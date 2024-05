Каждую пятницу на поклонников музыки обрушивается поток новых релизов. Когда часы бьют полночь, потоковые сервисы и цифровые розничные магазины обновляют свои каталоги и бесчисленные новые альбомы и синглы становятся доступными одновременно. Корреспондент ИА REGNUM выбрал самые заметные релизы пятницы 27 мая.

Free-Photos Концерт

Прежде всего, стоит ответить на вопрос, который возникал у каждого аудиофила: почему так много музыки выходит в один момент каждую пятницу? Дело в том, что после десятилетий, когда один и тот же альбом выходил для разных стран в разные дни, индустрия в 2015 году решила коллективно перейти на пятницы в попытке достичь общего согласия и бороться с пиратством.

«Для США днем релиза всегда был вторник, но одни страны выпускали музыку по понедельникам, а другие — по пятницам», — объясняет Шанна Джейд, директор по развитию в компании по распространению музыки Stem. «Это означало, что кто-то в стране, где день релиза приходится на понедельник, мог купить музыку в день, когда это было доступно для него, и загрузить это на пиратский сайт. Поклонники в других странах могли свободно пиратствовать, пока ждали дня релиза в своей стране, и им больше не нужно было покупать песню, когда она официально выходила в их регионе».

Def Leppard — Diamond Star Halos.

Жанр: Стадионный рок.

Очередной трибьют самим себе. Если Def Leppard чему-то и научились за последние годы, то это тому, что не надо портить то, что итак работает. Стоит отдать должное — они пытались замахнуться на новую аудиторию: достаточно вспомнить тщетные попытки вернуться в чарты с альбомами Slang или X. В конечном итоге, как и любая другая долгоиграющая группа, Def Leppard вернулись к тому, что они делают лучше всего — стадионный хард-рок, с которым 80-е в США ассоциируются именно с их хитами Pour Some Sugar On Me или Photograph. Текущее же положение группы является детищем одного решения еще на заре 1990-х годов — выпустить альбом Adrenalize, повтор Hysteria, который в свою очередь продолжает стадионный замах Pyromania. С поздним Adrenalize, вышедшим в 1992 году, когда на весь мир уже год гремел гранж, Def Leppard остались в своей привычной парадигме.

Raph_PH Def Leppard

В последние несколько лет они стремились вернуться к основам: творческое возрождение на одноименном альбоме 2015 года и не вполне удачная попытка покрыть себя гламурным блеском на альбоме 2008 года Songs From the Sparkle Lounge.

Diamond Star Halos, их 12-й альбом, является наиболее очевидным обращением Def Leppard к дням славы глэма, а также к их собственным прошлым триумфам. Черпая вдохновение у тяжеловесов жанра — Дэвида Боуи, Mott the Hoople и T. Rex — и пропуская его через череду ярких моментов своей карьеры, Def Leppard фактически сделали альбом-трибьют самим себе с 15 новыми и оригинальными песнями.

Лиам Галлахер — C’Mon You Know

Жанр: Брит-поп

Третий студийный альбом бывшего фронтмена распавшихся Oasis с момента своего анонса в октябре 2021 года открыл один вопрос: чего ожидать от провокатора Галлахера? В основном все сводилось к версии, что Лиам, заручившись помощью серьезных продюсеров, попытается в очередной раз запрыгнуть на уходящую волну звука Oasis, упрочив самокопирование предыдущих альбомов. Правда оказалась не далеко от реальности. Именитые продюсеры и приглашенные гости — есть (Эндрю Уайат, Дэйв Грол из Foo Fighters, Грег Кустин и Эзра Кёниг из Vampire Weekend). Брит-поп синглы — тоже тут (Everything’s Electric, C’Mon You Know и Better Days). Однако альбом раскрывается с другой стороны, когда переходишь к прослушиванию пластинки полностью.

Raph_PH Лиам Галлахер

Открывающий рифф I’m Free представляет собой панк в стиле The Stooges, а затем неожиданно переходит в дабовый брейкдаун, который был бы не к месту даже на альбоме Gorillaz, но здесь обрел значимость. Более медленные номера, такие как легкая баллада Too Good For Giving Up, в основном являются глотком свежего воздуха для того, чтобы проветрить альбом после экспериментов.

Его дебютный сольный альбом 2017 года — As You Were имел четкую задачу: совершить эпическое возвращение в индустрию. Второй альбом — Why Me? Why Not. утвердил его в роли короля брит-попа и противника экспериментов его старшего брата Ноэла. Третья пластинка — это звук Лиама, которому не нужно ничего доказывать; он свободен и расслаблен.

Wilco — Cruel Country

Жанр: Альтернативный фолк

Возвращение американской фолк-группы Wilco к своим корням всегда остается только лишь вопросом времени. Их музыка никогда не покидала границ американского фолка, однако на протяжении 20 лет Wilco поступательно изобретали свой жанр — смесь из фолк-музыки, инди-рока, арт-рока и экспериментальных решений. В этом году одним из таких решений стало создание двойного альбома Cruel Country.

Erin Mc Wilco

В своем 12-м альбоме Wilco связали воедино историю Соединенных Штатов с 21 песней, которые по музыкальному содержанию находятся между дебютным альт-кантри A. M. и зенитом арт-рока A Ghost Is Born. Как и их предыдущий альбом — Ode to Joy 2019 года, который пытался осмыслить мир до пандемии, Cruel Country пронизан политическим подтекстом. Однако на этот раз Wilco приветствуют свою родину фолк-кантри звуками, которые делают работу более привлекательной.

Это не столько шаг назад, сколько переоценка почти 30 лет спустя. По словам Джеффа Твиди, ему было неприятно, когда Wilco называли кантри-группой в начале их карьеры, но с тех пор он смирился и принял изменчивость, которую может предложить этот жанр.