Архангельская область, 16 ноября, 2005, 17:42 — ИА Регнум. "По данным исследований института океанологии имени Ширшова, на сегодняшний день мы довольно уверенно можем утверждать, что на дне озера Сюрзи никаких антропогенных компонентов не было обнаружено", - заявил начальник отдела мониторинга и информации комитета по экологии администрации Архангельской области Василий Воронин 15 ноября на круглом столе, посвященном деятельности космодрома "Плесецк" в Архангельской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что озеро Сюрзи находится на границе Архангельской области, республики Коми и Ненецкого автономного округа. Оно славится обилием рыбы. Осенью 2002 г. здесь при загадочных обстоятельствах умер рыбак. Это был уже второй случай гибели людей от отравления на озере. Схожие симптомы неоднократно проявлялись и у других рыбаков. Трагедии расследовались. По заключению врачей, смерть наступила от отравления неизвестным ядом. Пока точно установлено, что это ни алкоголь, ни остатки ракетного топлива, которые, по одной из версий, могли попасть в озеро при пуске ракет с космодрома Плесецк.

"Впервые версию о гептиловом отравлении выдвинули эксперты из Москвы. После гибели рыбаков в 2002 году, останки были отправлены в 111 центр криминологической экспертизы города Москвы. Но в результате исследований эта версия не подтвердилась", - пояснил Воронин.

По результатам последней, третьей, экспедиции на таежный водоем, организованной администрацией области с целью установления источника неизвестного яда, ничего подозрительного выявлено не было. "На озеро Сюрзи выезжали экспедиции, специалисты проводили эколого-геохимические исследования, брали пробы воды, донных отложений, растительности, рыбы. Помимо этого специалисты обследовали прилегающую к озеру территорию, значительный участок акватории Сюрзи. Смертельно опасного гептила нигде не обнаружили. Никаких следов падения фрагментов ракет тоже нет", - заявил Воронин.

Тем не менее, причины произошедшего до сих пор выясняются. Возбуждено уголовное дело, также расследованием этого происшествия занимаются специалисты прокуратуры.