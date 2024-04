Американский предприниматель Илон Маск заявил о желании разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после того, как приобретет Twitter в рамках сделки ценой в $44 млрд. Предприниматель заявил, что такая компания, как Twitter — покупать которую он еще может и передумать, — не должна подвергать цензуре контент, даже если он откровенно «неверный» или «ненавистный».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

JD Lasica Илон Маск

Американские интернет-пользователи обсудили мнение Маска под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Свобода слова — это не пакт самоубийцы. Если мы хотим выжить в цифровую эпоху, должны существовать ограничения на свободу слова. Европейский союз имеет разумные ограничения, которым мы должны подражать. Трамп — террорист. Террористы утратили свое право на свободу слова.

Абсолютизм не работает в современном цифровом мире, если он вообще когда-либо работал. Я соглашусь только в том, что цензурой не должен заниматься алгоритм», — пишет damascusdave.

«Президент Соединенных Штатов не должен подвергаться цензуре, потому что опасные экстремисты находят его вдохновляющим? Нет, именно поэтому Трамп не должен заходить в Твиттер. Его разглагольствования о белом превосходстве, расовая ненависть и ненависть к мусульманам — главная причина того, что сумасшедшие люди устраивают массовые расстрелы и убивают множество людей в церквях и продуктовых магазинах. Дело не только в том, чтобы предоставить всем свободу в социальных сетях. Некоторые люди, такие как Трамп, действительно опасны. Они позволяют сумасшедшим выходить на улицу и стрелять в людей в своем бредовом безумии», — перекладывает вину yellowjournalism.

«Компании социальных сетей несут ответственность за то, что они публикуют; они больше похожи на издателей, чем на телефонные компании. Они не занимаются прямыми, частными коммуникациями; они занимаются широкомасштабными, публичными коммуникациями», — уверен Mantis Lord.

«Трамп вел блог и имеет платформу социальных сетей. Он регулярно дает интервью и освещается в благоприятных для него СМИ. Но его блог, его платформа социальных сетей и СМИ, которые предоставляют ему преимущественное освещение, не предоставляют такого освещения его оппонентам», — пишет pch101 так, словно тот же The Washington Post или The New York Times пишут о Трампе в такой же манере, в какой они пишут о Байдене или Обаме.

«Фетишизация некоторыми американцами «свободы слова» после всех признаков того, что беспрепятственное распространение дезинформации, лжи и теорий заговора буквально разрушает ткань вашего общества, просто странна. Интернет произвел революцию в передаче информации. Нам нужна новая парадигма того, что приемлемо в онлайновом поведении и как достичь консенсуса по общепризнанным фактам. Простая идея о том, что свобода слова — хорошо, а цензура — плохо, больше не подходит. Такие люди, как Трамп, не обращают внимания ни на социальные нормы, ни на вред, который их ложь наносит другим людям или обществу, ни даже на проверяемые факты. Они лгут и злонамеренно дезинформируют. Их права не должны превалировать над правами тех, кто пострадал от их речи», — уверяет Jude1961.

«Очень наивно. Если Маск действительно купит Twitter, что сомнительно, нужно помнить, что у Tesla есть значительные деловые интересы в Китае. Я готов поспорить, что если вы будете критиковать Китай, вас подвергнут цензуре», — предсказывает EHOLBURT.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп не собирается возвращаться в соцсеть Twitter, даже если Илон Маск разблокирует его аккаунт после приобретения платформы. Вместо этого политик намерен продвигать собственную соцсеть TRUTH Social.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Я не собираюсь переходить в Twitter, я планирую остаться в TRUTH», — заявил Трамп в интервью Fox News и добавил: «Я надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он сможет улучшить платформу, и вообще он хороший человек, но я останусь в TRUTH».