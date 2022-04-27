Власти Австрии в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняли условия России по оплате природного российского газа рублями. Об этом 27 апреля сообщил на пресс-конференции в Вене австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они (условия российской стороны. — О. П.) были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — отметил политик.

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Новость обсудили в телеграм-каналах PASHA TODAY (телеграм-канал украинского журналиста Павла Кухаркина), «Денацификация UA» и «Open Ukraine | Открытая Украина». Многие из участников обсуждения усмотрели в новости повод для сарказма, напомнив, что совсем недавно лидеры европейских стран заявляли, что не пойдут на условия России по оплате за природный газ.

«Правильно сделали, что приняли», — отреагировала Ivita.

«И что в суд даже не подали за нарушение контракта?» — иронизирует Марина К.

«Не зря он с Владимиром Владимировичем шептался», — добавила Лариса.

«Нравится — не нравится, плати рублями за газ, красавица», — смеется Александр С.

«Повыёживались — да и прогнулись», — с сарказмом отметил Geronimo.

«Тут должна быть музыка из «Ералаша»: «Все!» — пошутил Max S.

«Умная Австрия и умная Венгрия», — написала Evgenia B.

«Неужели дошло, что шутки кончились?» — поинтересовался Dmitriy P.

«А как же весь мир с Украиной?!» — шутит Hislowlow.

«Последняя фаза? Принятие?» — задался вопросом Алексей.

Government.ru Транспортировка газа

«Польше перекрыли [газ] — остальные задумались», — пишет Виктория.

«Рубль всему миру голова. Хождение бумажных валют натовских государств в России надо запретить», — отреагировал один из участников обсуждения.

«А вот и переобувочная подъехала», — пошутил Olejjio.

«Это тот Нехаммер, который ездил в РФ погрозить пальчиком?» — с юмором напомнил hazardic.

«А гонору было-то… Тьфу на вас, шавки подзаборные. Смотреть противно», — не выдержал один из участников обсуждения.

«А как щеки надувал, недовольный был…» — смеется Алла.

«Надо ещё за поставки оружия Украине газ отключать. Тогда они начнут фильтровать свой базар. А то разговорились…» — отметил «ТА».

«На секундочку, Австрия в Евросоюзе, а указание от обкома было в рублях не платить. Бунт на корабле?» — поинтересовался Aleks.

«Вот же!!! Умеют, когда надо!!! А то все — не будем, не будем», — написала Татьяна.

«ЕС пустил на убой… [поляков] с болгарами. Посмотреть, пойдёт РФ до конца или нет. Пошла. Теперь уже оплата в рублях не противоречит санкциям. А какие все грозные были в марте. Ух… прям жёсткие правители были», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.

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