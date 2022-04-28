Заявление главы правовой секции постпредства России в ООН Сергея Леонидченко о том, что денацификация Украины будет завершена, все виновные в пытках и убийствах нелояльных киевскому режиму понесут заслуженное наказание, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Россия всегда доводит всё начатое до конца. Как показывает практика, любой наш враг рано или поздно будет наказан. А кто к нам с мечом придёт, так тот и вовсе от меча погибнет. Как завещал Невский», — пишет Галя М

Василий Иванов ИА REGNUM Российские бойцы готовы встретить врага

Многие пользователи пришли к выводу, что стоит напоминать мировому сообществу, что военная спецоперация России на Украине ставит задачу провести на территории соседнего государства денацификацию. Без выполнения этого пункта боевые действия не прекратятся и Россия не отступит.

«Да и правильно. Если до ООН не доходит эта простая мысль, то значит, мы сами до них доведём это уже постфактум. Там понимают пусть как хотят. Всё равно эта организация уже давным-давно изжила себя», — отметила Евгения К.

Некоторые комментаторы отмечают, что все задачи спецоперации России будут выполнены, это лишь вопрос времени.

«А разве мы отказывались от наших изначальных планов? Ну уж нет, извольте. Мы будем действовать согласно той задаче, которую поставил главнокомандующий. Успехи у нашей армии уже есть, но она не собирается останавливаться на достигнутом. Только полная денацификация и демилитаризация Украины», — указывает Иннокентий Я.

Часть людей полагает, что второй этап специальной военной операции России на Украине подразумевает, что будет и третий, и, вероятно, даже четвёртый этап. Спецоперация продлится ровно столько времени, сколько потребуется для осуществления полноценной денацификации на украинской территории.

«Самое главное обеспечить безопасность стране. Если Россия не доведёт спецоперацию до конца, то все действия нацистов по терроризированию русскоязычного населения будут продолжаться. Все их теракты и кровопролитие может только прогрессировать, особенно в отношении русских. Поэтому спецоперация должна продолжаться вплоть до достижения всех ранее поставленных целей. Ни шагу назад!», — считает Панкрат М.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия борется за высшие ценности против мирового зла, но есть и те, кто старается помочь разного рода демонам, препятствующим Вооружённым силам РФ.

«Скоро бандеровцы превратятся в макулатуру – окажутся на страницах истории. Это будет очень хорошим примером другим радикалам, которые покушаются на жизнь и здоровье российских граждан», — уверен Александр Г.

«Добиться желаемого будет непросто, пока нацистам каждый день эшелонами доставляют иностранное вооружение. По этим поставкам надо бить, чтобы обескровить украинскую бандеровскую армию», — поделился своим мнением Максим К.

Нашлись и те, кто убеждены, что Россия рано или поздно убедит своих оппонентов по геополитической карте отказаться от бессмысленных попыток загнать её в угол.

«Стоит напомнить слова президента, который предупредил недружественные страны: «В случае попыток вмешательства в ситуацию на Украине со стороны, ответные удары России будут молниеносными», — напоминает Valerian D.

«Что Зеленский будет делать, когда финансовый и вооружённый потоки остановятся? Какую песню потом запоет?» — интересуется Валентина Ш

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Киевский режим понимает, что его дни сочтены, но он надеется продлить себе жизнь хотя ещё на месяц-два. Тем не менее вскоре вся Украина будет освобождена от нацистской нечисти», — убеждён Валентин С.

Напомним, 28 апреля глава правовой секции постпредства России в ООН Сергей Леонидченко заявил в ходе неформального заседания Совбеза организации о том, что денацификация Украины будет завершена, все виновные в пытках и убийствах нелояльных киевскому режиму понесут заслуженное наказание.