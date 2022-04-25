Заявление Международной федерации плавания (FINA) о том, что российскую сборную по плаванию лишат золотых медалей чемпионата мира 2016 года из-за дисквалификации пловца Артёма Лобузова и передадут награды американской команде, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Дейнека. Пловцы прыгают (фрагмент). 1947

«Позорники западные!» — написал Николай Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение отобрать у российской сборной по плаванию золотые медали и вручить их американцам выглядит просто омерзительным и не принесёт радости сборной США.

«Серьёзно? Спустя целых шесть лет, во времена развязанной русофобии, вдруг обнаружили допинг у российских пловцов? Интересно, каково этим американским спортсменам получить медали, которые они не заслужили?» — интересуется Гульнара А.

Некоторые комментаторы отмечают, что американские пловцы должны сами отказаться от присуждённой им победы, потому что они не имеют к ней никакого отношения.

«Должно быть стыдно взять медаль, зная прекрасно, что ты никак далеко не чемпион! Зачем тогда соревнования нужны? Тут даже славой не получится обзавестись», — уверена Валентина М.

Часть людей полагает, что международный спорт на сегодняшней день насквозь пропитан политикой и русофобией, поэтому принимать в таких мероприятиях участие сейчас не имеет никакого смысла.

«Зачем вообще проводить все эти соревнования? Не проще бы сразу все золотые медали вручать сборной США, а все остальные медали распределять по квотам?» — задаётся вопросом Святослав С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мужчина-пловец

Ряд пользователей указывает на то, что этот акт воровства победы у российской сборной, вероятно, и был инициирован со стороны США.

«Каким образом эту процедуру собираются осуществить? Золото у наших ребят, а то, что выдали американцам, никто не видел, и их самих-то никто не знает. Жалкие, смешные шакалы из страны дураков, с президентом в виде Бидона. Золото 2016 года. США и их шавки совсем рехнулись, раз идут на столь безумные поступки», — написала Распутица Р.

«А эти американцы всегда были вороватыми. Всё воруют, что плохо лежит. Своего же нет ничего», — пишет Татьяна П.

«Американцы всю историю были ворами, мошенниками и трусами! Какие они спортсмены? Россию они могут выиграть только так!» — считает Георгий К.

Нашлись и те, кто уверены, что Запад уничтожил свою репутацию и отныне весь остальной мир начнёт проводить свои собственные соревнования, без участия в них запятнавших себя стран.

«Что медали, что российские активы. Сами заработать не в состоянии, а украсть — это всегда пожалуйста! В очередной раз и ЕС, и США убедили весь мир в своей несостоятельности! Слабые завистливые люди, потерявшие всякое достоинство!» — подметила Алёна Ч.

(сс) ~~swimfreak~~ Соревнования по плаванию

«Да пошли они к чёрту. Вообще нужно выходить из всех соревнований. Надо делать свои, позвать Азию, Африку и т.д. Нынешний спорт полностью политизирован. Нужны азиатские Олимпийские игры, нужен честный мировой чемпионат по плаванию ну и т.д.», — указывает Ленур С.

Напомним, 24 апреля Международная федерация плавания сообщила РИА Новости о том, что российскую сборную по плаванию лишат золотых медалей чемпионата мира 2016 года из-за дисквалификации пловца Артёма Лобузова и передадут награды американской команде.