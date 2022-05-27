Американский миллиардер Илон Маск осудил работу СМИ за раскрутку новостей о массовом расстреле в начальной школе в Техасе, в результате которой погибли 19 детей и два учителя. Маск заявил, что всестороннее освещение этих событий играет на руку извращенным мотивам убийц.

Иван Шилов ИА REGNUM США. СМИ

«В свете последних событий скажу, что стрелки, очевидно, делают это, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. Зачем же СМИ делают именно то, чего так хотят эти убийцы?» — написал Маск в Twitter.

Американские интернет-пользователи обсудили заявление предпринимателя под соответствующей публикацией Fox News.

«Мы скорбим, как и положено, но все истории о стрельбе в крупных городах теперь воспринимаем как обычное явление. За один год в Чикаго было убито больше людей, чем во время всех массовых расстрелов за последние 30 лет, но мы, кажется, принимаем это с меньшей горечью, ПОЧЕМУ?» — недоумевает westernwillis.

«Он прав, когда речь идет об этом. Я теперь знаю о стрелке больше, чем о жертвах и героях. Конгресс должен принять закон, запрещающий идентифицировать стрелков, точно так же, как они приняли законы, запрещающие преступникам извлекать прибыль из своих преступлений», — отмечает surgeondude.

«Один парень, изучающий массовые расстрелы, отметил, что после 11 сентября у нас не было таких событий в течение нескольких лет. Похоже, что внимание людей было сосредоточено в другом месте, и никто «не думал» совершить такую ужасную вещь, как эта. Многие слишком часто теперь видят это в новостях, поэтому расстрелов так много. Не помогает и то, что СМИ обеспечивают преступникам бесплатную всемирную известность в течение нескольких часов! Наверняка это один из движущих факторов для убийц», — размышляет CptRJ.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

«Я говорю это уже много лет. Не упоминайте их имя и не показывайте их лица, никогда», — отвечает bena.

«В последнее время Илон Маск делает много разумного: от свободы слова до производства энергии, а теперь еще и это. Он может стать хорошим кандидатом в палату представителей или Сенат», — предлагает PostponingRetirement.

«Палата представителей или Сенат? Вы серьезно? У Маска больше ума и здравого смысла, чем у всех демократов, занимающих должности, вместе взятых. Он — самый многообещающий кандидат в президенты с тех пор, как Дональд Трамп объявил о своем выдвижении», — указывает legacy’s.

«Илон отчасти прав. Мы не должны подкармливаать эго этих монстров. Но я не согласен с тем, что некоторые виды оружия должны быть ограничены. Преступники всё равно будут находить оружие, независимо от закона. Нормальным людям оружие нужно для собственной защиты», — отвечает freds.

«Согласен, существует множество причин, по которым люди совершают эти ужасные поступки, но одна из них — быть в центре внимания, стать знаменитым и сделать себе имя. СМИ буквально исполняют их мечты! Почему? Рейтинги!!! Доллары за рекламу!!! Волнуют ли людей эти события? Да, но это не должно крутиться в эфире 24/7 в течение нескольких недель подряд, высасывая каждую возможную унцию рейтингов, в ожидании «следующей большой вещи». Нужно сообщить новость и двигаться дальше», — комментирует tarheel65 149.