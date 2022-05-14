Проблема мобилизации России к военным действиям на Украине состоит в том, что Россия никогда не готовилась к войне с Украиной, тогда как Украина всегда, с первого дня обретения государственности, готовилась к войне с Россией. Когда из Советской армии военные переходили в ВСУ, их прямо спрашивали, готовы ли они воевать с Россией и убивать русских. Брали только в случае положительного ответа.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

У русских в ходе СВО происходил слом шаблона. Он и сейчас не завершён. Ненависти к украинцу как к врагу по-прежнему нет, нет ненависти к Украине. Есть ненависть к бандеровцам, к нацистам, хотя сейчас это является знаком украинской идентичности. Украинцы могут бояться русских, подчиняться им, но ненависть к ним — общее для украинцев чувство. Русские воспринимают украинцев как заблудших овец, подростков, загремевших на зону по детской глупости и подлежащих перевоспитанию.

Русские не относятся к Украине как англичане к бремени белого человека. Не говорят об украинцах «полулюди-полубесы». Не считают их расово неполноценными. Украинцы русских считают, русские украинцев — нет.

Не стоит говорить: «Их так воспитали». Есть поговорка: «Нас всех учили подлости, но почему ты оказался лучшим учеником?». Любви к русским у украинцев никогда не было. От равнодушия до ненависти — было. Любви и братства не было. Те, кто на Украине хорошо относятся к русским, это или сами русские, или русифицированные украинцы. Украинские украинцы — это к Бандере. Другой версии украинства не существует и никогда не появится.

У тех, кто вовлечён в боевые действия, есть ненависть к врагу — без неё долго не выживешь. В России на уровне доктрины и содержания политики укрофобии нет. Мы всё пытаемся отделить там «чистых» украинцев от «нечистых». Правильно или нет — другой вопрос. Такова наша политика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строй

И теперь мы воюем с НАТО, с Западом. Туда направлено всё острие пропаганды. Украинцы — лишь обманутые исполнители. Даже посочувствовать можно. А вот Запад — другое дело. Запад — настоящий враг, а внутренние друзья Запада — внутренние враги. Украинцы враги как бы по недоразумению. Доктринально в России никогда не было лозунга: «Россия — не Украина» и «Россия — Антиукраина».

Когда инициатива нападения не у вас, даже более слабый нападающий будет сильнее из-за внезапности нападения. Как знать, скольких бед и ошибок мы избежали бы, если бы отзеркалили отношение Украины к России. Возможно, не вскормили бы своим руками лютого врага, получившего от России максимум ресурсов для борьбы с ней: время, материалы, топливо, деньги, информацию, кадры, территории, жизненную и психическую энергию. Не было бы ничего этого, и войны бы не было. Не допустила бы Россия возникновения «Украины-не России-Антироссии».

Если украинская государственность будет сохранена, это будет самой большой исторической ошибкой России. Второй такой ошибкой является сохранение инерции нейтрального отношения к Финляндии. Финляндия — враг, такой же, как Украина. Не мы так считаем — Финляндия. Никакое продолжение торговли с Финляндией не имеет оправдания. Свет вырубили — хорошо, но мало. Закрыть им наш рынок и наши границы.

И главное — начать называть вещи своими именами. Бесполезно надеяться на лояльность их населения и не дать повода их пропаганде. Их пропаганда не нуждается в наших поводах. А население и так нас ненавидит. И будет ненавидеть. Ещё Макиавелли сказал: если придётся выбирать между тем, любят вас или боятся, то лучше пусть боятся. Так надёжнее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Когда Зеленский пугает Россию тем, что если не выпустят «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе или проведут референдум в Херсоне, то он выйдет из переговоров или расстреляет всех пленных, он понимает: России переговоры нужны, а ему — нет. Это сильная позиция, и мы сами его в неё поставили.

Украина — не заблудшая овца, не потерявшийся родственник. Это враг. И всегда таким будет. Никогда не будет нейтральной Украины — это глупость и вера в Деда Мороза. Украинская мечта — это когда нет в мире России, а на её месте — сплошная Украина. Почему мы должны стесняться это признавать? И потом платить жизнями наших людей за горькие поздние прозрения?