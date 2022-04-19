Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он отказывается называть «красную линию» для конфликта на Украине, потому что это «значит сказать, как реагировать и где», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Забавный персонаж, карикатурный. Маршал де Голль в гробу переворачивается, смотря на потомков-вырожденцев», — пишет Евгения М.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Франции всеми силами пытается скрыть своё участие в развязывании конфликта на Украине, поэтому и не позволяет себе давать чёткие определения.

«Прикольно: «Принять чью-то сторону – значит стать стороной конфликта…». А сейчас вы что делаете, месье Макрон? Поставляете одной из сторон в качестве гуманитарной помощи наёмников и оружие? Лицемерие зашкаливает. А великому русскому терпению приходит конец», — предупреждает Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Макрон временно прикрыл свой оскал, пока во Франции проходят выборы президента.

«Сегодня он такой, пока идут выборы, а потом обратно к своим кардинальным мерам перейдёт. Макрон виляет перед избирателями как может. Вот только это ему не поможет», — подозревает Руслан Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Часть людей полагает, что отсутствие чёткой позиции относительно ситуации на Украине может вызвать только недоверие со стороны потенциальных избирателей нынешнего французского президента.

«Макрон в очередной раз подмочил свою репутацию. Это виляние на публике не даст ему политических очков», — считает Артур Л.

«Он Францию-то неспособен полностью контролировать. Какие такие линии он собрался чертить?» — интересуется Сергей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Макрон если и скажет какое-то мнение, то только такое, какое было согласовано в Вашингтоне.

«Да пускай на лбу себе линии нарисует, хоть красные, хоть синие. За что сейчас Франция отвечает? Их былая слава осталась в истории. Нынешние французские элиты – жалка пародия наполеоновских походов. Все свои интересы отдали Великобритании и США», — написал Абрам М.

Нашлись и те, кто отмечают, что вне зависимости от мнения французского президента Российская Федерация будет отстаивать свои национальные интересы.

«Так не может быть никаких красных линий со стороны Франции! У них там второй тур выборов президента впереди, да и экономика висит на волоске», — указывает Илья Б.

«Я так понял, что Россия ещё и санкции особо не вводила против экономических агрессоров, по типу Франции, а они там уже все делят шкуру неубитого медведя? Плохо им. Не хватит силёнок чертить красные линии», — предполагает Семён М.

«Ему про красную линию ещё не рассказали. Как расскажут, так укажет. И куда же исчезла свободная и сильная Европа? Где эти независимые страны? Решительные политики? Во Франции последним реальным мужиком во власти был де Голль. Нет сейчас де Голлей. Некому в Европе встать против США. Видимо, нам придётся», — подметила Вера Л.

Напомним, 18 апреля заявление президента Франции Эммануэля Макрона в интервью телеканалу France 5 о том, что он отказывается называть «красную линию» для конфликта на Украине, потому что это «значит сказать, как реагировать и где».