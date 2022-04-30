Решение Банка России снизить ключевую ставку с 17 до 14 процентов годовых стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Хорошо. Значит, ситуация стабилизируется. Но хомячкам будет печаль-беда, они так хотели видеть в России «разорванную в клочья экономику», — считает Олег Б.

Многие пользователи были рады узнать, что экономическая ситуация в России стремительно восстанавливается.

«Значит, экономика встаёт на ноги! Это прекрасный показатель!» — пишет Виктория А.

Некоторые комментаторы отмечают, что планы США и их союзников, согласно которым российская экономика должна была быть задушена всевозможными санкциями, были перечёркнуты.

«Это отличные новости! Потому что ведь Запад пытался «разорвать» нашу экономику, а в итоге мы стали только сильнее», — написала Елена З.

Часть людей полагает, что только профессионализм руководства Банка России позволил российской экономике с успехом обойти огромное количество ограничений и начать снижать напряжение в обществе.

«Прекрасная новость! Центробанк очень чётко сработал в кризисной ситуации! Набиуллина всё-таки своё место заслуженно занимает!» — поделилась своим мнением Юлия К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Другие же считают работу, проделанную Эльвирой Набиуллиной — главой ЦБ, совершенно недостаточной для того, чтобы Россия могла рассчитывать на будущее.

«И тем не менее, 14% процентов — это конский процент. С таким нам развития экономики не видать», — указывает Ягода К.

Ряд пользователей указывает на то, что из-за высокого процента ключевой ставки в России очень медленно развивается производство, а простым гражданам труднее обрести собственное жильё, что естественным образом сказывается на будущих показателях демографии в Российской Федерации.

«Вообще не вижу повода для радости. 14% означает, что Россия какой была, такой и осталась. Экономическая модель нашего государства не соответствует нынешним требованиям. В условиях санкций нам нужно развивать внутреннее производство, агитировать людей рожать побольше детей и выдавать им всем выгодные ипотеки. А пока что Центробанк во главе с Набиуллиной пытается латать дыры. А корабль наш меж тем вскоре налетит на рифы» — предупреждает Алексей С.

«Давайте уже ипотеку под 3-6%! И кредиты на производственное оборудование для бизнеса под 4%. Вот тогда экономика расти нормальными темпами будет. А сейчас всё без толку. Что 14%, что 114%, всё равно никто под такие проценты не соглашается работать», — пишет Семён К.

Нашлись и те, кто уверены, что достигнутые успехи не означают, что Россия выбралась из экономического капкана, устроенного ей Западом.

«Российская экономика выстояла, и это неоспоримый факт. Но ведь наш враг не сидит сложа руки. Каждый день против нас разрабатывают и применяют новые и новые козни. Нельзя нам радоваться сиюминутным успехам. Война ещё не закончена. Впереди очень много препятствий. Нужны глобальные изменения в экономической модели России. Пора браться за это по-настоящему», — считает Георгий К.

Напомним, 29 апреля Банк России сообщил в своём Telegram-канале о том, что снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов годовых. Регулятор отметил, что условия к такому снижению возникли благодаря прекращению роста рисков для ценовой и финансовой стабильности.