Вечером 18 апреля на ток-шоу Первого канала под названием «Большая игра» при обсуждении российских «красных линий» в отношениях с НАТО была обозначена проблема риска неконтролируемой эскалации ситуации вследствие слепого следования членов Североатлантического альянса (не всегда явным) указаниям из американского Белого дома. С мнением российской стороны согласился даже и американский участник дискуссии — президент «Центра национальных интересов», известного также как «Центр Никсона», Дмитрий Саймс (почётным председателем Центра является бывший госсекретарь США Генри Киссинджер). В своём комментарии американский политолог сообщил, что риски перехода ситуации на линии соприкосновения России и НАТО в неконтролируемое состояние беспокоят даже и нынешнего президента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Из сказанного следует, что положение дел с сохранением остаточного доминирования Соединённых Штатов на планете всё менее контролируется даже и правящим режимом США. Нам – всем прочим – остаётся лишь анализировать мутный вал информации, поднимаемый волнами мировых потрясений, пока ещё относительно безобидных по сравнению с «глобальной Хиросимой», которая с каждым днём всё реальнее. И альтернативой коей является обрушение «долларового навеса», рискующего в одночасье превратиться в тысячетонные залежи никому не нужных фантиков, как это случилось в результате «перестройки» советской экономики, в совокупности с прочими обстоятельствами (а в нынешних Штатах точек напряжения не меньше) похоронившей СССР.

Потому в глобальном масштабе особое внимание притягивают к себе попытки финансовых кругов США урезонить «мировую мастерскую», то есть Китай (пусть даже и в расчленённом виде), и сохранить, а лучше – умножить присутствие на рынке Евросоюза. Роль России в том раскладе – стать «донором органов» и прочих материальных (без населения) ресурсов – остаётся в глазах выгодоприобретателей современного нам мира неизменной.

Поэтому абстрагируемся пока от таких болевых точек, как нарастающая напряженность между Китаем и его окраиной (Украиной?) в виде острова Тайвань, и от продолжающих иметь место попыток США и прочего НАТО укрепиться на местах входа в «Великий шёлковый путь», будь то Казахстан (недавние события в котором известны, а текущие — вызывают не меньшую озабоченность) или такое прикаспийское государство, как Туркмения, информация о которой в СМИ весьма скудна при всём её будущем глобальном значении.

玄史生 Солдаты командования обороны Хуалянь-Тайтун. Тайвань

В отношении Северного морского пути (то есть одной из ветвей «Великого шёлкового») и возможного непредумышленного конфликта с флотом НАТО на днях в интервью ТАСС недвусмысленно высказался посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. О роли событий в Казахстане, на Украине, в Норвегии и Прибалтике (включая Польшу) в «тампонировании» мировой торговой логистики ИА REGNUM уже сообщало и продолжает отслеживать ситуацию.

Помимо собственно Украины, ставшей-таки полем боя прошлого и будущего мироустройств, волею «мировой закулисы» (бенефициары которой проявляются день ото дня всё явственнее) внимание на данный момент продолжает притягивать положение на границах Союзного государства России и Белоруссии с обломками Речи Посполитой (а ныне – наиболее активными американскими агентами в ЕС) — Литвой и Польшей.

Из последних событий на данном направлении наиболее показательными, хоть и не единственными, представляются два. Во-первых, как сообщает литовский портал Respublika. lt со ссылкой на данные Twitter-аккаунта польской пограничной службы, в воскресенье, 17 апреля, из Польши на Украину вернулось больше беженцев, чем прибыло: около 19,3 тыс. человек выехало, а приехало около 17,3 тыс. — на 10% меньше, чем накануне. Никаких выводов издание не делает, хотя вряд ли данный факт не имеет отношения к результатам стамбульских переговоров между Украиной и Россией. Которые, получается, как-то работают, хоть и исполняются лишь Россией.

Но зарождение осторожного оптимизма от сказанного оказалось, увы, преждевременным: уже во вторник, 18 апреля, газета «Коммерсантъ» сообщила о трудностях, «вдруг» начавшихся с транспортировкой грузов, в том числе нефтяных, через территорию Литвы: около тысячи вагонов задержаны при транзите в Калининград, участились случаи вандализма в отношении российского вагонного парка. Операторы просят государство застраховать их риски потери вагонов при транзите и организовать альтернативную паромную переправу из Санкт-Петербурга, для чего необходимо срочное строительство специальных судов-паромов (а дело это не скорое).

Кроме того, сообщает то же издание, цистерны застряли также и в Финляндии, недавно выразившей вместе со Швецией желание присоединиться к блоку НАТО в качестве полноправного члена. В качестве исторического экскурса следует упомянуть, что предыдущие мировые войны начинались, в том числе, с блокирования нашего Балтийского флота в акватории Финского залива, что сводило его роль к минимально возможной, хоть и героической; допустить этого ни в коем случае нельзя.

Óglaigh na hÉireann Армия Швеции

Упомянутый демарш Литвы совпал с блокированием (тоже во исполнение антироссийских и антибелорусских санкций ЕС) автомобильных грузоперевозок в направлении Евросоюза и обратно, усилиями польской и литовской таможен, а также погранслужб и полиций, штрафующих дальнобойщиков за «неправомерную» задержку на территории тех стран, ими же и организованную. Очереди для пересечения границы измеряются уже десятками километров (последняя цифра – 80 км.)

Данные меры «ужесточения контроля», как и самих санкций, в принципе, понятны: их ненормальность компенсируется ненормальностью ситуации в целом. Если бы не события на территории Литвы и Польши, им предшествовавшие, а также и неоднократно высказывавшиеся претензии упомянутых стран на территорию Калининградской области РФ, воспринимаемой командованием НАТО в качестве угрозы (их собственным «мирным планам», конечно же). ИА REGNUM уже упоминало и о демонстративных военных приготовлениях Литвы к блокированию сухопутного сообщения с Калининградом (авиационное уже блокировано и осуществляется в обход – через Санкт-Петербург и над акваторией Балтийского моря).

И о военном сотрудничестве с Украиной, включающем, помимо поставок остатков вооружений со складов бывшего Прибалтийского военного округа МО СССР и американского неликвида, также ремонт и техническое обслуживание боевых вертолётов ВСУ на литовском предприятии, по недосмотру российской стороны сохраняющего эксклюзивное право на сертифицированный ремонт всех экспортированных СССР и Россией вертолётов Миля.

Теперь немного о Польше – не очень безопасном в исторической ретроспективе соседе Литвы. Как 16 апреля сообщил телеграм-канал «Мардан» (информация подтверждается многочисленными публикациями в СМИ), Польша отправляет на Украину 100 основных боевых танков Т-72 и боевые машины пехоты BWP-1 — польский вариант советской боевой машины БМП-1. Часть польских Т-72 в свое время прошли капитальный ремонт и модернизацию. При этом в начале апреля был подписан контракт с США на сумму $4,75 млрд долларов на продажу Польше 250 американских основных боевых танков Abrams и сопутствующей техники. В сообщении канала радует лишь то, что перевооружение польской армии должно завершиться до конца 2026 года. До которого, правда, польские поставки на Украину точно не доживут; какой ценой в человеческих жизнях – вопрос отдельный.

Eurocom.mil Американские и польские солдаты. Польша

С учетом сказанного, похоже, что ещё года четыре на прямую агрессию поляки вряд ли решатся. Да и американские поставки могут иметь и иные цели: во-первых, деньги лишними не бывают, а во-вторых, американцы давно уже ищут замену Abrams, так как данный 65-тонный (в последнем варианте) монстр не устраивает ни один из родов войск США. К тому же утилизация этого нагромождения брони из обеднённого урана (состояние здоровья бывших танкистов, «прошедших» Югославию или Ирак, сбивающихся в ассоциации и проводящих акции протеста, тому доказательством) невозможна либо слишком затратна иным способом, кроме экспорта в страны «второго сорта». Среди которых – Египет, а теперь и Польша. К какому сорту в таком случае мировой гегемон относит Украину – ответ очевиден.

Но это уже – вопрос расстановки сил и прочих «раскладов» иного, именующего себя демократичным, мира. В Конституции бенефициара которого – США — слово «демократия» и однокоренные ему слова не встречаются вообще.

То есть в ближайшее время следовало бы ожидать существенного осложнения обстановки на западных рубежах России. Эскалация обстановки на которых, сама по себе являющаяся переходом всех возможных «красных линий», в любой момент может стать неконтролируемой. Перевесит ли условная пачка долларов мозги принимающих решение на обострение отношений с Россией?