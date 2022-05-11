На фоне того пристального внимания, которое последние два месяца западные СМИ уделяют конфликту на Украине, незамеченной осталась одна история. В конце апреля США и Россия провели обмен пленными. Москва освободила американского гражданина, бывшего морского пехотинца, который был задержан около трех лет назад, а Вашингтон освободил российского летчика, заключенного в тюрьму более десяти лет назад по обвинению в контрабанде наркотиков, пишет президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье, вышедшей 11 мая в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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Что делает обмен примечательным, так это то, что он произошел в то время, когда из-за проведения специальной военной операции России по денацификации Украины отношения Москвы и Вашингтона скатились до самой низкой точки со времен окончания Холодной войны. США предпочли избежать прямого военного участия в этом вооруженном конфликте, но многое делают для того, чтобы повлиять на его ход, в том числе поставляя Украине большое количество все более современного оружия, передавая Киеву разведывательные данные и проводя подготовку украинских военных, чтобы бывшая советская республика могла успешно противостоять российским силам и, возможно, нанести им поражение. США также предприняли шаги по укреплению НАТО и ввели жесткие экономические санкции против России

Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown Церемония передачи США Украине двух РЛС контрбатарейной борьбы AN-PQ-36. Львов, Украина

Вооруженный конфликт, вероятно, затянется на какое-то время. Хотя фундаментальный интерес Украины заключается в прекращении противостояния и предотвращении новых смертей и разрушений, стремление президента Украины Владимира Зеленского к миру не является безусловным. Он намерен вернуть территорию, занимаемую Россией, и обеспечить соблюдение суверенитета страны, чтобы среди прочего Украина могла присоединиться к Европейскому союзу. Он также хочет, чтобы виновные «в военных преступлениях» были привлечены к ответственности.

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Президенту России Владимиру Путину, со своей стороны, необходимо добиться результатов, которые бы соответствовали понесенным издержкам, в противном случае его могут ждать внутриполитические проблемы. Маловероятно, что можно будет заключить мир, который устранит разрыв между этими двумя, казалось бы, непримиримыми позициями. Гораздо более вероятно, что конфликт затянется «не на месяцы, а на годы» и станет фоном для отношений США и Запада с Россией

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенные дома в Мариуполе

Так, Запад, в частности, мог бы связать все свои отношения с Россией с действиями Москвы на Украине. Однако это было бы ошибкой, поскольку Кремль может повлиять на достижение Западом других своих целей, таких как ограничение ядерного и ракетного потенциала Ирана и Северной Кореи, а также в области глобальных усилий по ограничению выбросов, вызывающих изменение климата.

Хорошая новость заключается в том, что, как показывает обмен пленными, глубокие разногласия по поводу Украины не обязательно исключают взаимовыгодных шагов по другим направлениям, если обе стороны готовы не смешивать повестку. Но защита возможности выборочного сотрудничества потребует изощренной, дисциплинированной дипломатии.

Для начала США и их партнеры должны будут расставить приоритеты и даже ограничить свои цели на Украине. Это означает отказ от разговоров о смене режима в Москве. Западу нужно иметь дело с той Россией, которая есть, а не с той, которую хотел бы видеть. Власть в России может измениться изнутри, но Запад не в состоянии спровоцировать смещение действующей власти в стране, не говоря уже о том, чтобы гарантировать, что ей на смену придет кто-то лучше.

Аналогичным образом страны Запада поступили бы мудро, если бы они отложили разговоры о трибуналах по военным преступлениям для высокопоставленных российских чиновников и перестали хвастаться тем, что помогают Украине нападать на высокопоставленных российских генералов и корабли. То же самое относится и к репарациям.

Точно так же, хотя Россия в результате этого конфликта, вероятно, окажется в худшем экономическом и военном положении, правительство США должно ясно дать понять, что, вопреки замечаниям министра обороны Ллойда Остина, цель Америки не состоит в том, чтобы использовать кризис для ослабления России. Напротив, США должны подчеркнуть, что они хотят, чтобы война закончилась как можно скорее на условиях, отражающих суверенный и независимый статус Украины

(сс) U.S. Secretary of Defense Владимир Зеленский и Ллойд Остин

Что касается вооруженного конфликта, то Запад должен продолжать оказывать поддержку Украине и предотвращать эскалацию, избегая прямых боевых действий. Кремлю, однако, следует дать понять, что эта сдержанность вызвана тем, что он не расширяет масштаб конфликта на одну из стран НАТО и не внедряет оружие массового уничтожения, после чего такие добровольно установленные Западом ограничения исчезнут.

Запад также должен тщательно обдумать свои военные цели и способы их достижения. Цель должна заключаться в том, чтобы Украина контролировала всю свою территорию, но это не обязательно оправдывает попытки вернуть Крым или даже весь восточный регион Донбасса с помощью военной силы. Некоторые из этих целей могут быть лучше достигнуты с помощью дипломатии и выборочного смягчения санкций. Но до тех пор, пока поведение России не изменится, санкции должны не просто оставаться в силе, но и распространяться на импорт энергоносителей, доходы от которых идут на финансирование военных действий.

Дипломатия — это инструмент национальной безопасности, который нужно использовать, а не услуга, которую нужно дарить, и ее следует продолжать использовать в отношениях с Россией. Частные встречи между высокопоставленными гражданскими и военными чиновниками западных стран и России должны возобновиться, чтобы снизить риск просчета, который может привести к конфронтации или чему-то еще хуже, а также чтобы изучить возможности для сотрудничества по ограниченному кругу вопросов.

Вполне может быть, что конструктивные отношения с Москвой можно будет поддерживать только после смены политического руководства России. Но это никоим образом не меняет заинтересованности Запада в том, чтобы пока отношения не опускались ниже определенного уровня.