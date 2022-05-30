Материал газеты «Коммерсантъ», которая ссылается на собственные источники, о том, что Министерство цифрового развития Российской Федерации согласовало законопроект, в котором речь идёт о взимании оборотных штрафов с компаний, допустивших утечку персональных данных своих клиентов, спровоцировал дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Взлом

«Правильно! А то сколько раз у крупных компаний крали инфу, и потом было множество проблем от этого для простых людей. Может быть, хотя бы штраф их сподвигнет усилить меры безопасности», — надеется Василиса Г.

Многие пользователи встретили эту новость с позитивом. Граждане надеются, что страх перед крупными штрафами побудит компании тщательнее следить за безопасностью персональных данных своих клиентов.

«Верно поступили, что наконец-то озаботились этим вопросом. Я надеюсь, что хотя бы теперь под страхом наказания компании будут тщательнее за данными людей следить», — пишет Дамиан П.

Некоторые комментаторы отмечают, что наказание должно быть существенное, иначе в погоне за лёгкой наживой грязные на руку бизнесмены будут получать огромную выгоду от продажи личных данных граждан и отделываться при этом мизерным штрафом.

«Было бы неплохо увеличить штрафы за подобные кражи, потому что не всегда приятно, когда раскрывают твои персональные данные!» — указывает Марианна Т.

Шулеры. 1594

«Мне кажется, можно и посильнее ужесточить штрафы за подобное. Штраф должен превышать сумму выгоды за утечки данных. А раз они постоянно утекают, получается, что деньги за это преступники получают бешеные», — уверена Лилия И.

Часть людей полагает, что и такие меры никоим образом не исправят сложившееся положение дел.

«Это никак не поможет бороться с этим. Несерьёзные меры предпринимаются по отношению к безопасности личных данных», — считает Дмитрий Б.

«Данные утекают повсеместно: от провайдеров сотовой связи, от банков, от сервисов по доставке. И это массовые утечки! Неужели государству так наплевать на происходящее, что они готовы отделываться подобными штрафными санкциями?» — задаётся вопросом Лариса Д.

Ряд пользователей указывает на то, что власти как будто бы не понимают, каким образом те или иные компании вдруг сливают персональные данные своих клиентов, которые затем оказываются на чёрном рынке.

«Мне кажется, что нужно найти сначала тех, кто эти утечки устраивает и пользуется данными в своих корыстных целях. Только потом уже ответственность надо ужесточать», — поделилась своим мнением Ольга З.

«Данные сливают не кто-нибудь, а сами эти компании, потому что их бизнес — ничто по сравнению с той прибылью, которую позволяет получить продажа персональных данных граждан. А потом мы удивляемся, почему из года в год наших пенсионеров терроризируют мошенники, знающие о них всю информацию, включая даже медицинские показания», — отметил Дмитрий Х.

Нашлись и те, кто заподозрили власти в сознательной бессмысленности тех действий, которые предпринимаются для сокращения количества случаев, когда персональные данные граждан России сливаются в интернет.

«Почему мы всё время отстаём или не хотим защищать права граждан? Сколько заработали на этом мошенники? Кто понёс за это ответственность? А сколько пострадало граждан?! Кто простым людям возместит убытки?» — задаётся вопросами Сергей Щ.

Напомним, 30 мая газета «Коммерсантъ» опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому Министерство цифрового развития Российской Федерации согласовало законопроект, в котором речь идёт о взимании оборотных штрафов с компаний, допустивших утечку персональных данных своих клиентов.