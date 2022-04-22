Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Какие вообще переговоры могут быть с этим кровавым недоклоуном?» — задаётся вопросом Семён К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский не до конца осознаёт, что специальная военная операция Российской Федерации на Украины действительно будет доведена до конца.

«С террористами вообще-то переговоры не ведут. Их мочат в сортире», — отметил Игорь Л.

«Так и так вроде уже никто не хочет переговоры вести с этим наркоманом. После Стамбула, который нам по сердцу ударил, они уже так много сделали, что о дальнейших договорённостях и речи быть не может», — поделился своим мнением Duster O.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский, по сути, бросил своих военных в Мариуполе на верную смерть.

«Разве Зеленский не знал до этого, в каком положении оказались его войска под Мариуполем? Месяц до этого он не видел, что они в окружении полном, тотальном? А то, что от первоначального гарнизона там уже и 10% не осталось, — это его не смущает? Из своих солдат, по сути, смертников сделал. Просто ищет предлог, чтобы продлить смерти», — отметил Дмитрий С.

Никита Третьяков ИА REGNUM Уничтоженная военная техника ВСУ на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. 16.04.2022. Мариуполь

Часть людей полагает, что самым гуманным жестом со стороны Зеленского стал бы приказ о капитуляции, который спас бы жизни оставшихся в Мариуполе украинских солдат, но он предпочёл предать их земле.

«Тогда отдай им приказ на капитуляцию. Это сюр какой-то! Демократия работает, народ выбирает лучших. Ведь так, да? Тогда почему президент Украины на верную смерть обрекает своих подданных? Это просто смысла не имеет», — удивляется Дмитрий И.

«Какая странная забота об украинских военных. Так скажи им, чтобы сдались, если помочь не можешь. А ты просто их кидаешь на смерть и даже переговоры об их спасении не хочешь вести. Где тут государственное мышление?» — интересуется Светлана Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что в результате потери контроля над Мариуполем окружение Зеленского может задуматься о замене главнокомандующего украинскими вооружёнными силами.

«Зеленский скоро довыделывается до того, что его — «генералиссимуса» — задушит своё же окружение, состоящее сплошь из нацистов», — считает Елена Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командующий

Нашлись и те, кто предполагает, что больше всего нацистов на Украине боится как раз таки Зеленский. Именно поэтому он желает им всем погибнуть в Мариуполе, потому что ему до смерти страшно получить месть с их стороны.

«Возможно, Зеленский надеется, что в Мариуполе перебьют всех тех нациков, которые могут лично ему угрозу представлять», — предполагает Ирина Ф.

«Ему кроме передозировки уже ничего не поможет. Жаль, очень жаль украинских людей, что такого президента выбрали», — пишет Александр А.

Напомним, 16 апреля украинское издание «Страна. ua» опубликовало материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе.