Двадцать лет прошло с тех пор, как легендарный «Союзмультфильм» выпустил свой последний полнометражный мультфильм. И вот ситуация исправилась: в мае этого года на экраны вышел эпос под названием «Суворов. Великое путешествие». Отсылка тут, конечно же, к полководцу. И это вообще тенденция последних лет — называть кино (или мульт, как в данном случае) именем легендарного или просто известного человека. Примеров тому множество — от «Стрельцова» до «Цоя». Беда в том, что в большинстве случаев получается так себе. Или совсем плохо.

Дмитрий Левицкий. Портрет А. В. Суворова (фрагмент). 1786

«Суворова» спасает, что это мультфильм — следовательно, ничего особенного, близкого к историческому фактажу не ждёшь. Действительно, картина главным образом рассказывает не о Генералиссимусе — покорителе Альп, а о безродном Гришке, который трудится на службе у купца, а заодно вздыхает по его дочери Софье. Её же, ясное дело, хотят выдать замуж за другого — за потомка графского рода Владыкиных, а она за него не хочет и о том горько плачет. В общем, классическая любовная история — только для детей.

Но вдруг графскому отпрыску приходит указание явиться в штаб Суворова. Он, понятное дело, боится войны, и вместо него в бой отправляют того самого Гришку под личиной Владыкина. Тут паренёк, который по итогу станет Альпийским, встречает Суворова, говорящего голосом Константина Хабенского. Он не так чтобы постоянно в кадре, его меньше, чем Гришки, но именно данный персонаж выглядит в мультфильме наиболее убедительно.

Марина Александрова ИА REGNUM Константин Хабенский

Любопытно, что сценарием в том числе занимался белорусский оппозиционер Андрей Курейчик, но ничего странного и сомнительного в мультфильме нет. За основу, помимо классической love-story, взяты, опять же, стандартные схемы вроде предательства и противостояния Суворова с французами, а заодно и с их агентом Вейротером, которого озвучивает Филипп Киркоров.

Исполнено всё действо на относительно достойном уровне. За основу взяты лекала американских мультфильмов, но вот уровень графики, конечно, уступает высоким стандартам, хотя в целом всё сработано довольно профессионально. Конечно, в этом есть элемент вторичности и подражания, и это слегка расстраивает, но, с другой стороны, сколько мы кормили юного и совсем юного зрителя американским продуктом? Его глаз привык именно к такой картинке. Вот в «Суворове» — да и в других российских мультфильмах (свежем «Буке», например) — и стараются играть по известным правилам. Аналогичное происходит и с российским супергеройским кино вроде «Майора Грома». Получается не блестяще, но неплохо.

В любом случае важно, что с детьми стараются говорить о русской истории, наполненной русским содержанием. Они ведь запомнят, кто такой Суворов, и запомнят его в правильном образе: умным, рассудительным, находчивым, великодушным. Нынешнее время требует именно такого подхода. Ведь сколько поколений у нас выросло на картинке, что Вторую мировую войну выиграл рядовой Райан? И сколько сейчас преклоняются перед Вселенной Marvel, готовые на всё лишь бы в ней оказаться?

Цинизм этого мира — или, как бы это ни прозвучало, один из его цинизмов — заключается в том, что детей начинают обрабатывать, а следовательно, и вербовать с ранних лет. Им внушают соответствующие директивы и смыслы, чтобы в будущем воспитать покорное племя. Оттого они не знают своей истории, а живут в чужеродной системе координат. «Суворов» в данном контексте играет важную роль — говорит о русской истории уже сейчас. И тут есть над чем работать — как концептуально, так и визуально, — но определённые шаги уже сделаны.

И, конечно, не сказать об этом нельзя, сейчас мультфильм о войне смотрится со своими подтекстами. Я, например, очень переживал, как в «Суворове» покажут бои. Вышло без крови, без мрака, но и не ванильно-потешно. Любопытен и сюжетец о том, как вместо отпрыска вроде как графского рода на войну отправляется простой паренёк и становится элитой. Думаешь, собственно, о том, что те парни, которые сегодня сражаются на Украине, и есть новая элита. Впрочем, думаешь уже потом, когда гаснет экран, во время же просмотра становишься ребёнком, и это очищающий душу эффект.

Но вот от какой мысли я не мог избавиться ни на секунду, так это от той, как же нам не хватает сегодня таких полководцев, как Суворов. Изобретательных, умных, решительных и благородных. Но это уже, конечно, совсем другая история. Отнюдь не мультяшная.