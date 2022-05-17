НАТО как организация ничего не сделала для помощи Украине в сложившейся ситуации, заявил 16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

«Мы благодарны союзникам, которые представляют часть альянса, мы никогда не забудем, как они нам помогли. Но НАТО как альянс не сделала ничего», — сказал он.

Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram.

«Украинцам что ни сделай, им всё мало», — написал один из участников обсуждения.

«Нет, он просто хочет чтобы НАТО развязало прямую войну с ядерной державой», — с сарказмом добавил Qwerty.

«Где он видел, чтобы НАТО кому-то помогало?» — задался вопросом Ewro.

«Напомните, пожалуйста, а Украина в НАТО?» — с сарказмом поинтересовался «Про», указывая на то, что Украина не член НАТО.

«То есть то, что НАТО обучают и подготавливают на территории Польши и других стран военных ВСУ — это ничего? Не считается?» — спросила Анастасия.

«Ну почему не сделало? Создало и подогревает сложившуюся ситуацию», — отметила Marina.

«Все давно поняли позицию и планы НАТО, а до Кулебы только дошло?..» — не понимает Ri.

«Ещё чуть-чуть и начнёт обвинять НАТО в развязывании войны», — с сарказмом добавила Оля.

President.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Ну, во-первых, вы — не член НАТО, во-вторых, — не обязаны вам помогать, поскольку в общий котёл стран НАТО вы никакой суммы не вкладывали. В-третьих, вообще-то помощь была оказана в виде орудий и боеприпасов», — отреагировал один из комментирующих.

«Ничего. То ли память отшибло, сколько им денег и оружия прислали, то ли прозрел, что та помощь была способом уничтожить Украину как государство, заодно их население сократить», — написала Yulia B.

«А что он хотел-то? Им же честно сказали: «война до последнего украинца», — пишет «Мастер Горы».

«А он думал, НАТО за них воевать будет?» — интересуется Елена Т.

«Как это ничего не сделала? А кто украинцев на 100 лет вперёд в долги загнал?» — с сарказмом поинтересовался Алексей.

«Ну как же? По плечу хлопали? Руку жали? «Гут, гут, ты есть могучий зольдат» говорили? Списанную технику продали в кредит? Так чего тебе ещё от НАТО надо?» — смеется Vladimir.

«Они так в себя поверили, не понимают, болезные, что-то, что было НАТО нужно, они и сделали…» — отметил один из участников обсуждения.

«Почему не сделала? Приготовила Украину на убой, — своих целей НАТО достигла», — добавила Наталья В.

«Где обучают такому хамству?» — иронизирует Gloria.

«НАТО никогда предателям не помогает, оно их использует, потом выбрасывает», — комментирует слова Кулебы Natalia.

«Благодарность — это не их конек», — пишет 404.

«Как хочется, чтобы украинцы и все люди на Земле, которые ещё сопротивляются реальности, поняли, что с того дня, когда ваша страна вступила в НАТО, или пусть даже неофициально связалась с НАТО, как Украина, ваша страна с того самого дня теряет свой суверенитет, а вы рискуете лишиться дома и родины навсегда. Ваши власти всегда с тех пор будут под дулом пистолета НАТО. И даже если захочет соскочить, не так это и просто. Не пускайте в свой дом террориста с автоматом. Он приходит не спасать. Он приходит к вам в дом, чтобы вы исполняли его волю. Посмотрите, что НАТО делает сейчас с когда-то богатой Германией. Этот бедный Шольц уже, может, и готов бы не участвовать в этом шабаше, но он в такой *опе, что выбора-то нет. И не будет. Пока на него направлено дуло автомата. Подумайте», — подытожила Ольга L.