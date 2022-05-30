Идея присоединения Сербии к ЕС стала актуальной только после агрессии НАТО против СР Югославии — до этого преобладала мысль о необходимости укрепления союзничества с Россией и Белоруссией. Об этом ИА REGNUM рассказал научный советник Института политических исследований (Белград) Зоран Милошевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Напомним, что 22 мая в интервью газете «Политика» посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил о том, что для Сербии нет другого пути, кроме евроатлантической интеграции. Дипломат высказал убеждение, что «сербы уже решили, что их будущее на Западе, а не на каком-то неопределенном Востоке».

United States Studies Centre Кристофер Хилл

«После «бульдозерной революции» в октябре 2000 года в Сербии к власти пришли кадры, полностью финансируемые Западом. Сербия становится своеобразной колонией, только этот статус в некоторых сегментах общественной жизни проявляется более заметно, а в некоторых менее», — отметил сербский эксперт.

По его словам, все последующие политические выборы в Сербии являлись попыткой вернуть часть суверенитета сербскому государству и сербскому народу, что в некоторых областях удавалось.

«Тем не менее, Запад сформировал так называемую пятую колонну, или неправительственный сектор, который занял все государственные институты, создавая «глубинное государство». Это реальное положение вещей. Несмотря на то, какая политическая сила номинально находилась у власти и какова ее программа, эти люди уводили государственные институты в каком-то другом направлении», — рассказал Милошевич.

Эксперт сравнил процесс евроинтеграции со «смирительной рубашкой», в которую Запад пытается «упаковать» Сербию.

«Эта интеграция навязана нам силой, и нам силой также навязывается тезис о том, что нет альтернативы вступлению в ЕС. Все опросы общественного мнения показывают, что у народа другое мнение на этот счет, но при этом нет политической силы, которая это народное настроение смогла бы артикулировать в движение, альтернативное ЕС», — подчеркнул Милошевич.

По его мнению, присоединение к ЕС навредило бы Сербии не только потому, что это автоматически значило бы расторжение выгодных экономических соглашений с Россией и Белоруссией.

«С Белоруссией это в некотором смысле уже и произошло, так как Белград присоединился к европейским санкциям против Минска. Но кроме экономики есть и другие области, где Сербия понесла бы значительный ущерб, если бы не было ее дружбы с Россией. Так, клеймо «геноцидного народа» Сербия не получила только благодаря России, которая ветировала в СБ ООН соответствующую инициативу британцев и их союзников. Сербия как государство и сербы как народ не выжили бы без России и ее политической и любой другой поддержки», — полагает эксперт.

Милошевич напомнил, что во время агрессии НАТО против СР Югославии в сербском общественном пространстве активно рассматривалась идея создания союзного государства с Россией и Белоруссией.

«Большинство простых граждан Сербии на эту идею смотрит положительно. Для них это был бы своеобразный выход из сумасшедшего состояния, в котором страна оказалась после агрессии альянса в 1999 году и «бульдозерной революции» в 2000 году. Но для реализации этой идеи существует ряд объективных препятствий», — считает эксперт.

(сс) Darko Dozet Бомбардировка Югославии. 1999 г

Первым и основным препятствием Милошевич считает отсутствие совместной границы с Россией и Белоруссией — Сербия окружена странами Североатлантического альянса. Единственный её сосед, который не состоит в НАТО — Босния и Герцеговина, но и это государство окружено НАТО со всех сторон, продолжил сербский эксперт.

Зоран Милошевич Так как у Сербии нет выхода к морю, снабжение газом, нефтью, так же, как и вся остальная торговля, тоже осуществляется через территорию стран НАТО. Существует и вопрос военной безопасности — как Россия могла бы помочь Сербии в случае повторного нападения НАТО? Конечно, можно задействовать оружие дальнего поражения, но возможности здесь ограничены, тем более, повторяю, у нас нет выхода к морю. Государство, которое не имеет выхода к морю, в некотором смысле неполноценное государство.

Эксперт полагает, что Сербия должна сохранить военный и политический нейтралитет, пока Россия «не вернет НАТО на границы до распада СССР или хотя бы пока из альянса не выйдут Румыния, Болгария или Черногория, что обеспечило бы Сербии выход к морю».

«Но это всего лишь теория, ее реализация — это отдельный вопрос. Тем не менее Сербия в данный момент ни в коем случае не должна вступать в НАТО и ЕС, так как это окончательно уничтожило бы и государство, и сам сербский народ. Вступление в ЕС было бы подобно тому, как если бы вы добровольно зашли в пасть змея, чтобы он вас медленно переварил. Нужно сохранять нейтралитет и ждать изменения геополитических реалий», — подытожил Зоран Милошевич.