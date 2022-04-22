На фоне того, как Россия начинает новый этап своей специальной военной операции, ряд политиков США и ЕС выступают за завершение конфликта путем переговоров. Вообще лидеры стран Запада ведут себя так, как будто они не верят в военную победу Киева и именно поэтому выступают за дипломатическое решение, готовые пойти на признание территориальных приобретений Москвы. Тем не менее Украина еще может добиться четкой военной победы, пишут президент и главный исполнительный директор Центра анализа европейской политики и адъюнкт-профессор европейских исследований Школы перспективных международных исследований института Джонса Хопкинса Алина Полякова и старший директор Евразийского центра Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в РФ) и бывший посол США на Украине Джон Хербст в статье, вышедшей 22 апреля в Foreign Affairs.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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То, какими будут условия победы, решать, конечно, Киеву. Ранее, в интервью западным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не отдаст территории на востоке ради прекращения конфликта. Иными словами, та или иная победа должна будет повлечь за собой немедленное возвращение к статус-кво 2014 года, а также нахождение пути к восстановлению полной территориальной целостности Украины, включая две народные республики. Крым — более сложный вопрос, но можно предусмотреть урегулирование, в рамках которого статус полуострова так и останется спорным. Для достижения этих целей Запад должен предоставить Киеву оружие, обучение для его военных, а также поддержку в области кибербезопасности.

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«Запад должен сделать это, чтобы помочь как украинцам, так и себе: Украина доблестно сражалась не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Соединенные Штаты, НАТО и Европейский союз осознают, что поставлено на карту, и обязаны оказать Украине всю необходимую поддержку», — подчеркнули Полякова и Хербст.

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Президент США Джо Байден, выступая с речью в Варшаве, указывал на то, что конфликт на Украине касается не только бывшей советской республики, что, напротив, речь идет о «битве между демократией и автократией». Но дела Запада не соответствовали его риторике: США и ЕС стали проявлять излишнюю осторожность, их курс оказался противоречивым и пронизанным опасениями, что они спровоцируют эскалацию со стороны Москвы.

president.pl Джо Байден в Польше

Например, в начале марта США посчитали, что отправка советских истребителей из Польши может быть воспринята как акт эскалации, поэтому от нее отказались. Чего нельзя сказать об отправке танков. Более того, Вашингтон, по-видимому, решил не направлять американские зенитно-ракетные комплексы непосредственно на Украину. Однако, когда Словакия передала ЗРК С-300, Россия не отреагировала никаким особенным образом, заявив лишь, что этот комплекс был уничтожен.

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Однако есть все основания говорить о том, что Вашингтон начинает проводить более решительный курс: Белый дом с 24 февраля уже выделил более $3 млрд помощи, 10 апреля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена предпримет «агрессивные действия», чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя. В последующие дни Белый дом объявил о двух пакетах прямой военной поддержки на сумму $800 млн, впервые предоставив бронетранспортеры и артиллерию И-155, тяжелое вооружение, которое украинцы запрашивали в течение нескольких недель и которое будет иметь решающее значение на фронте.

«Это шаги в правильном направлении, но Украине нужно гораздо больше, если она хочет оттеснить Россию на востоке. Конкретно это означает, что администрация должна действовать быстро и в координации с союзниками, чтобы предоставить Украине больше запрошенного оружия, особенно беспилотники большой дальности, системы противоракетной обороны, истребители и бомбардировщики», — указали авторы, отметив, что самая большая слабость Украины была в противовоздушной обороне.

США и НАТО заявили, что не будут вводить бесполетную зону, потому что из-за этого велик риск прямого столкновения сил НАТО с Россией, но альянс не должен исключать ограниченную бесполетную зону с четко оговоренными правилами ведения боевых действий, направленными на защиту «гуманитарных коридоров». Несмотря на опасения, что та или иная бесполетная зона приведет к прямой конфронтации с Россией, эскалация не неизбежна, если НАТО четко определит масштаб операции — безопасность гуманитарных проходов в очень ограниченных географических районах — и сообщит об этом Москве публично и в частном порядке. По крайней мере, союзники должны предоставить силам Украины возможность самим ввести бесполетную зону над собственным воздушным пространством страны.

Michał Zieliński Солдаты НАТО

Больше для поставок оружия на Украину должен сделать, в частности, Евросоюз. После начала спецоперации ЕС выделил Киеву €1,5 млрд на нужды обороны, но эта сумма меркнет по сравнению с €35 млрд, которые за тот же период блок заплатил России за энергоносители. Германия якобы взяла на себя обязательство отправить больше тяжелого оружия на Украину, но еще не поставила Киеву ни одной единицы, и у Берлина нет четкого графика таких поставок.

Действительно, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что поставки оружия из правительственных источников достигли своего предела и что она не будет отправлять танки на Украину, потому что боится истощить свои запасы. Другие союзники, которые готовы отправить более тяжелое вооружение советской эпохи, также выразили обеспокоенность по поводу истощения своих военных резервов и ожидают, что их восполнят США.

Таким образом, сможет ли Украина защитить себя, будет зависеть от способности Вашингтона обеспечить линии снабжения не только Киеву, но и союзникам на восточном фланге НАТО. Соединенным Штатам необходимо будет установить каналы связи со всеми этими странами таким образом, чтобы они были последовательными, прочными и глубокими. В своем выступлении перед Конгрессом генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил комитету палаты представителей по вооруженным силам, что он ожидает, что конфликт на Украине будет носить затяжной характер и растянется на годы, и поэтому Украина должна иметь стабильные поставки оружия для своих неотложных нужд и обеспечения возможности самозащиты в будущем.

Вашингтону необходимо будет нарастить военное производство, сократить задержки с поставками военного снаряжения за границу и работать с союзниками над увеличением их производственных мощностей по производству более легкого оружия и предметов снабжения, таких как бронежилеты и запасные части. Также, возможно, потребуется начать обучение украинцев обслуживанию и управлению американскими истребителями F-16, а также эксплуатации других систем вооружения западного производства. НАТО также играет ключевую роль в перевооружении и переобучении украинской армии. Альянс может и должен создать механизм для сбора и распределения пополнения запасов из стран-членов и между ними. Альянс также должен создать центр, возможно, в Польше или Румынии, где он сможет обучать украинские силы тому, как использовать новое оборудование.

U.S. Army Инструктор США на Украине

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Но помощь Украине в победе потребует не только военной поддержки. Путин утверждает, что «экономический блицкриг» Запада против России потерпел неудачу. Соединенные Штаты и ЕС должны доказать его неправоту, быстро усилив экономические санкции против Москвы, которые в настоящее время недостаточно сильны, чтобы оказать воздействие на специальную военную операцию. Вашингтону следует ввести вторичные санкции в отношении Сбербанка, крупнейшего российского банка, что может вынудить страны и фирмы, которые в настоящее время ведут бизнес с Россией, отказаться от такого взаимодействия во избежание рисков. Кроме того, США и их союзники должны ввести полномасштабные санкции в отношении десяти крупнейших коммерческих банков России, включая «Газпромбанк», который занимается сделками с энергоносителями для газовой монополии «Газпром».

Крайне важно нанести удар по «Газпромбанку» и Газпрому, поскольку «ахиллесовой пятой» российской экономики является экспорт энергоносителей. Соединенные Штаты должны оказать давление на ЕС, чтобы он быстрее избавился от своей энергетической зависимости. Это будет непросто, учитывая, насколько континент зависит от российского газа. Экономика ЕС немедленно пострадает от разрыва этих отношений, но удар по России будет гораздо сильнее.

Наконец, Соединенные Штаты должны развернуть средства кибернаступления, чтобы сорвать военную кампанию России. Киберзащита Украины, как и ее общая защита, работает намного лучше, чем ожидалось, отражая кибератаки и выявляя вредоносное ПО до того, как Россия сможет его задействовать. Украина также мобилизовала армию независимых хакеров-активистов для атаки на военные объекты и объекты критической инфраструктуры в России.

А в преддверии спецоперации России на Украине Вашингтон отправил своих киберспециалистов для поддержки потенциала киберзащиты Украины. Но Соединенные Штаты могут сделать гораздо больше для укрепления наступательного потенциала Украины, тайно развертывая американские ресурсы для подавления российских военных коммуникаций на поле боя, особенно каналов связи систем вооружения, и срыва повседневных финансовых операций в России. В результате России, по сути, придется вести конфликт на два фронта — один на буквальном поле боя, а другой — в киберпространстве, что еще больше истощит ресурсы Москвы.

«Победа на Украине не будет дешевой ни в материальном, ни в политическом плане. Для достижения всех этих целей США потребуется потратить больше, чем те $14 млрд, которые Конгресс выделил Украине в марте. Им нужно будет оказать давление на своих союзников в Европе. И им придется справляться с дальнейшим бряцанием ядерным оружием из Москвы, посылая четкие сигналы о том, что будет делать Вашингтон, если Путин прибегнет к использованию ядерного оружия на Украине, а не сдерживая себя, обещая не предпринимать определенных шагов», — заявили Полякова и Хербст.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ракетный комплекс «Искандер-М»

Хотя Соединенные Штаты должны учитывать ядерный потенциал Москвы при формулировании своей политики, Вашингтон не может себе позволить, чтобы Москва сдерживала его с помощью ядерного оружия, как это, к сожалению, уже произошло (администрация Байдена, например, исключила отправку на Украину МиГов, назвав этот шаг слишком «провокационным»). Складывается опасная ситуация, если российский президент считает, что он может с помощью этого оружия заставить США отказаться от обеспечения безопасности своих союзников и интересов, особенно потому, что цели Путина выходят далеко за рамки «установления контроля над Украиной».

Самую высокую цену за победу, безусловно, заплатят украинцы, и пока они верят в возможность победы, они будут готовы пойти на громадные жертвы «ради Европы». В связи с этим «союзники» Киева морально обязаны поддержать их усилия. И дело даже не в том, чтобы сохранить Украину «единой и свободной».

«Если Украина сможет победить, конечным результатом станет ослабление России, не имеющей военного потенциала для дальнейшей агрессии против соседних государств. Это само по себе важный результат», — подчеркнули авторы, отметив, что специальная военная операция РФ на Украине «представляет собой самую большую угрозу для трансатлантического альянса за последние десятилетия» и победа над Москвой «имеет решающее значение для защиты глобальной безопасности».

«В то время, когда демократические институты испытывают проблемы, сокрушительная победа на Украине была бы победой демократии над авторитаризмом — шансом оживить либерализм, к чему стремится администрация Байдена», — продолжили они.

У США есть окно возможностей сместить траекторию кризиса на Украине так, что Россия будет вынуждена не просто остановиться, а полностью отступить. Это потребует быстрых действий и решительного видения — предельной концентрации на победе Киева. Сейчас не время для заламывания рук и робости.