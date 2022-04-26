Индия последовательно занимает позицию нейтралитета в разгорающемся глобальном конфликте, имеющем не только военно-политическую, но и экономическую составляющую. Специальная военная операция России вызвала беспрецедентный санкционный шквал со стороны коллективного Запада, вызвав глобальную турбулентность финансовых и товарных потоков в мировой экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Россия принимает защитные меры, вводя новые правила валютного регулирования, перенаправляя свой экспорт на новые рынки, обеспечивая импорт критично важной продукции от новых поставщиков и перестраивая логистику. Очевидно, что это непростая работа, которая требует значительных усилий и времени. Новые рынки для российского экспорта и импорта — это прежде всего Азия. Китай, Индия и Юго-Восточная Азия наращивают свой товарооборот с Россией, что раздражает коллективный Запад, прежде всего США и Великобританию как застрельщиков нового глобального противостояния.

Китаю Запад уже пригрозил санкциями и пообещал ответственность за якобы оказываемую России поддержку в нынешнем кризисе. Враждебная риторика американских должностных лиц и СМИ в отношении КНР зашкаливает — Пекин объявлен стратегическим противником. В то же время никаких серьезных санкций против Китая не вводится. Дело ограничивается словесными и дипломатическими дуэлями, провокационными военными маневрами у Тайваня, а также привычными и излюбленными Западом обвинениями в нарушении прав человека еще в двух чувствительных для Пекина регионах — в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Современное административно-территориальное деление Тибета

В отношении Индии Запад избрал тактику увещеваний, а не угроз. Западные наблюдатели отмечают удивительную мягкость официальных заявлений и СМИ в отношении позиции Нью-Дели. Эта несвойственная бывшим колонизаторам дипломатичность объясняется нежеланием конфронтации с еще одним растущим азиатским гигантом. Одновременная конфронтация с Россией, Китаем и Индией покажет слабость англосаксонской цивилизации, оттолкнет от нее еще больше стран, в том числе в американской вотчине — ЕС. Только опасения получить обратный желаемому результат заставляют Запад ограничить давление на Индию мягкими увещеваниями и призывами. В ответ Нью-Дели ограничивается общими заявлениями, что поддерживает мирное решение международных конфликтов. Этого явно недостаточно для США, Великобритании и их союзников, стремящихся к тотальной изоляции России на грани «горячей» 3-й мировой войны.

В Нью-Дели прекрасно понимают эту логику и не намерены отказываться от сотрудничества с Россией как по экономическим, так и по политическим причинам. Нынешний глобальный кризис не разъединил, а сблизил позиции Индии и Китая. Обе страны отказались голосовать за антироссийскую резолюцию в ООН, обе отказались вводить санкции. Больше того, в Нью-Дели, как и в Пекине, поддержали постепенный перевод расчетов с РФ на национальные валюты.

Санкционный режим, объявленный Западом, привел к резкому росту российско-индийского сотрудничества, в том числе в традиционной оборонной сфере. Уже заявлено, что после насыщения российских войск новейшими системами ПРО С-500 они будет предложены Индии. После начала российской спецоперации и введения беспрецедентных санкций поставки российской нефти в Индию за месяц оказались сопоставимыми с объемами за весь 2021 год. Так же, примерно на порядок, выросли поставки продукции индийской фармакологической промышленности в Россию.

Gazprom.ru Добыча нефти

За политикой Нью-Дели стоит не только чувство собственного национального достоинства и нежелание быть западной марионеткой, хотя это очень важные факторы. В идущей глобальной конкурентной борьбе экономические преимущества дают серьезный, если не решающий перевес. Западные страны вынуждены покупать нефть и газ, кровь любой экономики, по заоблачным ценам, став жертвой собственной недальновидности. В этой ситуации, в условиях санкций, РФ продает свою нефть со значительным дисконтом. Покупая нефть по заниженным по сравнению с США ценам, Китай получает дополнительные конкурентные преимущества перед западными экономиками. Последуй Нью-Дели в западном фарватере и откажись от значительно более дешевой российской нефти, он ослабит свои позиции в экономическом соревновании с КНР, которое определит будущее многополярное мироустройство. Так же и в случае с развитой в Индии фармакологической промышленностью — упускать емкий российский рынок, к тому же растущий из-за ухода западных компаний, было бы непростительной глупостью. При этом взлет мировых цен на энергоносители обеспечивает России большую валютную выручку, чем в досанкционный период, даже с учетом дисконта.

Традиционное российско-индийское военно-техническое сотрудничество, в том числе в боевой авиации, ВМС и в поставках и производстве стрелкового оружия, также будет неизбежно развиваться. Отказаться от него, как о том просят англосаксонские противники России, означает для Нью-Дели поставить под угрозу собственную обороноспособность и пожертвовать интересами своей национальной безопасности в пользу амбиций Запада сохранить свою мировую гегемонию.

Помимо экономических мотивов, у индийского руководства существуют и определенные военно-политические опасения. Создание военно-политического блока AUKUS, в который входят только англосаксонские страны — Австралия, Великобритания и США, не может не тревожить Нью-Дели. Индия не входит в этот блок, следовательно, сегодня нейтральный, завтра он может стать враждебным. Это азы международной политики, известные в любой столице. Кроме того, строительство в Австралии атомных подводных лодок резко изменит баланс сил в Индийском океане и неизбежно станет инструментом давления на государства региона. Понимание этой угрозы объективно сближает позиции Индии и Китая на международной арене, особенно в условиях глобального кризиса. Противоречия между Индией с одной стороны и Китаем и Пакистаном с другой остаются нерешенными, конкуренция между ними будет продолжаться. Однако общее понимание характера нынешнего глобального экономического и военно-политического кризиса дает возможность сторонам переосмыслить региональные противоречия в пользу сотрудничества, а не конфронтации.

Пророссийский дрейф Индии дает основания для оптимизма. В нынешних условиях РФ как никто заинтересована в макрорегиональной стабильности и должна приложить для этого все усилия. Треугольник Россия — Индия — Китай должен перестать быть геополитической мечтой и иллюзией, а найти приоритетное место в реальной внешнеполитической деятельности нашей страны.