Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер призвал в ближайшее время начать переговоры об урегулировании украинского кризиса, во избежание «войны против самой России».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

Marsha Miller Генри Киссинджер

Игнорировать роль России в мире непродуктивно, как и продолжать воевать с ней при помощи Украины, заявил 98-летний Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

«В идеале статус-кво должен вернуться на прежнее место. Я считаю, что если продолжить войну, то она превратиться из битвы за свободу Украины, которую НАТО ведет очень слаженно, в войну против самой России», — указал политик и добавил, что Киеву не следует артачиться, а нужно договариваться с Москвой, причём в ближайшее время — не позднее двух месяцев. Россия играет ключевую роль в балансе сил на европейском пространстве.

В противном случае, отмечает американский дипломат, «возникнет такая напряжённость, преодолеть которую будет трудно». Если же продолжать войну, свободы это Украине не принесёт.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Минские соглашения были проигнорированы Западом и Украиной. Двойные стандарты — это нечестные стандарты», — отмечает atuinshrugs.

«Было бы разумно не покупаться на пропаганду. США, Украина и НАТО спровоцировали Путина, и Украина уже должна была капитулировать. Киссинджер прав. У США есть личные корыстные намерения, которые не раскрываются их гражданам», — отмечает breagrl.

«Украина должна была выступить за нейтралитет. Россия многое уступила с 1991 года, но Запад слишком настойчиво продвигал экспансию на Восток. Украина и Крым могли бы поделить свои богатые запасы нефти, газа, пшеницы, лития и т.д. между собой, Западом и Россией», — считает Zingerman.

«Пока Украина продолжает получать миллиарды долларов от американских налогоплательщиков, у них нет стимула вести переговоры или идти на уступки», — обозначает floydsanders.

«Генри понял ситуацию и сказал правду. Украина не сможет победить Россию в долгосрочной перспективе. США нужно умерить разговоры о введении эмбарго против России и оказании военной и финансовой поддержки Украине. Эти действия являются актами войны. Третья мировая война — вот чего хотят демократы. Не забывайте, что наши налоговые доллары тратятся впустую на Украине. Эти люди не связаны с нами ни кровью, ни культурой», — напоминает generaleisenhower.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Слова очень мудрого человека. Но, конечно, либералы хотят, чтобы эта война уничтожила Россию и поставила Китай под полный контроль, поэтому они не прислушаются к ним. «В идеале, статус-кво должен быть восстановлен», — это именно та позиция, которая необходима. Именно этого Россия изначально требовала от Украины, но Зеленский, актер/комедиант и марионетка либералов, разжег эту битву, пытаясь втянуть в нее весь мир. Он явно не способен управлять страной. Либералы его используют для своих собственных целей. Кто-то должен вмешаться, пока он не уничтожил Украину и весь ее народ», — предупреждает Sammies.

«Многие американцы не понимают, что такое баланс сил. Украина для России — это как Канада для США. Мы бы не согласились, если бы Китай пошел на хитрость и разместил в Канаде «оборонительные» ракеты», — объясняет mamokilo.