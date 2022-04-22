Будущее сербско-российских отношений на сегодняшний день слишком зависит именно от сербской стороны. Такое мнение ИА REGNUMM высказала российский историк-балканист Анна Филимонова.

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Напомним, что Сербия пока остается единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России. Глава Сербии Александр Вучич 21 апреля в интервью изданию «Файнэншл Таймс» заявил, что Сербия не намерена выбирать сторону в российско-украинском конфликте и присоединяться к антироссийским санкциям несмотря на то, что Брюссель призывает страны — кандидаты на вступление в Евросоюз ужесточить экономические санкции против президента Владимира Путина. Тем не менее представитель Сербии ранее проголосовал на заседании ГА ООН за исключение России из Совета по правам человека этой международной организации, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала словами о том, что Россия всегда в трудную минуту поддерживает своих друзей и исходит из того, что страны, которые называют себя друзьями России, исповедуют те же подходы.

«Россию можно обвинять в том, что она не делает ничего в стратегическом плане, и что вся ее политика на сербском направлении заключается в тактическом удержании каких-то слабых экономических связей. Но, по крайней мере, Россия не делает ничего плохого. Москва не делает никаких недружественных шагов по отношению к Сербии ни в политическом, ни в экономическом, ни в пропагандистском плане», — рассказала Филимонова.

По ее словам, в информационном поле России Вучич не представлен ни с какой стороны — ни с положительной, ни с отрицательной, он просто появляется время от времени в отдельных сюжетах, в зависимости от информационных поводов. «Это для него большой плюс, так как российская общественность в основном не знает о его политике по отношению к Косово и о его внутренней политике относительно самой Сербии. Ему не в чем упрекнуть Россию», — добавила историк.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Александр Вучич

Возвращаясь к словам Вучича о том, что Сербия не намерена выбирать сторону и вводить санкции против России, эксперт отметила, что в современном глобализованном мире возникает весьма важный и интересный вопрос о суверенности, независимости и самостоятельности властей, которые представляют свои народы. «Главный вопрос: кого же, собственно, они представляют?» — отметила Филимонова, напомнив, что сербское общество неоднократно высказывалось и против антироссийских санкций, и против голосования Сербии за исключение России из Совета по правам человека ООН.

«Что касается самого Вучича, его внешнеполитический выбор — это интеграция в ЕС. Это константа, которую мы должны запомнить. Дальше идет простейшая манипуляция — лидер Сербии говорит о том, что на него оказывается давление по поводу санкций, хотя никакого давления на него никто не оказывает. Все представители ЕС просто говорят о том, что Сербия должна выполнить обязательства, которые она сама взяла на себя, подписав соглашение о стабилизации и присоединении к ЕС», — пояснила историк.

Филимонова уточнила, что курс на евроинтеграцию Сербия взяла во время президентства Бориса Тадича, но Вучич не покинул этот курс.

Foreign and Commonwealth Office Борис Тадич

Анна Филимонова К тому же, как бы Вучич ни клеймил предыдущий режим, самое интересное, что в кадровом отношении этот режим перекочевал к нему фактически на 90%. Во внутренней и во внешнеполитической ориентации мы тоже видим единую линию развития. Слова о беспрецедентном международном давлении, которому подвергается Сербия из-за России, — просто лукавство. Это не давление, это международное обязательство, которое Сербия не может не выполнить.

Первый выбор Вучича — официальный, продолжила Филимонова. Это следование европейскому курсу в соответствии с соглашением о стабилизации и присоединении, уточнила она. Тем не менее, допустила эксперт, не исключено, что Вучич сделал и второй, личный выбор.

«Мы не можем знать точно, были ли достигнуты какие-то договоренности между Вучичем и Западом, но мы видим, например, его политику по отношению к Косово. Здесь четко просматривается абсолютное разделение между словами и делами Вучича. При оценке политического курса никогда нельзя ориентироваться на слова — только на дела. Сепаратистскому Косово Вучич предоставил все атрибуты государственности и даже позволил ему установить границу по административной линии, отделяющей центральную Сербию от южного автономного края», — рассказала эксперт.

По отношению к России Вучич косвенно ввел санкции в 2014 году, продолжила Филимонова.

«Формально это не санкции, это непозволение собственной экономике переориентироваться и занять в торгово-экономическом сотрудничестве с Москвой нишу тех стран, которые тогда предпочли уйти из России. Несмотря на тонны подписанных документов о стратегическом партнёрстве, подписанных еще с президентом Томиславом Николичем, в практическую сферу все это не перетекло», — отметила эксперт.

Официальное интернет-представительство президента России Томислав Николич

Поэтому, полагает Филимонова, Вучич с одной стороны просто должен ввести санкции против России, но с другой он этого не хочет, так как это станет его политическим самоубийством, также как и возможное признание Косово.

«Все официальные договоренности, которые Сербия заключила с Западом, так же, как и те, которые Вучич может иметь лично с представителями западных стран, заставят его в какой-то момент приступить к практической реализации вопроса о присоединении к антироссийским санкциям. Не будем гадать, сделает ли он это или нет, но он безусловно ведет дело к этому, медленно подготавливая общественность к подобному шагу», — полагает Филимонова.

По ее словам, Вучич по поводу недопустимости введения санкций против России говорит всё то, что говорят и представители оппозиции, но чем больше он говорит, тем больше закрадывается подозрение, что это спектакль, рассчитанный на внешнеполитических партнеров, т.е. на Кремль и на внутренних потребителей, т.е. на избирателей.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин беседует с Александром Вучичем

«Что готовится на самом деле, мы скоро увидим. Вучич перехитрит самого себя. Он думает, что он может играть на противоречиях России и Запада, что может бесконечно говорить одно, а на практике проводить прямо противоположные вещи. Но сейчас ситуация его приведет в тупик. Я думаю, что он уже фактически на миллиметр от этого», — заявила Филимонова.

Пока в Сербии у власти человек, который и формально, и неформально связан теснейшими узами именно с коллективным Западом и разрушает сербскую идентичность, сербско-российские отношения будут только ухудшаться, добавила эксперт.

«В момент прихода к власти у Вучича все карты были на руках. Он получил огромный избирательный русофильский корпус, который поддерживал его во всех начинаниях, он получил беспрецедентную поддержку России, которую можно сравнить только со слепой любовью матери к младенцу. Он, по сути дела, от этого всего отказался сам. Но весь его правящий режим был приведен к власти для выполнения совершенно специфических задач. Эти задачи не подразумевают никакого проекта развития для нации как таковой», — подытожила Анна Филимонова.