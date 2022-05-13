Пространство для маневра по снижению ключевой ставки до конца года у Центробанка есть. Как отмечается в свежем «Докладе о денежно-кредитной политике», размещенном на сайте Банка России, «базовый сценарий предполагает значение ключевой ставки в среднем за год в диапазоне 12,5–14,0% в 2022 году». Как известно, предполагается возможность дальнейшего снижения ставки и в 2023–2024 гг., но при развитии ситуации в соответствии с прогнозом Банка России (до 9–11% в среднем в 2023 г. и до 6–8% в среднем в 2024 г.). Такая траектория ставки, отмечают аналитики, поддержит кредитование на среднесрочном горизонте, не создавая рисков для финансовой и ценовой стабильности.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Между тем понятно, что подобные планы соответствуют текущей оценке ситуации экономики, которой присуща повышенная неопределенность. Иными словами, возможности снижения ставки, сроки и её размер полностью будут зависеть от фактической ситуации. Риски для базового сценария остаются всё те же. Как отмечается в докладе, «базовый сценарий существенно зависит от развития геополитических факторов, а также от способности экономики адаптироваться в новых условиях».

Среди основных проинфляционных рисков в среднесрочном периоде авторы доклада называют дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, более значительное снижение потенциала российской экономики, чем предполагается в базовом сценарии, дополнительные решения по существенному изменению параметров бюджетной политики, неизвестные на момент подготовки базового прогноза Банка России, а также рост инфляционных ожиданий, способствовать которому может, в частности, динамика обменного курса рубля

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По оценке Банка России, уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте. При этом общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне, но основные товары российского экспорта всё же будут продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостной объем экспорта товаров. Вместе с тем аналитики предполагают, что цены на товарных рынках на прогнозном горизонте будут постепенно возвращаться к своим равновесным уровням. Для целей модельных расчетов базового сценария предполагается, что средняя цена марки Urals в 2022 г. составит 75 долл. США за баррель, в 2023 г. — 65 долл. США за баррель, в 2024 г. — 55 долл. США за баррель.

Ожидается снижение объемов внешней торговли ниже исторически нормальных уровней: в базовом сценарии Банка России сокращение экспорта товаров и услуг в реальном выражении может достичь 17–21% в 2022 г. — как за счет нефтегазового, так и ненефтегазового сектора, тогда как в стоимостном выражении может снизиться на 8% относительно уровня 2021 г. Таким образом, сокращение физических объемов, как предполагается, будет в значительной мере компенсировано ростом цен. Вместе с тем негативным фактором выступает всеобщее замедление темпов мирового экономического роста и сокращение объемов мировой торговли. В 2023 г. ожидается, что экспорт продолжит сокращаться, но к концу прогнозного горизонта, по мере переориентации торговых потоков, падение прекратится и возможен небольшой рост

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Заправка автобуса газом

Однако снижение цен на мировых рынках в 2023–2024 гг. при сохраняющемся дисконте на российский экспорт приведет к дальнейшему снижению экспорта товаров и услуг в стоимостном выражении — на 14% в 2023 году и еще на 6% в 2024 году. Хуже обстоят дела с импортом: сокращение в реальном выражении может составить 32,5–36,5% в 2022 году. Но с выстраиванием новых цепочек ожидается восстановление его объемов и даже рост уже в 2023 г. По итогам года ожидается профицит счета текущих операций, который может превысить исторический максимум, достигнув величины в 145 млрд долл. США. Но по мере наступления, так сказать, баланса — когда стоимостной объем импорта будет расти, а экспорта, наоборот, будет снижаться — профицит счета текущих операций к концу прогнозного горизонта станет сокращаться — в 2024 г. его величина будет составлять не более 17% от уровня 2022 года.

Новые же экономические связи и рынки сбыта, заделы для локализации производств в России сформируются, по оценке Банка России, уже к середине 2023 года. То есть к этому времени экономика пройдет большую часть пути адаптации. Темп прироста ВВП по итогам 2023 года, как ожидает ЦБ РФ, может сложиться в диапазоне (-3)-0%. В 2024 г. восстановительный прирост ВВП по итогам года составит 2,5-3,5%. В дальнейшем же, как считают авторы доклада, рост может ускориться при условии, если новое равновесие будет базироваться на устойчивых фундаментальных факторах, которые предполагают увеличение совокупной факторной производительности за счет приобретения новых знаний, адаптации и развития технологий, появления инновационных решений, развития человеческого капитала.