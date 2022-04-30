МИД Турции и Армении подтвердили, что следующая, третья встреча специальных представителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча для продолжения переговоров по нормализации отношений двух соседних стран состоится 3 мая в Вене. Напомним, что первую встречу представители Еревана и Анкары провели 14 января в Москве, а вторую — 24 февраля в австрийской столице. В итоге в общей сложности стороны на диалог между собой уже потратили несколько часов. За кулисами ведется активная дискуссия, официально стороны «положительно оценивают динамику переговорного процесса».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Непонятно только, о чём именно ведется речь. Изначально Анкара и Ереван заявляли, что готовы к нормализации отношений между собой «без каких-либо предварительных условий». В противном случае диалог был бы невозможен. Накануне первой встречи спецпредставителей МИД Армении обозначил поставленные задачи: восстановление дипломатических отношений между двумя странами и открытие границ. В принципе, эти задачи можно было бы решить в пакетном варианте, но можно и по отдельности. Кстати, объявление о восстановлении дипотношений между странами практикуется на уровне специальных нот внешнеполитических ведомств, а остальные проблемы выносятся на уровень создаваемых специальных комиссий. В нашем случае такого не происходит. Существовало мнение, что тому препятствует Азербайджан, стремящийся увязать турецко-армянские отношения с процессом завершения карабахского урегулирования. Но вице-председатель Турецко-армянского совета по развитию бизнеса (TABDC) Ноян Сояк утверждает, что «подход Баку к процессу нормализации изменился на 180 градусов». По его словам, «некоторые высокопоставленные чиновники в Баку в частном порядке предполагают, что нормализация турецко-армянских отношений может даже помочь сгладить их собственные послевоенные отношения с Арменией, продемонстрировав преимущества перехода от военной позиции к всеобщему вниманию к торговле».

В то же время в турецких СМИ со ссылками на дипломатические источники содержатся утверждения, что Анкара выставляет перед Ереваном определенное условие непрофильного характера: предоставление «экстерриториального Зангезурского коридора», который будет связывать «материковую часть Азербайджана» с Нахичеванью. К профильным требованиям можно отнести требования отказа на государственном уровне от политики международного признания Геноцида армян, заявление о признании территориальной целостности Турции с включением Западной Армении. Именно в такой редакции трактует Анкара 11-ю статью Декларацию о независимости Армении. Напомним, что в ней записано: «Республика Армения выступает за международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении». Что любопытно, Ереван проводит конституционную реформу с новой преамбулой и может появиться новая редакция 11-й статьи. Поэтому сам факт продолжения армяно-турецкого диалога на уровне спецпредставителей говорит о том, что присутствует негласная повестка, по которой, похоже, ведется сложная дискуссия.

Русские солдаты над останками заживо сожжённых армян в деревне Шейхалан, 1915 г.

Ясно, что после второй карабахской войны проблема статуса Степанакерта снята с дискуссии в армяно-турецких отношениях. Турецкие эксперты заявляют, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в закрытом диалоге с Турцией не педалирует проблему Геноцида армян в 1915 году. Но дело в том, что президент США Джо Байден в обращении по случаю 107-й годовщины Геноцида армян второй год подряд назвал события 1915 года в Османской империи геноцидом. В этой связи внешнеполитические ведомства Турции и Азербайджана выступили с осуждением этого заявления, считая его «несовместимым с историческими фактами и международным правом, не имеющим отношения к действительности». Одновременно действиями Байдена оказалась недовольна и многочисленная и мощная армянская диаспора в США. В релизе Армянского национального комитета Америки (ANCA) говорится, что «армянская община США ожидает от президента Байдена конкретных шагов для обеспечения справедливости в вопросе геноцида», содержится призыв отказаться «от оказания военной помощи Азербайджану, которая материально укрепляет и морально ободряет диктатуру, одержимую идеей завершить Геноцид армян».

Напомним, что в октябре 2009 года Турция и Армения, подписав известные Цюрихские протоколы по нормализации отношений, предприняли попытку вывести проблему Геноцида армян из сферы большой политики, перевести в плоскость изучения в формате совместной комиссии историков. Однако Анкара затем отказалась от ратификации протоколов. В дальнейшем стороны упоминали о Геноциде армян в основном в силу складывающихся каких-то ситуационных политических моментов. Только поэтому между Ереваном и Анкарой и начались переговоры по нормализации отношений. Но сейчас на этом направлении могут появиться сложности. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, встретив в Уругвае демонстрантов-армян, показал им знак националистической организации «Серые волки», которая запрещена в ряде стран. Это, как говорит глава постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям, депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян, «вряд ли будет способствовать формированию атмосферы взаимопонимания и диалога между двумя народами».

МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу

Так что от предстоящей в Вене встречи спецпредставителей Турции и Армении ждать каких-либо результатов не приходится. Но диалог будет продолжаться, как говорится, до лучших времен и в ожидании каких-то долгосрочных перспектив. Анкара, которая координирует свои действия с Баку, будет продолжать пытаться избавиться от вызывающих «головную боль» у турецких дипломатов армянских проблем. Еревану придется либо менять переговорную повестку, либо впасть в состояние политического ожидания.