Уже не первый год в России активно обсуждается пресловутый «поворот на Восток». Постепенное обострение отношений с коллективным Западом, вылившееся в результате в полноценную гибридную войну, делает отношения со странами Азии неизбежным приоритетом для РФ. Политическая составляющая этих отношений, благодаря в первую очередь усилиям высшего руководства нашей страны и стран-партнеров, выглядит вполне благополучно и уверенно: почти ни одна из азиатских стран не присоединилась к западной антироссийской риторике и развязанной санкционной войне. Оккупированная Соединенными Штатами Япония, полностью зависимые от них Южная Корея и тайваньское руководство уже давно являются частью коллективного Запада и не обладают достаточной суверенностью, чтобы принимать их мнение во внимание.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В то же время одним из лучших подтверждений высокого уровня политических отношений является торгово-экономическое взаимодействие. В условиях санкционного противостояния, которое носит межгосударственный характер, добиваться устойчивого развития хозяйственных связей должны именно «государевы люди», чиновники. Частный бизнес ориентирован на получение прибыли в стабильных позитивных условиях, а не на прорывы в условиях глобального кризиса или санкционных войн. Недаром, как только волна за волной Запад начал вводить против России экономические санкции, даже крупный бизнес начал просить помощи у казны. Кроме того, российский экономический блок не отличается глубиной стратегического мышления, достаточно вспомнить, насколько легко Западу удалось лишить Россию половины ее золотовалютных резервов. Средний российский чиновник еще с позднесоветских времен привык жить по принципу «как бы чего не вышло», отучен от инициативы, ждет прямых указаний и ставит свои карьерные интересы куда выше государственных. Такой подход неэффективен во все времена, но в нынешнее кризисное, мобилизационное время он просто опасен.

government.ru Заседание правительства РФ

Другой проблемой эффективности российского «поворота на Восток» является определенное сужение географии. Практически всегда под этим термином понимаются российско-китайские отношения, иногда говорится об Индии и почти никогда о странах Юго-Восточной Азии, в том числе о союзнике СССР и партнере России — Вьетнаме. СРВ за последние 35 лет сделала колоссальный экономический рывок и эффективно использовала заделы еще советско-вьетнамского сотрудничества. Отношение к России в стране традиционно теплое, многие по-прежнему владеют русским языком и изучают его, в том числе в общеобразовательных школах. Определенное сближение Вьетнама с США вызвано исторически сложными вьетнамо-китайскими отношениями и никак не связано с негативом в отношении России. СРВ не примкнула к антироссийской кампании, не поддержала санкции и готова использовать выгодную для нее ситуацию для повышения собственной конкурентоспособности, как это делают КНР, Индия и другие азиатские страны.

Между тем ситуацию в российско-вьетнамских торгово-экономических отношениях лучше всего характеризуют два термина — застой и стагнация. Доля России во внешнеторговом обороте Вьетнама ничтожна: на порядок с лишним меньше, чем с КНР или США. Поставленная руководством двух стран задача нарастить взаимный товарооборот до 10 млрд долл. в год не выполнена и на половину. Провалены строительство АЭС, модернизация и строительство вьетнамских железных дорог и другие высокотехнологичные проекты. Стагнирует сотрудничество в такой важной для России, особенно в санкционное время, отрасли, как электроника и цифровая промышленность.

Негативные тенденции в российско-вьетнамских торговых отношениях начались задолго до санкций и даже до пандемии. За 10 лет — с 2010 по 2020 г. — торговое сальдо России изменилось из положительного в 10 млн долл. до отрицательного в 2,6 млрд долл. Говоря простым языком, это торгово-экономическая катастрофа. При этом на официальном уровне российские чиновники говорят о значительных успехах во вьетнамско-российских отношениях. За большой успех выдается создание зоны свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС — СРВ, но при этом умалчивается, что объемы торговли Вьетнама с другими странами ЕАЭС, кроме России, трудно разглядеть даже в микроскоп. Но в тоже время СРВ участвует в других ЗСТ, что делает российский рынок и весь рынок ЕАЭС открытым для беспошлинного импорта из третьих стран.

kremlin.ru Заседание Высшего совета ЕАЭС

В частных разговорах вьетнамские коллеги, знакомые еще по работе в Госплане СССР и других совзагранучреждениях в СРВ, не перестают удивляться равнодушию и непрофессионализму российских чиновников, особенно теперь, когда против России ведется гибридная война и она нуждается и в политической поддержке и расширении своего экономического присутствия в Азии.

«Вьетнам быстро теряет интерес к России, но не потому, что его нет, а потому, что вы сами его убиваете своей халатностью», — такое мнение часто приходится слышать от вьетнамских друзей, помнящих еще советские времена.

«Нам не хватает профессиональных российских востоковедов-вьетнамистов. Отдавать отношения на откуп нынешним чиновникам — большая ошибка», — другое распространенное мнение, тем более ценное, что высказано в частном порядке.