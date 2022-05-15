Турецкий народ просит руководство своей страны заблокировать процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку выступает против этого. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что руководство Турции, видимо, таким образом пытается торговаться.

«Цену себе набивает. Хитрушник», — отреагировала Наталья, вероятно, подразумевая президента Турции Эрдогана.

«Денег хочет помидорный султан, видимо», — с сарказмом добавил GG7IF.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Эрдоган что-то мутит», — считает Светлана К.

«Он как раз интересы отстаивает, причём очень грамотно. Народ Турции против… Если кто-то начнёт вякать против — это оскорбление народа Турции», — ответил Светлане К. Symrak.

«Все эти вступления увеличивают вероятность третьей мировой войны. Причём США хотят, чтобы война была в восточном полушарии и их не коснулась. Только сумасшедший может такое поддержать», — добавил Алексей.

«В Турции очень любят торговаться», — отреагировал Den L.

«Эрдоган — обиженка. В ЕС его не принимают», — отметила Елена.

«Никогда не верьте Востоку!» — призвал Евгений.

«О, кстати, реально членство в ЕС выторговывают… Но это как-то перебор, зачем они там? Никому не нужны… И в НАТО примут без них, если надо будет», — написал Igorjan V.

«Хм… А может, они ждут, когда их быстро примут в ЕС? Так сказать, тонко намекают: будем за, но нас — в ЕС, а то с 90-х ждем, тогда согласимся», — также предположила Alice J.

«Торгуются турки», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Что бы ни происходило, Турция продолжает сидеть на 50 стульях…» — отметил один из комментирующих.

«А Эрдоган молодец — из любой ситуации старается выгоду поиметь. Нашим бы поучиться», — смеется Лена Ч.

«Турция нам не друг, у них с Европой свои счёты, их с Евросоюзом возят за нос морковкой много лет, а тут такая возможность насолить», — прокомментировал новость Борис В.

«Есть претензии к Европе у Эрдогана, вот и торг. У него лучший друг — это он сам», — с сарказмом отметил Alex.

«Просто хочет подороже продать своё согласие», — предположила Наталья.

«После попытки переворота, устроенного натовскими генералами, данный вектор политики Эрдогана понятен», — написала в свою очередь Виктория.

«Турки всегда нам останутся врагами, нельзя это забывать. Эрдоган на данном этапе просто нашёл хороший повод поторговаться. После торга турки с огромным удовольствием согласятся финнов в НАТО [взять]… Ни в коем случае не думайте, что турок что-то делает для пользы другого. Они собаку на этом торге съели», — подчеркнул Tig.

«Эрдоган шаткость стула прочувствует уже летом, когда Россия и Белоруссия проигнорируют туристический сезон. Одними немцами и поляками сыт не будешь. А «Байрактары» мы ему не простим», — добавила Olga.

«Это не мешает им быть готовыми эвакуировать фашистов с «Азовстали». Турок не друг и никогда им не будет», — написал Roman.

«Отличная формулировка. Большинство наших граждан считает… Хитрые турки, коварные. Политика — грязное дело», — добавил один из комментирующих.

«Прогнут султанат, всё равно прогнут», — подытожил Antonus.