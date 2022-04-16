Власти Польши намерены снести 60 памятников советским солдатам. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, заявил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«У нас есть список из около 60 мест, из которых их (памятники) необходимо удалить», — сказал он.

Глава польского института национальной памяти отметил, что большая часть представителей местной власти готова «решить этот вопрос». Навроцкий также добавил, что если где-то местное руководство не пожелает уничтожить памятники, то он нанесет им визит.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Харьков Z» и «Open Ukraine| Украина».

«Это повторение судьбы Украины! Аминь», — отреагировал «Донбасс».

«А может… отключим… [поляков] от наших энергоносителей, совсем, а?!» — задался вопросом «Мегаватник».

«Злодеи!» — не выдержала Оксана К.

«Перекрыть… [полякам] газ и нефть!» — призвала Марианна.

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«[Поляки] что думают, что они нас сейчас вот этим обидят, разозлят, что? Нет… Мы не то что не разозлимся, мы даже поддержим вас в этом, потому что вы недостойны, чтобы памятники нашим героям, нашим великим писателям и поэтам находились на ваших… землях!» — написал «НГ».

«Свою историю забывать нельзя», — пишет «Захид и Валерия».

«Польшу в чёрный список. Никаких торговых, дипломатических и иных отношений!» — отметил Z.

«Сатанизм в чистом виде. Это даже не фашизм и не нацизм», — комментирует Андрей Н.

«Обратка полякам будет, ведь то, что они демонтировали, означает, что пригласили к себе нацизм, бандеровщину обратно в гости. Это вопрос времени, когда поляки ощутят воздействие агрессии и экстремизма на себе», — добавил «HOA».

«Значит, поляки недовольны тем, что русские уничтожают бандеровщину? Странно, неужели они забыли про Волынскую резню, например?» — недоумевает «АА ВВ».

«Кто прошлое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому два глаза не нужны, гласит пословица. Украина сейчас в состоянии 1941-44 гг., и Польша туда же, в тот же фашизм лезет», — отреагировал «украинец».

«Сколько мирных поляков бандеровцы сожгли?.. Ничему история не учит», — добавил Morpher.

«Война с памятниками. От бессилия и беспомощности», — комментирует MK.

«Хорошо, в следующий раз спасать не будем», — отметил «Сан Саныч».

«Зачем намеренно переписывать историю?» — задался вопросом Deniss.

«А вот сейчас на Украине результат этой переписки. Вырастить врага», — ответила ему (Deniss) Арина Анатольевна.

«Ну это странная месть. Так как есть договор о сохранении исторических мест и памятников. Но просто они не соблюдают ничего. Ну мы потерпим и посмотрим, как они петь будут чуть-чуть позже. Ну, а памятники и у себя можно поставить. Я так думаю, что это от бессилия — просто чтоб нагадить. Так как на большее не способны. Они сейчас как бешеная собака без намордника — выслуживаются перед США», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Это просто омерзительно. Для любого нормального человека на постсоветском пространстве нет ничего священнее подвига наших советских солдат. И 9 мая», — отметила Iri Mia.

«Снесение памятников не изменит истории, не умалит подвиг героев. А вот совесть и честь могут быть вымараны в коричневый цвет, и потом уже не отмоешься. Мой дед — один из воинов-освободителей Варшавы. И он им останется, даже если они все памятники снесут!» — отреагировала Ирина.

«Вся Прибалтика и Польша шла, идёт по пути Украины уже давно. Странно, что только сейчас заметили», — подытожила Елена.

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