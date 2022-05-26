Волгоград, 31 августа, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В Волгограде очередной рейд по маршруткам выявил серьезные нарушения в работе этого вида городского транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 31 августа, пост контроля был организован в Дзержинском районе на шоссе Авиаторов и на Самарском разъезде.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Маршрутные такси Волгограда

Всего было проверено 30 автобусов особо малой и малой вместимости, которые выполняют перевозку пассажиров в городском сообщении. Сотрудник дорожной полиции составили семь протоколов об административных правонарушениях. В их числе — за перевозку пассажиров сверх нормы вместимости транспортного средства, а также за внесение изменений в конструкцию автомобиля без согласования с ГИБДД. К таким «усовершенствованиям», например, относится устройство электропривода двери или установка на одной оси шин с различным рисунком протектора.

Также были выявлены маршрутки, которые вышли на линию с неисправностью, запрещающей эксплуатацию транспортного средства, с просроченным техосмотром или заблокированным аварийным выходом. Также одно из частных нарушений — неправильное оформление путевой документации.

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Водители трети маршруток в Волгограде пренебрегают правилами перевозок

«Также мы обязательно проверяем внешнюю экипировку транспортного средства на соответствие правилам перевозок пассажиров и багажа. Выявлены нарушения внешнего и внутреннего оборудования и оформления транспортных средств, отсутствие схемы и расписания движения, отсутствие информации о страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также отсутствие карт маршрута регулярных перевозок», — пояснила старший государственный инспектор УГАДН по Волгоградской области Лидия Дымова.

Статистика показывает, что маршрутные такси все чаще становятся участниками ДТП. Только с начала текущего года в Волгоградской области произошло как минимум 20 автоаварий с участием маршруток. Как сообщало ИА REGNUM, местные власти намерены навести порядок на дорогах. С этой целью в Волгограде началось поэтапное внедрение комплексной транспортной схемы.