсеместно, а не только в городах-героях должны проводиться мероприятия военно-патриотического характера, то это верно. Но салюты из орудийных стволов в городах-героях всегда звучат по-особенному.

Как смоленская инициатива и последствия, которые она вызвала, могут быть связаны с лицензией на законотворчество и кому она принадлежит на самом деле? К этому вернемся в последующем, обобщая факты того, что далеко не всё в порядке в нашем законотворческом королевстве.